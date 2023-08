Tak schválně. Ceny v Norsku, kde berou třikrát víc. Čech by plakal

Zjistit, nakolik jsou oproti Česku potraviny v Norsku drahé, či nikoliv, se ParlamentníListy.cz vypravily do nejvýchodnější části země za severním polárním kruhem, a to do prodejny REMA 1000 v Hessengu, vzdáleného jen několik kilometrů od norského Kirkenesu a 40 minut jízdy autem od ruských měst Nikel a Zapolarnyj. Jak už tato poloha napovídá, většina ovoce či zeleniny se ve zdejší krajině vypěstuje jen stěží a musí se proto dovážet z jižnějších krajin, z čehož by se dalo usuzovat, že nepůjde o nejlacinější produkty. Je to tomu tak ale doopravdy?