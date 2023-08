Topení uhlím? Dřevem? Vláda ,,vyslala signál”. Abyste byli ,,rozumní”

reklama

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3378 lidí



K odkladu do roku 2024 se rozhodl současný kabinet i za podpory bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž také upozorňoval, že je na zákaz části kotlů příliš brzy. Návrh posunu zákazu nakonec vláda schválila na návrh ministerstva životního prostředí a tehdejší šéfka tohoto resortu prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) tehdy uvedla, že zakázáno bude používání kotlů, jimiž ještě v loňském roce topilo minimálně 150 tisíc domácností.



Právě tyto domácnosti nyní mají už jen více než rok na to, aby si zakoupili buďto nové kotle, které budou dle normy ČSN EN 303-5 splňovat minimálně třetí třídu, anebo přešly na jiné zdroje vytápění.

Fotogalerie: - Klima nepočká...

Lidé, kteří mají stále kotle nesplňující uvedenou emisní třídu, již jimi nebudou moci vytápět rodinné domy, bytové domy a dokonce ani stavby pro rodinnou rekreaci a mohou sice při jejich výměně využít takzvané „kotlíkové dotace“, které podporují výměnu starý kotlů za kotle na biomasu, lokální zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu, napojení na soustavu zásobování teplem či v případě bytových domů kombinovanou výroba elektřiny a tepla, pokud však všichni členové domácnosti při podání nebudou patřit mezi ty, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, starobní důchod či některý člen domácnosti nepobírá příspěvek na bydlení, budou tyto dotace pouze ve výši maximálně poloviny výdajů, které stojí nový tepelný zdroj. Až 95 procent ze způsobilých výdajů (které jsou limitované například na 130 000 korun u kotlů na biomasu či na 180 000 u tepelných čerpadel) mohou dostat prostřednictvím dotací jen výše jmenované nízkopříjmové skupiny. Tací, kteří s výměnou kotle vyčkají až do jejich zákazu, riskují, že jim již nebude nabídnuta žádná dotace a budou si muset nový zdroj tepla uhradit v úplně celé výši sami.



Pokud nebude kotel minimálně třetí emisí třídu, čeká provinilce pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Orgány ochrany ovzduší se totiž chystají kontrolovat domácnosti, a pokud naleznou, že máte starší kotel, který patří do první či druhé emisní třídy, může vás potkat až takto vysoká pokuta.

Avšak ani pokud si pořídíte nový nízkoemisní kotel, neznamená to, že na vás úřady již nemohou. Musíte si dát i nadále pozor, že splňujete povinnost dle zákona o ochraně ovzduší v podobě provádění kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Pokud doklad o provedení takové kontroly na vyžádání úřadů nepředložíte, čeká vás pokuta až do výše 20 tisíc korun.

Fotogalerie: - Nepal uhlí, pal skéro

Topíte dřevem? Příští rok si zřejmě připlatíte



Bez zvýšení výdajů se v příštím roce zřejmě neobejdete ani, pokud se vás výměna kotlů netýká, ale topíte palivovým dřevem. Zatímco v nejhorších chvílích energetické krize mnozí uživatelé zdrojů produkující teplo ze dřeva nepocítili na rozdíl od mnoha dalších lidí dopady výrazného zdražení energií, nyní hrozí, že jim toto bezstarostné období skončilo. Právě zdražení palivového dřeva totiž zamýšlí na příští rok současný vládní kabinet.



Výrazně vyšší výdaje, i o tisíce korun, lidé topící dřevem navíc dost možná pocítí již během vrcholu topné sezóny, jelikož vláda v rámci svého konsolidačního balíčku zamýšlí, že u palivového dřeva zvýší v rámci úprav sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) sazbu DPH z 15 na 21 procent již prvního ledna a to včetně odštěpků, dřevěných pelet či briket.



