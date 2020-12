„Babiš si v sobotu otevřel lahodný víno, k tomu hodně čokolády a šunku.“ Chvilkař Minář mu poslal zprávu roku. Selfíčko už prý potřeba nebylo

Bývalý předseda spolku Milion chvilek odkryl karty a prozradil, že vzniká hnutí Lidé PRO, se kterým chce Česko posunout kupředu, chce bojovat proti korupci, chce postupovat co nejtransparentněji a tak dále. Jenže narazil. Narazil například na novináře, kteří podobné fráze slyšeli v minulých letech již mnohokrát a pamatují si, jak to skončilo.

Mikuláš Minář natočil video, ve kterém se představil veřejnosti jako „kluk z paneláku“, který se rozhodl vstoupit do politiky a nabídnout lidem něco pozitivního, jen nekritizovat a posunout zemi dál. S hnutím Lidé PRO, pro pozitivní změnu.

„Máme vizi a dáme dohromady kvalitní program pro naši zemi,“ oznámil Minář. Postavili se za něj bývalá senátorka a někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, odcházející ředitel Transpareny International David Ondráčka, expremiér Petr Pithart a řada dalších lidí.

„Tak abyste si nemysleli, já jsem to video viděla taky. A fakt nechápu jednu věc: kdo si v 27 hraje na Havla, a ještě si u toho mysli, že to bude někdo brát vážně?“ ptala se lokální novinářka Rychlíková. Daniel Hůle z Člověka v tísni, který se dlouhodobě snaží pomáhat lidem uvízlým v exekučních pastech, upozornil na jinou slabinu Minářova plánu.

„Mně přijde zajímavější, jak se zachová Minář, když sice nasbírají 500k podpisů, ale volební preference budou mít hluboko pod 10 procent. Protože podpisem petent nevyjadřuje, že je bude volit, ale že souhlasí, aby kandidovali. Každý soudný volič ANO, ČSSD, SPD... si to musí přát,“ pravil Hůle.

V tomto duchu objevily ParlamentníListy.cz i diskusi na Facebooku. Právě v ní se hlouběji analyzovaly dopady možné kandidatury zástupců Minářova hnutí. „Všimli jste si, jak bezradně kroutí hlavou Rakušan a další politici ze STANu? Nevědí, co se děje. Za prachy si štěstí nekoupí, takže mají smůlu. ODS ztratí tímhle tahem taky. Jestli to bude číst Babiš, tak si v sobotu otevře víno a přežere se cukry nebo kosteleckou šunkou, protože mu Minář poslal zprávu roku o tom, že bude zase premiér a ani nemusel honit body selfíčkem," hodnotil jeden z přispěvatelů. Ostatní mu dali za pravdu. „Jestli bude ODS pořád padat tak, jak padá, nebude to aspoň na Novotnýho," glosovali shodně lidé na zmíněné sociální síti.

Oznámení o vzniku hnutí žádné výrazné ohlasy nepřineslo

V podobné logice se ostatně vyjádřil i řeporyjský starosta. „Hodilo by se mi, kdyby to nějaký to procento urvalo. Nemohli by to pak házet jenom na mě," napsal s tím, že tak rozsáhlou kritiku Mikuláše Mináře nechápe. „Jen vstoupil do arény," poznamenal.

Komentátor Hospodářských novin Honzejk pro změnu prohlásil, že Minář má příliš velké oči.

„Myslím, že to dosud dělal skvěle. Koneckonců i ty strany udělaly to, co po nich chtěl. Teď ale soudím, že má velké oči. Je to jako při investování. Výkonnost z minulosti není zárukou budoucích výnosů,“ napsal.

Mináře se ve finále zastal jen lidovecký poslanec Čižinský nic neříkajícím prohlášením o vytvoření mostu mezi hnutím a Sněmovnou.

„Je naprosto správné – a všechny dějinné zkušenosti to potvrzují – že by nebylo dosaženo možného, kdyby se vždy znovu ve světě neusilovalo o dosažení nemožného," prohodil nakonec Minář na svém twitterovém profilu. Na stránkách Milionu chvilek pro demokracii se o novém hnutí neobjevila ani zmínka.

Lidé PRO je politické hnutí, které započalo svou činnost 3. 12. 2020. Jeho zakladatelem je Mikuláš Minář, který je známý z působení ve spolku Milion chvilek a který se poté stal předsedou spolku Pro ČR. Na vzniku hnutí s ním spolupracují bývalý předseda Transparency International ČR Ondráčka, náměstek pražského primátora Vyhnánek nebo podnikatel Martin Hausenblas. Minář oznámil vznik hnutí ve videu na Youtube na kanále Milionu chvilek už 27. září 2020. Oznámil tam také svůj odchod ze spolku Milionu chvilek pro demokracii, jehož byl předseda. Předsednictví předal místopředsedovi Rollovi. Ve svém videu Minář řekl, že se obává, že současná opozice nedokáže ve sněmovních volbách v roce 2021 porazit hnutí ANO ani v případě vzniku koalic, a proto se rozhodl vytvořit vlastní politický subjekt, který by přilákal nevoliče, a nespokojené voliče, jak od ANO, tak i od jiných politických subjektů, napsali lidé na Wikipedii.

