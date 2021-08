„Jooo!“ Mrazivé: Dav dal Šlachtovi povel. Začne být zle. Jde o prachy

reklama

„Pojďme budovat nový začátek, pojďme budovat nové Česko, které nám tu někdo 32 let slibuje. Česko, kde si kmotři neporcují zemi mezi sebou, kde se bude někdo dívat politikům pod ruce, co s penězi našich lidí dělají. Dámy a pánové, jdeme do nich?“ zvolal Robert Šlachta do plného hlediště haly firmy Petrof a ozvěnou mu byl hlasitý souhlas a bouřlivý potlesk. Právě tam lídr Přísahy představil novou propagaci hnutí.

Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 83% Ne 14% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1893 lidí

„Jak nás poznáte? Jak poznáte Přísahu? Zelená zůstane, zelená je barva, která se k nám hodí. Pro všechny, co mě nemají rádi a co mi něco vzkazují – je mi to jedno – vás musím ubezpečit: Obličej zůstane. Děste se toho obličeje, bude tam ten obličej. A proto je ta nejvhodnější doba představit naše nové vizuály, se kterými ode dneška odstartujeme po celé republice,“ řekl a na obrazovce se objevila nová hesla opět se známým detailem obličeje předsedy hnutí. Fotka je téměř totožná, jen usmívající se Robert Šlachta se nyní tváří mnohem vážněji. „Končí přívětivý Šlachta, začíná zadumaný, začíná Šlachta, který nemá čas na přívětivost. A já si myslím, že ten vzkaz je jasný. Je to jasný vzkaz a líbí se vám to?“ ptal se znovu. „Jooo,“ ozývalo se s dalším potleskem.

Jdeme zastavit rozkrádání této země

„Jdeme zastavit rozkrádání této země. Nevím, jak to lépe říct,“ mluvil už do dalšího potlesku Šlachta. „Pravda je, že už není čas mít přívětivé oči. Já nepotřebuju lítat na Mars, chci zlepšovat věci, o kterých se zatím jen žvaní. Chci Česko, ve kterém platí jeden metr pro všechny, za který si nikdo nemůže spravedlnost koupit. Ve kterém není důležité, kde a jak žijete, ale jediná důležitá věc je vaše důstojnost a respekt,“ řekl Šlachta a vysloužil si další odezvu diváků a členů. Prohlásil také, že hodlá ucpat díry v lodi, kterou je státní rozpočet. „S dírami to opravdu nejde. Ve vládě si to neuvědomují nebo to nechtějí řešit. Já považuji za nemorální jednu věc – když se tady bavíme o zvyšování daní, tak proč se nebavíme o tom, že máme pochytat všechny lumpy, kteří tady kradou a pak se teprve dívat lidem do očí a chtít zvedat daně? Napřed pojďme a odveďme svoji práci!“ vyzval.

Fotogalerie: - Přísaha v Hradci

„Každý, kdo říká, že jsem jedna velká neznámá i potom, co jsem celý život strávil na očích veřejnosti, si jen nechce přiznat pravdu. A ta pravda je, že oni mají strach, všichni do jednoho – vláda, opozice i kmotři, kteří často stojí za nimi. Ti mají strach, já ne. Ať mají strach, já ho nemám,“ řekl bývalý policista a ozval se další dlouhý potlesk.

Představujeme lídry Přísahy:

V rámci středeční kampaně v Hradci Králové Šlachta vůbec poprvé představil lídry jednotlivých krajů hnutí Přísaha. Za Středočeský kraj povede kandidátku Tomáš Sochr. „Můj kamarád, bývalý policista. Začínal jako řadový detektiv a vypracoval se až na vedoucího odboru nelegálního obchodu v Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ, pozn. red.), kde pracoval na případech prorůstání organizovaného zločinu do politiky. Byl jedním z těch, kteří se mnou pracovali na kauze Jana Nagyová. Byl vyslán do Národní akademie FBI v Quantiku ve Spojených státech a po slavné policejní reorganizaci panem Chovancem a dalšími odešel se mnou a Jardou Pelcem od policie,“ shrnul Šlachta zkušenosti prvního kandidáta.

Tomáš Sochr. Foto: Zuzana Koulová

A zmíněného Jaroslava Pelce představil jako dalšího, je totiž jedničkou v kraji Ústeckém. Začínal jako řadový policista pořádkové police, poté prošel různými útvary kriminální služby a se Šlachtou se potkali v ÚOOZ, kde budoval odbor závažné majetkové trestné činnosti, jako organizované krádeže vozidel a další. „Dlouhou dobu pracoval na Ústecku, zná kriminální podsvětí, má znalosti, takže jsem rád, že jsme se domluvili,“ uvedl šéf Přísahy.

