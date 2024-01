Nejsou dotace, lidi nekupují soláry. Nevadí, drahá elektřina to spraví

Minulý rok v Kalifornii snížili odměny za dodávání proudu do sítě ze solárních panelů. Předtím totiž byla cena v podstatě na úrovni té, kterou platí zákazníci. Proti tomu protestovali jednak výrobci elektřiny, ale také ti, kdo si stěžovali, že panely byly jen pro bohaté a systém platili chudí. Jenže snížení citelně snížilo prodej solárních panelů a také hodilo vidle do snahy stát se bezemisním státem USA, píše deník New York Times. Ale možná se prodeje zase zvýší, až stoupne cena elektřiny, která je už tak pro obyvatele Kalifornie nejdražší.

Kalifornie je všeobecně známá jako bašta amerických demokratů, kde žijí ti nejliberálnější a nejprogresivnější. Není tedy žádným překvapením, že vede i úsilí o to mít tzv. čistou, bezemisní energetiku. Jenže v tomto úsilí nyní nastal zádrhel.

Jak informuje deník New York Times, Kalifornie loni změnila pravidla týkající se výkupu elektřiny od majitelů solárních panelů. A to vedlo k drastickému poklesu jejich prodeje. Podle deníku jsou zasaženy tisíce společností, ať už se jedná o výrobce, prodejce nebo instalátory, a pokles byl v některých měsících až o 85 %, alespoň podle firmy Ohm Analytics, která trh se solárními panely sleduje. Z byznysu zní, že instalace nových panelů klesne tento rok o 40 % a bude nadále klesat až do roku 2028. Firmy, které instalují solární panely po celých Spojených státech, z Kalifornie odcházejí. Od viceprezidenta jedné z nich, Thomase Devinea, zaznělo, že tím Kalifornie zradila svůj cíl, aby do roku 2045 byla bezemisním státem.

Veřejní činitelé takovou kritiku odmítají a brání své rozhodnutí snížit počet kreditů, které majitelé domácností se solárními panely dostávají za poskytování elektřiny do sítě, o 75 %. Argumentují tím, že starý systém, který stále platí pro ty, kdo si solární panely nechali nainstalovat před dubnem 2023, byl příliš lukrativní a zvýhodňoval bohaté, takže chudí, kteří si solární panely nemohli dovolit, nesli náklady na udržování kalifornské elektrické sítě. „Kalifornie udělala pro solární průmysl víc než jiné státy v USA tím, že na náhrady a pobídky dala miliardy (dolarů),“ uvedla komise pro veřejné služby.

Jak deník vysvětluje, mnoho států má systém, kde majitelům solárních panelů kompenzuje elektřinu dodanou do sítě kredity, které mají hodnotu přibližně jako je cena elektřiny pro zákazníky. To se ovšem nelíbí producentům elektřiny, kteří tvrdí, že poměr jedna k jedné je přeceněný a že by na trhu s elektřinou zakoupili elektřinu mnohem levněji, nemluvě o tom, kdyby ji sami vyrobili.

Dle New York Times podíl obnovitelných zdrojů roste a v Kalifornii je až třetina elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jenže další růst je problémový vzhledem k tomu, že se regulátoři, výrobci, spotřebitelé a firmy působící v oblasti obnovitelné energetiky přou o peníze. Nemluvě o tom, že velkou překážkou jsou baterie, protože, jak deník také píše, obnovitelné zdroje jsou občasné.

Veřejní činitelé v Kalifornii poukazují na to, že i když snížili odměny za dodávání elektřiny do sítě, tak nabídli občanům větší pobídky na instalaci baterií, aby mohli dodávat energii, když je potřeba, ne jen přes den, kdy má prosluněná Kalifornie obvykle přebytek. Nemluvě o tom, že baterie umožňují přečkat výpadek proudu. Šéf kalifornské energetické komise David Hochschild už se nechal slyšet, že pobídky se mají přesunout k úložné kapacitě, aby bylo možné postupně zrušit plynové elektrárny.

