Youtuber Kovář před volbami: Scénka s babičkou konspirátorkou

„My mladí můžeme rozhodnout volby! ...pokud k nim tedy přijdeme,“ hlásal tehdy se zacílením na 370 tisíc prvovoličů. „Budeme to právě my, kdo bude v dalším desetiletích splácet dnešní líbivá opatření, dárečky voličům, jejich nakupování a sekery v rozpočtu, které už dávno nemají nic společného s covidem,“ apeloval na mladé obecenstvo s novinovými titulky, odkazujícími k tehdejšímu hospodaření vlády Andreje Babiše (ANO).
Do hnutí ANO se na konci videa pustil též se slovy, že už bylo společně se sociálními demokraty u moci tehdy 8 let a nabízí se tak u jeho slibů otázka: „Proč už jste to sakra dávno neudělali?“ „Za druhé nás opravdu nespasí jeden zázračný alfamuž. Je důležité hledat někoho, kdo bude chápat, že na všechno nestačí sám,“ nešetřil ani přímo Babiše a strefil se i do duálního postu exministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (ANO).
„Napište kámošům, kámoškám, sdílejte jim tohle video!“ nabádal mladé voliče dále Kovář na videu, které sklidilo téměř 600 tisíc zhlédnutí a dávalo vzpomenout na rok 2010 a klip Marty Issové a Jiřího Mádla „Přemluv bábu“.
„My jsme Martha Issová a Jirka Mádl. A vysvětlíme vám, jak na vaše prarodiče, možná třeba i rodiče, strýce, prastrýce, tetu, pratetu a tak dále,“ pronášeli Issová s Mádlem a lidem zdůrazňovali, že musí „nastoupit“ na své příbuzné a poučit je o politice. „Jestli v téhle zemi zvítězí u příštích voleb levice, tak za to budou moc starý lidi – protože to jsou ti, kteří levici volí. To můžou být lidi z vaší rodiny! To může být vaše teta, váš strejda, vaše babička, váš děda a většinou ti lidé bydlí na vesnici,“ padlo tehdy od umělců s tím, že staří lidé mají „selektivní paměť“ a proto je to tíhne k pozitivnímu pohledu na předlistopadové poměry.
A stejně jako v jejich klipu, jsou starší lidé prezentováni i v nejaktuálnějším Kovyho počinu. Hned v úvodu videa – které má znázornit scénku, v níž se malý student ocitá u rodinného stolu před volbami – se Kovář převlékl za babičku a přidal k její postavě popisek, že je „konspirátorka“ a „hledačka alternativní pravdy“.
Zatímco ústřední postava mladého studenta Pavla, jehož Kovář pojal coby liberála, ale nevynechal i hanlivější označení „libtard“, začíná obědvat, bere si slovo postava babičky, líčena coby jakási pomýlená persona. „Co nového v Praze? … Ukrajinci všude, viď?“ začíná s konverzací, načež jí postava syn odpovídá, že se měli Ukrajinci stát jeho kamarády.
„A co ta demonstrace, na té jsi byl?“ „Tam prej bylo asi 150 lidí.“ „Prosím tě, dyť jich tam bylo 100 tisíc,“ pokračuje scénka Kovářova videa, načež se v ní svou babičku student jal vyptávat, kde danou informaci vzala. „Kde jsi to slyšela?“ „Říkali to všude!“ odvětí babička, po čemž se jí začnou vysmívat všichni u stolu včetně její dcery. „To je tím, jak média o všem mlčí,“ utahuje si následně youtuber z babičky s jejím vysvětlením, proč se ona čísla rozcházejí.
Tím to nekončí. Babičce se u stolu vysmívají i za její varování před nošením „černých hidžábů“. „Hahaha,“ směje se jí z plna hrdla i postava strýce.
V následujících minutách pak dochází k rozporu mezi liberálním synem a otcem ohledně „tradičních hodnot“. „Počkej, dvakrát se rozvést a mít děti s pěti různejma ženskejma… tradiční hodnoty,“ pouští se syn do otce za jeho kritiku LGBTQ+ a počne vysvětlovat, že je tradiční též líčení můžu s odkazem například na Ludvíka XIV. a přirovnáním k současnému převlékání mužů za ženy coby „drag queens“.
Youtuber se baví posléze nad babiččiným vzýváním míru. „Válčíme snad?“ „Tímhle tempem zbrojení brzo budeme,“ zní od postavy babičky. „Proklamuješ mír a harmonii a potom tě vidím dávat vysmáté smajlíky na facebooku na zprávy o dronových útocích, kde umírají civilisti,“ uzemňuje svoji matku otec rodiny, načež ta opět reaguje zmateně: „Cože?! Ono to je vidět?“
Následuje debata o klimatu a po rodinné hádce u stolu do dění vstupuje postava strýce, jenž jim oznamuje, že jsou stejní v tom, že se každý z nich něčeho bojí. „Strach máte všichni a politici ho milujou. To je nejlepší motivátor,“ zní.
„Vždyť jste rodina a místo toho se chováte jako v nějakém Máte slovo,“ poučuje přítomné posléze Kovář v roli „moudrého strýce“ a zmiňuje například, že se mají lépe než spousta lidí na planetě už jen proto, že mají co jíst. „Jsme zdraví a pohromadě jako rodina, vždyť to je to největší bohatství,“ pokračuje strýc a závěrem všem vyčítá, že opakují své obavy a „hrají tu jejich hru“. Snaha o uklidnění mu však nevyjde. „Pro mě je naprd, že já už se s babi nemůžu normálně bavit. Že každá konverzace skončí někde u politiky a konspirací,“ započne syn a situace u stolu, tvořená postavami v pojetí Kováře, začíná opět houstnout.
29letý videotvůrce v posledních dnech již k volbám vytvořil i další obsah a hovořil o tom, že opět bude chtít zaujmout zejména mladé. Mobilizovat se je chce různě. „Během dalších týdnů udělám všechno pro to, abychom pokryli dění ve společnosti, v politice i na našich feedech (na sociálních sítích, pozn. red.) a doufám, že za nás mladých nakonec nedorazí těch pět lidí, ale trochu víc,“ prohlásil.
Nejen dění u nás je Kovářovou doménou. Nedávno youtuber s politickou proklamací dorazil na předávání cen Český lev, kde se rozhodl rovnou pro vyjádření k událostem za oceánem. „Bereme tě vážně a máme tě rádi – věta, kterou Donald Trump nikdy neslyšel od svého otce,“ spustil k novému americkému prezidentovi a posléze se nechal slyšet, že mu tato poznámka připadala „vtipná“.
autor: Radek Kotas