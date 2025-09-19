Ruské migy nad Estonskem. Fiala jde do útoku proti české opozici

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek brzy ráno neoprávněně vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem a zůstaly tam celých 12 minut, než byly odraženy italskými stíhačkami F-35. Estonská vláda označila incident za „bezprecedentně drzý“ a okamžitě si předvolala ruského chargé d'affaires k protestu. Tento případ je čtvrtým narušením estonského vzdušného prostoru Ruskem v letošním roce a přichází v době rostoucího napětí v regionu Baltského moře.

Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Mig

Podle oficiálního prohlášení estonského ministerstva zahraničí došlo k narušení vzdušného prostoru krátce po půlnoci místního času poblíž ostrova Vaindloo ve Finském zálivu. Tři ruské MiG-31, známé také jako „Lišky“, letěly směrem k estonskému hlavnímu městu Tallinn bez jakéhokoli letového plánu, s vypnutými transpondéry a bez radiového spojení s estonskými řídícími službami. Letadla, která jsou schopna nést balistické střely, kroužila v prostoru po dobu téměř 12 minut, než byla detekována radary NATO.

Do vzduchu byly okamžitě vyslány italské F-35 Lightning II z estonské základny Ämari v rámci mise Baltic Air Policing. Tyto stíhačky úspěšně pronásledovaly ruské letouny a donutily je k opuštění prostoru. Žádné zbraně nebyly použity, ale incident podtrhuje křehkost bezpečnostní situace v regionu. Estonské ministerstvo obrany potvrdilo, že letadla měla vypnuté transpondéry, což znemožnilo jejich identifikaci v reálném čase.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna nešetřil slovy kritiky. „Rusko letos narušilo estonský vzdušný prostor již čtyřikrát, což je samo o sobě nepřijatelné. Ale dnešní incident, při kterém tři stíhačky vstoupily do našeho prostoru, je bezprecedentně drzý,“ uvedl Tsahkna a zdůraznil, že Rusko testuje hranice. Rostoucí agresivita Ruska vyžaduje podle člena estonské vlády okamžitou reakci. Ministerstvo zahraničí ihned předvolalo ruského chargé d'affaires a předalo mu diplomatickou nótu s protestem.

NATO zatím oficiálně nereagovalo, ale zdroje z aliance potvrdily, že incident byl monitorován. Generální tajemník NATO Mark Rutte nedávno prohlásil, že aliance bude bránit každý centimetr svého území.

Incident následuje po podobných případech v Polsku a Rumunsku, kde ruské drony neoprávněně vstoupily do vzdušného prostoru během útoků na Ukrajinu. Estonsko jako silný podporovatel Ukrajiny vidí v těchto akcích souvislost s probíhající válkou. Rusko letos již čtyřikrát narušilo estonský vzdušný prostor. V květnu ruský stíhač Su-35 vletěl do prostoru NATO při pokusu o zastavení tankeru ze „stínové flotily“ obcházející západní sankce.

Evropská unie mezitím předkládá nové sankce proti Rusku, včetně opatření proti energetickému sektoru a finančním transakcím. Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „V posledních dnech ruské drony narušily náš vzdušný prostor v Polsku i Rumunsku.“

Kaja Kallasová, estonská politička a vysoká představitelka EU pro zahraniční věci, dodala: „Putin testuje odhodlání Západu.“

Incident zvyšuje obavy z další eskalace na východní hranici NATO. Experti varují, že Rusko využívá válku na Ukrajině k testování reakcí aliance, což by mohlo vést k nechtěné konfrontaci. Estonsko s populací pouhých 1,3 milionu obyvatel a dlouhou historií okupace Ruskem je obzvláště citlivé na tyto provokace. Mezinárodní společenství volá po posílení protivzdušné obrany a diplomatického tlaku.

Na sociálních sítích se incident okamžitě stal diskutovaným tématem. Premiér Petr Fiala (ODS) se vyjádřil: „Rusko dále eskaluje napětí na východní hranici NATO a zkouší, kam až může zajít. Narušení estonského vzdušného prostoru ukazuje agresivitu Putinova režimu. Musíme razantně posilovat naši obranyschopnost. Nenechte si od ruských kolaborantů ze Stačilo a SPD namluvit, že nám nic nehrozí.“

 

 

„Narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami je dalším příkladem moskevské provokace a eskalace. Stojíme při estonských spojencích. Pro Rusko máme jediný vzkaz: začněte respektovat, kde končí vaše hranice, vypadněte z Ukrajiny a nepokoušejte naši trpělivost,“ publikovalo na síti X Ministerstvo zahraničních věcí ČR vedené Janem Lipavským (za ODS).

„Slovo ‚vypadnout‘ bych od ministerstva nečekal, ale v pořádku,“ reagoval Petr Hrudka (Zelení).

 

 

Jiný komentátor se vyjádřil: „Celé NATO je k smíchu. Nikdo z Evropy ani USA nemá koule na to oželet trochu svého blahobytu a plácnout magory ze stepi přes prsty. Kecy, kecy, kecy. K smíchu.“

 

 

„Tři ruské MiG-31 se schopností nést Kinžaly se bavily dneska 12 minut v estonském vzdušném prostoru ve směru na Tallinn. Vím, že si to z pohodlnosti nikdo nechce připustit, ale když bude příležitost, tak oni do Pobaltí půjdou. A my jim příležitost dáváme,“ uvedl novinář Vojtěch Boháč.

 

 

Svůj názor zveřejnila také „politická psychoanalytička“ Džamila Stehlíková. „Tři ruské MiGy-31 narušily estonský vzdušný prostor nad Finským zálivem a zůstaly tam 12 minut. Estonské zamini předvolalo ruského chargé d'affaires. NATO je bezradné: neumí reagovat na ruské ‚testování hranic‘ a rostoucí agresivitu v Evropě. Ale do Turecka MIGy nelétají,“ napsala na síti X.

 

 

„Dokud to nebude tak, že už několik kilometrů před vzdušným prostorem jakékoliv země NATO bude každý moskalský letadlo v zameřovači PVO nebo stíhaček, a v momentě, kdy dojde k narušení, bude následovat sestřel, tak si Putler bude dovolovat víc a víc,“ soudí další z diskutujících.

 

 

Reportér Josef Kopecký napsal: „Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut. Jak se z tohoto bude vylhávat proruská pátá kolona v Česku? Ještě stále se v Česku najde někdo, kdo bude válečného zločince z Kremlu hájit?“

 

 

autor: Naďa Borská