Pobídky už mají výsledky, procento těch, kteří solární panely kupují zároveň s bateriemi, se zvedlo na 50 %, předtím to bylo pouhých 5 %. Jenže baterie jsou drahé a úrokové míry jsou v současnosti vysoké. Bez daňových úlev na federální úrovni vyjdou panely s bateriemi na 33 700 dolarů (764 tisíc korun), zatímco bez baterií je to o 11 000 dolarů (250 tisíc korun) méně. Firmy, které panely instalují, i zákazníci tvrdí, že se teď bez vyšší výkupní ceny elektřiny investice těžko zdůvodňují. Za starých pravidel se panely zaplatily za pět let. Nyní za osm.

Firma Sunrun ze San Francisca například vyhodila 2000 lidí poté, co Kalifornie osekala pobídky pro majitele panelů. „Je to velmi nešťastné, že se to děje zrovna teď, když planeta hoří,“ uvedla Mary Powellová, ředitelka společnosti, dodala nicméně, že firma bude schopna se s tím vyrovnat, protože působí po celých USA. A stěžují si další firmy, které v oboru působí. Někteří odborníci také Kalifornii za změnu kritizují. „Solární energie je ohodnocená stejně jako energie z fosilních zdrojů, a to nedává smysl,“ uvedl pro NYT Yogi Goswami, ředitel výzkumného centra Clean Energy Research Center na Univerzitě Jižní Floridy. Podle něho by se měla v ceně promítnout environmentální hodnota.

Odborníci na energetiku usuzují, že by se solární panely mohly opět stát pro obyvatele lákavými, až Kalifornie zvedne ceny elektřiny, které jsou už teď nejvyšší v celých USA. Komise pro veřejné služby už schválila zvýšení cen pro některé soukromé firmy dodávající elektřinu. Zákazníci PG&E tak budou brzy platit 45 centů za kilowatthodinu, předtím platili 35 centů (10,20 Kč a 8 Kč pozn. red.). Za průměrnou kalifornskou spotřebu 571 kWh tak zaplatí zákazník za měsíc 250 dolarů, tj. 5670 Kč (68 040 Kč za rok). Průměrná cena elektřiny v celých USA přitom v říjnu byla pouhých 16,2 centu, tedy 3,67 Kč.

Podle článku tak více obyvatel Kalifornie nainstaluje panely, aby se vyhnuli vysokým cenám elektřiny. Jenže to opět bude možnost hlavně pro movité a chudým zbudou oči pro pláč.

V ČR vláda také plánuje výstavbu obnovitlených zdrojů. „Abychom měli levnější elektřinu, je potřeba si ji levně vyrábět. To nám zajistí především dostatek zdrojů, které je proto potřeba vybudovat,“ píše ministr průmyslu a obchodu Síkela. A dodává: „Velký potenciál k rychlému růstu výrobní kapacity máme v oblasti obnovitelných zdrojů. Za minulé vlády jsme v tomto ohledu úplně zaspali, my to teď doháníme a přináší to výsledky. Počet instalovaných solárních elektráren se v Česku od našeho nástupu více než ztrojnásobil.“

„My tento vývoj podporujeme, jak to jde. Důležité změny v rámci energetiky provádíme právě s tímto cílem. Zjednodušujeme pravidla pro povolování, zavádíme pravidla, aby výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla výhodnější a podporujeme je i finančně,“ doplnil ještě. Dodejme, že svou kauzu s podporou solárních zdrojů ČR již měla.

Abychom měli levnější elektřinu, je potřeba si ji levně vyrábět. To nám zajistí především dostatek zdrojů, které je proto potřeba vybudovat. Podporovat tento rozvoj je jednou z mých hlavních priorit pro tento rok a pokračoval jsem v tom i v tomto týdnu. pic.twitter.com/ywBIAe7tiM — Jozef Síkela (@JozefSikela) January 14, 2024

My tento vývoj podporujeme, jak to jde. Důležité změny v rámci energetiky provádíme právě s tímto cílem. Zjednodušujeme pravidla pro povolování, zavádíme pravidla, aby výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla výhodnější a podporujeme je i finančně. pic.twitter.com/3wrOXg1zrB — Jozef Síkela (@JozefSikela) January 14, 2024