Zvýšení daňové zátěže u palivového dřeva, které by zcela jistě dosti dopadlo právě na jeho odběratele, může projít v případě, že bude konsolidační balíček schválen v podobě, která upravuje uvedené změny DPH. Sněmovna již tomuto návrhu zákona o konsolidaci veřejných financí dala zelenou v rámci prvního čtení v polovině července a i přes výtky opozice, které se nepodařilo jej zamítnout ani vrátit vládě k dopracování, byl odeslán do dalšího kola projednávání, které má začít 5. září.

Fotogalerie: - Dejte uhlí kopačky

Kotel na uhlí si již brzy také nepořídíte



Pokud přemýšlíte, že byste si pořídili kotel na uhlí, raději si také pospěšte. Součástí návrhu novely zákona o ochraně ovzduší totiž kromě řady dalších návrhů je také zákaz uvádět na trh nové spalovací zdroje na pevná fosilní paliva. A to již od 1. ledna 2025, což by znamenalo, že zájemci o pořízení takovýchto kotlů již mají méně než rok a půl, kdy ještě půjdou zakoupit. Zákaz se má dle ministerstva dotknout všech kotlů, kamen nebo sporáků dodávaných do českých obchodů určených ke spalování pevných fosilních paliv.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15155 lidí

Zákaz znamená, že od roku 2025 již nebude možné, aby výrobce dodal na český trh kotle a kamna na pevná fosilní paliva. I nadále sice bude možné spalování uhlí a uhelných paliv ve stávajících zdrojích, pokud budou splňovat alespoň třetí emisní třídu, kotle na uhlí již však po začátku platnosti této novely po doprodeji zásob nepůjde sehnat.

Pokud přemýšlíte, že si ještě před zákazem zajedete do obchodu pro nová kamna na uhlí, měli byste dle Ministerstva životního prostředí tuto myšlenko přehodnotit. Není to totiž prý „rozumné“ si kotle či kamna na uhlí pořizovat. „Předložený návrh tak nechává instalované kotle třetí a vyšší třídy kamna atd. dožít, avšak vysílá jasný signál, že s novými kotli a kamny na uhelná paliva se již do budoucna nepočítá a není rozumné si je pořizovat. Je to preventivní opatření, které reaguje na budoucí očekávané omezování těžby uhlí pro velké energetické zdroje, které automaticky povede také k omezení dodávek tříděného uhlí pro domácnosti,“ radí resort.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

S využíváním uhlí na výrobu energie se dle ministerstva „musíme postupně rozloučit, nejen ve velkých elektrárnách a teplárnách, ale i v domácnostech“. „Uhlí bude v porovnání s jinými zdroji energie nekonkurenceschopné a přirozeně tak jeho množství na trhu bude klesat. Není proto žádoucí vyvolávat v lidech dojem, že pokud si po roce 2025 koupí nový kotel na uhlí, budou pro něj mít dostatek paliva a za cenu, která bude únosná. Z hlediska ochrany ovzduší je pak spalování uhlí spojeno s vypouštěním celé řady nebezpečných látek do ovzduší. Toto opatření je v souladu s Energetickou koncepcí ČR a reaguje také na klimatické závazky ČR,“ zaznívá dále.



Pokud byste však i přes tyto rady ministerstva, tvrdící, že uhlí bude „nedostatkovým zbožím a jeho spalování nebude ekonomicky výhodné“ nedali a chtěli i po 1. lednu 2025 zákaz legálně obejít, bude tu taková možnost existovat – pokud si někdo kamna na uhlí koupí v zahraničí a bude s nimi topit u nás, pak mu (za předpokladu splnění emisních požadavků) nic hrozit nebude.

Psali jsme: Pomlouvaná Babišova pumpa: Oběd pod stovku dostane do kolen Toto USA neudělaly od druhé světové války. Manévry v Perském zálivu Polovinu bere Stanjura. Přitom to jde jinak. Češi bití na benzínu, ale stačí vyjet Předtím covid. Teď? Klima. A zavírání. Američan našel znepokojivé souvislosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE