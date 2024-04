Snídáte špatné věci. EU vám zařídí nápravu

„Co snídáte?“ Právě tuto otázku si položili v uplynulých dnech poslanci Evropského parlamentu (EP) a rozhodli se posvítit si na některé ze snídaňových potravin. Snídaně totiž dle EU obsahují častokrát příliš mnoho cukru. EU zařídí nápravu prostřednictvím revize již existujících unijních „snídaňových pravidel“. Europoslanci chtějí docílit „zdravějšího a kvalitnějšího výběru“ pro Evropany. Překvapen může být kvůli nim v příštích letech například ten, kdo si koupí marmeládu. Bude moci obsahovat i to, co bylo dosud zakázané.

Revizi stávajících pravidel týkajících se složení, označování a výroby medu, ovocných šťáv, džemů, marmelád a mléka, europoslanci schválili v minulém týdnu a slibují si od ní změny zajišťující přísnější pravidla pro označování medu, zvýšení obsahu ovoce v džemu, menší obsah cukru v ovocných šťávách či zavádějící možnost vyrábět dehydrované bezlaktózové mléko.



Aby Evropané „jedli zdravě“, rozhodl se Evropský parlament posvítit u ovocných šťáv na to, jak jsou značené, jelikož si dle něj „mnoho Evropanů neuvědomuje“, jaký je rozdíl mezi nimi a ovocnými nektary. A tomu chce nyní EU udělat přítrž.

Pravidla EU totiž uvádějí, že ovocné nektary mohou obsahovat přidaný cukr a aby si je lidé u snídaní nepletli se šťávami, dojde z rozhodnutí EP ke změně, kdy budou výrobci ovocných šťáv na svých etiketách moci uvádět, že obsahují „pouze přirozeně se vyskytující cukry“ a jako „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“ půjde označit produkty, z nichž bude odstraněno alespoň 30 % přirozeně se vyskytujících cukrů.

Nejsilnější evropská zemědělská zájmová skupina COPA-COGECA se v postoji u šťáv již v návrhu vyjádřila s tím, že nesouhlasí s vytvořením nové kategorie s označením „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“, neboť to dle ní povede k tomu, že přírodní ovocné šťávy budou dále „démonizovány“ jako méně zdravé kvůli přirozeně se vyskytujícím cukrům.



V marmeládě již nebude muset být to co dnes

Stalo se tak tehdy, i přestože v některých zemích se marmeládou rozumí dosti odlišné složení zahrnující kupříkladu meruňky či jahody a i v Česku se tak muselo mnoho výrobků přejmenovávat na „ovocnou směs“ či „ovocnou pomazánku“.



A právě směrem k nim nyní přichází změna. Nově totiž termín marmeláda již opět nebude platit pouze pro citrusové džemy, ale s novými pravidly EU jej bude možné používat pro jakékoli ovocné džemy v souladu s místními tradicemi.

Změní se i samotné džemy. Ty totiž budou muset mít minimálně 450 gramů obsahu ovoce na kilogram (dříve to bylo 350 gramů), zatímco vysoce kvalitní „extra džemy“ budou muset mít 500 gramů obsahu ovoce na kilogram (dříve to bylo 450 gramů) a EP si od toho slibuje, že v nich bude díky tomu méně cukru.



Kvalitnější složení jistě většina spotřebitelů uvítá, otázkou však zůstává, nakolik se větší množství ovocné složky propíše do cen, za něž džemy výrobci prodávají.

Med bude pod dohledem



V rámci revize „snídaňových pravidel“ EU chystá zavést také mnohem důkladnější dohled nad medem. Podle nových pravidel už nebude stačit pouze uvést, zda med pochází z EU, nebo ne, nýbrž bude povinné uvádět země původu s procentem, uvádějícím, kolik medu z které z nich v daném balení pochází.



Kvůli obavě z přidávání cukru do medu chce EU také zlepšit kontroly a zavede systém sledovatelnosti, který by měl umožnit dohledat med až ke konkrétnímu včelaři nebo dovozci.

V současnosti již platné směrnice o snídaních upravují popis, definici, vlastnosti a označování různých potravinářských výrobků: kakaových a čokoládových výrobků, cukrů, medu, ovocných šťáv, dehydratovaného mléka, kávy, čekankových extraktů, ovocných džemů, želé, marmelád a slazeného kaštanového pyré a změny čtyř ze sedmi směrnic o snídaních po nynějším schválení Evropským parlamentem a odsouhlasení radou budou muset země EU uplatňovat do dvou let.