Jaroslav Pelc. Foto: Zuzana Koulová

Psali jsme: „Chcete hrát své hry?“ Po Vystrčilovi mluví Lavrov. Tak jak ho známe ,,Ne, že to někdo napíše..." Klaus přijel na Zemi živitelku s žertem vůči Německu BIS může odposlouchávat každého, i mě, naznačil Bělobrádek. Koudelka prý nepochybil MRWheels vyrábí obruče v areálu VHM a roste

Moravskoslezský kraj povede Jiří Komárek. „I on začínal u policie a vypracoval se jako vedoucí ÚOOZ v Ostravě, kde se ho podsvětí snažilo uplatit, zavraždit, ani jedno jim nevyšlo, jinak by tu nebyl. Po slavné policejní reformě rovněž odešel od policie a nyní jde do politiky,“ sdělil Šlachta.

Jiří Komárek. Foto: Zuzana Koulová

Pardubický kraj vede Zdeňka Víchová, rodačka z Litomyšle, rovněž pracovala u policie, a to celých třicet let. Vypracovala se na vedoucí expozitury Národní protidrogové centrály v Hradci Králové – nyní pracuje na úřadě ve Vysokém Mýtě na odboru dopravy.

Zdeňka Víchová. Foto: Zuzana Koulová

Další, koho Šlachta představil, byla jednička Plzeňska Nicole Fryčová. „Česká paraolympionička, bronzová medailistka ze světových her zrakově postižených sportovců, absolventka práva Univerzity Karlovy, věnuje se odstranění bariér a stereotypů vůči lidem se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy,“ vypočítal aktivity své kandidátky šéf Přísahy.

Pražská organizace nominovala do čela Jiřího Hynka, manažera a diplomata v obranně-bezpečnostním sektoru. Rovněž působí jako prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. V Přísaze má na starosti právě oblast obrany a bezpečnosti.

Fotogalerie: - Přísaha v Hradci

Jihočeský kraj má na starosti Ivana Kerlesová, bývalá novinářka a nynější majitelka komunikační agentury. Podle Šlachty pracuje na zlepšení stavu školství různými projekty, které řeší nedostatek absolventů a jejich potřeby na trhu práce. V Přísaze se bude věnovat právě odboru školství.

V čele kraje Olomouc stojí Václav Vévoda, podnikatel a právník věnující se trestnímu právu. Bývalý voják a policista, působil také jako podplukovník bezpečnostních složek Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zbyněk Schaffer je zase lídrem zlínské kandidátní listiny hnutí a celý život působí ve stavebnictví. V současnosti je jednatelem stavební firmy. „Co mě zaujalo, že prý u hnutí Přísaha získal pocit, který měl naposledy v roce 1989, když se zakládalo Občanské fórum,“ řekl k tomu Robert Šlachta.

Na pódium pak pozval další ženu – jedničku Vysočiny. Karolína Kubisková má za sebou složitý příběh, v němž strávila se svými malými dětmi téměř rok v programu na ochranu svědků, aby její manžel mohl svědčit a svědčil u soudu proti vlivným kmotrům, například Ivanu Rittigovi. Dnes žije a podniká s manželem na Vysočině.

Královéhradecký kraj povede Tomáš Jarkovský, který začínal jako řidič a nyní podniká v logistice, spedici, dopravě a autoopravárenství. Je také dlouholetým myslivcem, včelařem a chovatelem. Chce se zaměřit na podporu všech spolkových činností.

Karlovarský kraj má na starosti Miroslav Haindl. Ten pracuje jako řidič a obsluha parkovacích ploch u technických služeb. Šlachta uvedl, že pro kandidaturu do Sněmovny se rozhodl, protože ho program Přísahy oslovil voláním po změně. V kraji chce bojovat za snížení nezaměstnanosti, která je den ode dne větší kvůli útlumu těžby hnědého uhlí a za opětovné zřízení učňovského školství založeného na cílené výchově žáků.

Jaroslava Pauchová stojí v čele kandidátky Libereckého kraje. Pracuje jako sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě. Podle lídra Přísahy vidí všechnu nespravedlnost státu páchanou na nejslabších a nejzranitelnějších – dětech a postižených – z první ruky.

A nakonec Robert Šlachta ještě doplnil, že on sám bude kandidovat za Jihomoravský kraj. Tamní rodák, bývalý policista a šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „Za těmito kandidáty ale stojí dalších 350 lidí. Jsme jeden tým, jedna Přísaha, jedeme všichni dohromady bez ohledu, kdo je na jakém místě. Možná si všimnete, že nemáme problém se ženami. Žen máme hodně, jsem za to velmi rád a je to naprosto vyvážené,“ uzavřel představování.

Jaroslava Pauchová. Foto: Zuzana Koulová



Psali jsme: Český hrdina: 81 lidí zachránil v Kábulu. Navíc dvě Polky Rožmberk nad Vltavou: Ve městě budou tuto sobotu soutěžit jedlíci Jej, Koudelko. Ringo Čech zbořil Vrbětice. A vydělá, už to jede Navyšme rychlost na dálnicích, které jsou nové. Sehnal chce pomoci ekonomice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.