Občanští demokraté chtějí živnostníkům navýšit jejich paušály. Nevylučují ani jednání s Babišem

01.02.2018 16:33

Občanští demokraté navrhují změnu, která by výdajové paušály živnostníků vrátila opět na hranici dvou milionů korun ročně. Podporu pro tuto změnu mohou hledat i u Babiše. Jednání s hnutím ANO nevyloučila místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija ani Petr Bajer, předseda Strany soukromníků, s jejíž podporou šla ODS do sněmovních voleb. Přitom to byl právě minulý vládní kabinet ČSSD a Babišova hnutí ANO, který snížil maximální roční limit pro danění výdajovým paušálem na polovinu.