„Babička umře, když se neotestuješ! I narkomani se testují.“ Vyděšené děti, naštvaní rodiče. Svědectví

Bez testu a roušky ji nepustili do školy. Zrovna tak rodiče a některé děti. Ludmila Svobodová vedla Základní školu v obci Vraný u Slaného v okrese Kladno celých 18 let. Dnes ráno do ní však vpuštěna nebyla. Odmítla se nechat testovat nebo si vzít respirátor, tedy to, kvůli čemu ji tamní zastupitelstvo odvolalo z funkce. Na vítání dětí, které bylo v její přítomnosti domluveno, už však nedošla.

Do budovy školy ji nevpustila nynější ředitelka Šárka Veselá, která je tam pouze dočasně. Ludmila Svobodová totiž své odvolání z funkce napadla u soudu, který celou situaci řeší. Pro ParlamentníListy.cz uvedla, že byly na vítání školáků s náhradní ředitelkou domluvené. „Měli jsme přivítat prvňáčky do školy. Důchodkyně, protože já jí odmítám říkat ředitelka, seděla s testovacím stolečkem hned za dveřmi a pro vstup chtěla, abychom si udělaly s kolegyněmi test. To jsme odmítly. Odmítly jsme i nasazení respirátorů, a tak nám bylo řečeno, že nás do školy nevpustí,“ popsala svůj dnešní ranní zážitek dlouholetá ředitelka školy.

Do budovy pak nebyli vpuštěni ani rodiče, kteří se nechtěli nechat testovat a nasadit si roušku či respirátor. Od těch, kteří byli při vítání školáků přítomní, se pak dozvěděla, jak vlastně probíhalo: „V uvítacím proslovu začala děti strašit, že covid je velmi vážná nemoc a když se neotestují, může umřít jejich babička nebo dědeček. Jedna maminka se pak vymezila, že takové přivítání nepovažuje za vhodné a důchodkyně se omluvila, že bude příště více vážit slova,“ popsala Ludmila Svobodová, která je i se dvěma dalšími vychovatelkami připravena dát zítra výpověď. Zatím však netuší, co je zítra čeká.

Když se nebudete testovat, zemře vaše babička či dědeček

Její slova redakci potvrdila Eliška Pauderová, místní obyvatelka, která vedla do první třídy svoji dceru. „Mezi dveřmi se testovalo, pak jsme vešli do tříd. Dlouho se nic nedělo, pak přišla nová paní ředitelka a ptala se dětí, jestli vědí, že tu máme nebezpečnou nemoc a jak se jmenuje. A když se neotestují tak může zemřít jejich babička či dědeček. Na to jsem se ozvala s tím, ať do toho nezatahuje děti a můj manžel se paní ředitelky ptal, jestli se mají děti bát navštívit babičku nebo dědečka. Jestli právě toho chce dosáhnout,“ řekla Eliška Pauderová. I podle ní pak ředitelka vzala svá slova zpět s tím, že bude příště vážit slova. „Ale to už bylo pozdě. Jsem v šoku, takový přístup se mi nelíbí, stojím za paní ředitelkou Svobodovou a další postup s ní budeme řešit,“ dodala matka prvňačky. Děti v první třídě se budou testovat druhý školní den, tedy zítra.

Václav Sýkora, který vedl dceru do páté třídy, se setkával dle svých slov s vyděšenými a rozčarovanými rodiči, kteří vyšli před školu po zmíněném přivítání prvňáčků. „Začala je masírovat, že je to strašná nemoc a musejí nosit roušky, aby nenakazili prarodiče. To není správný postup. Na různých akcích jsou spousty lidí, všichni bez roušky, naše děti si hrají na jednom pískovišti a najednou je budeme selektovat?“ uvedl Sýkora, místní rodák, ale také již dvacet let velitel místních dobrovolných hasičů. Jeho rozčarování však přišlo už o den dříve, v úterý, kdy došlo k předání funkce a klíčů nové ředitelce: „Chtěla se nám prezentovat a začala slovy, že když se testují narkomani, také se musí dohlídnout, že čůrají do kelímku přímo oni, aby bylo jisté, že je to jejich. Zděsil jsem se, že mě srovnává s feťákama. Starosta mne pak obvinil, že jsem to vytrhl z kontextu. Jak se něco takového dá vytrhnout z kontextu?“ položil řečnickou otázku Václav Sýkora. A současně dodal, že jediný, kdo může rozhodovat o dětech, jsou jejich rodiče a nevidí důvod, proč by to měli být zastupitelé či škola. Jeho dcera už do této školy prý chodit nebude, rodiče pro ni hledají náhradní řešení.

Machová: Syna nepustili do školy

Stejně na tom je i maminka Martina Machová, která vedla syna do třetí třídy. I ta potvrdila, že nová ředitelka mluvila večer předtím o feťácích a navíc ji se synem ráno nedovolila vstup do školy, protože odmítla test i respirátor. „My už máme několikátou etapu těchto problémů. Chtěli jsme, aby stáli za našimi dětmi, ale nestalo se tak. Dnes syna nevpustila do školy, a tak jsem měla vytištěné prohlášení, že jsem syna do školy odvedla, ale ředitelka mu neumožnila vstup do školy. Nejdříve mi ho nechtěla podepsat. Chtěla jsem také, aby uvedla důvody, proč nemůže do školy, ale to se nestalo. Jen uvedla, že nesouhlasím s opatřeními,“ vysvětlila Machová. Sama chtěla vědět, jak má omluvit ze školní docházky syna, když nesouhlasí s podmínkami, odpovědí jí bylo, že si má sehnat potvrzení od lékaře.

„Nesouhlasím s postupem, kdy se všechny děti setkají dohromady a pak se teprve testují a zjišťuje se, zda nejsou nakažené. Když jsme chtěli provést testování doma, nedovolili nám to. A já za rodiče nedovolím, aby na mém dítěti někdo experimentoval. Mám k věci svůj názor, stále svobodný v této republice a já to udělám podle toho, co sama uznám za vhodné. A vhodné není, aby můj syn seděl hodiny v roušce,“ dodala Machová. Podle ní i dalších rodičů je z 29 dětí navštěvujících Základní školu ve Vraném u Slaného kolem 25 rodin, které podobné postupy odmítají.

ParlamentníListy.cz připravují další článek k tématu a nabídnou také prostor zástupcům obce a nové ředitelky, aby se k věci vyjádřili. Ty se prozatím nepodařilo kontaktovat.

