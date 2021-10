,,Lumpové." 119 600 za elektřinu, dosud 22 290. Panelák plný důchodců vysílá k Fialovi

Dvacet let do konce září byl předsedou společenství vlastníků bytových jednotek v Josefově Dole u Jablonce Pavel Valtr, nyní pomáhá novému nástupci. Zažil mnohé, ale tohle ne. Po krachu Bohemia Energy narostly lidem zálohy za plyn několikanásobně. „Bydlíme v panelovém domě o 25 bytech různé velikosti. Odebírali jsme plyn na vytápění od společnosti Bohemia Energy. Dva roky jsme platili měsíční zálohy 22 290 korun. V pondělí nám přišel nový předpis od společnosti Innogy Energie s předpisem měsíčních záloh 119 600. Jsme většinou důchodci, tak jsem zvědav, co s tím nová vláda udělá. Je to nehoráznost, co se v tomto státě děje,“ postěžoval si ParlamentnímListům.cz.

reklama

I on si všímá, že zvednutí energií je způsobeno vlivy mimo naši republiku. „Samozřejmě že je to kvůli zelené politice Evropské unie. Je to strašná lumpárna. Vždyť my máme dvě atomové elektrárny, pak máme elektrárny na uhlí, ale fotovoltaické a jiné elektrárny, a my nemáme elektřinu?“ ptá se. Panelový dům a jeho obyvatelé jako mnoho jiných – jedná se o více než milion lidí – spadl k takzvanému dodavateli poslední instance. Ten rozpočítává zálohy jen na šest měsíců (a právě na ty v době topné sezóny), a nikoliv na dvanáct jako u běžného dodavatele, proto jsou u něj výrazně vyšší. Odborníci radí co nejrychleji uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Podle informací z médií získaných od postižených to však nejde tak rychle. Kromě plynu jsou samozřejmě s tímto problémem konfrontováni i odběratelé elektřiny od zkrachovalých společností. „V posledních letech měnilo dodavatele elektřiny cca 450 tisíc klientů za celý rok. To znamená, že v tuto chvíli mění lidé dodavatele nebývale rychle a aktivně,“ prozradil v Právu mluvčí ČEZ Roman Gazdík. „Aktuální vytíženost našich poboček po celé republice, zákaznických linek a dalších obslužných elektronických kanálů je enormní. U všech našich poboček se tvoří dlouhé fronty, ve kterých lidé čekají i hodinu a půl,“ doplnil Pavel Grochál z Innogy. Tohoto faktu si jsou vědomi i v Josefově Dole. „Snažíme se rychle si sehnat nového dodavatele, ale zatím nikoho samozřejmě ještě nemáme,“ konstatoval Valtr.

Anketa Souhlasíte s tím, že hospodský musí od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost? Souhlasím 16% Nesouhlasím 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 584 lidí

Energetickou chudobou může být postiženo asi deset procent domácností, pro ně vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem připravuje opatření. „Mimořádná pomoc je konečně záležitost, na které jsme se s opozicí shodli,“ řekl na středeční tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že její výši nechtěl specifikovat. Jednat by se mělo o asi 400 až 500 tisíc domácností, nebudou to však pouze klienti Bohemia Energy. S velkou pravděpodobností budou na ni mít nárok ti, kdo mají možnost čerpat příspěvek na bydlení, a ti, kteří jsou v takzvané hmotné nouzi. „Je to to, co se dneska propočítává a bude v následujících dnech zveřejněno,“ doplnil.

Vláda, jak uvádí iDNES, kvůli vysokým cenám energií minulý týden schválila návrh novely zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci. Zároveň se kabinet shodl na tom, že domácnosti nebudou od příštího roku platit poplatek za obnovitelné zdroje do výše průměrné spotřeby tří megawatthodin, jde o částku maximálně 1 500 korun za rok. Kabinet také schválil návrh na převedení části peněz z výnosů z prodejů emisních povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce následně použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií.

Fotogalerie: - Protesty proti G20 v Římě

Jsou to podvodníci. Mají osm miliard a zkrachují?

Valtr si však myslí, že dlouhodobě žádná česká vláda nic v tomto nezmůže. „Je to záležitost Evropské unie. Co může dělat česká vláda, když to EU neschválí?“ má pochybnosti. Hlavně však přemýšlí o novém dodavateli, ke kterému by urychleně přešli. „Nevíte o někom seriózním, aby to nebyl takovýhle podvodník?“ ptá se a naráží na Bohemia Energy. „Jsou to podvodníci. Mají osm miliard a zkrachují? To je neskutečné. Kam ty peníze šly?“ podivil se. „Hledám stále na internetu nějakého levnějšího dodavatele, ale to nehrozí. Půjdeme asi k někomu velkému a silnému, jako je ČEZ. Ale jestli nás vůbec vezme,“ obával se. Podobné problémy patrně řeší v Josefově Dole i další. „Jsou tu ještě dva paneláky, taky domov důchodců, který topí plynem. I když jestli byly u Bohemia Energy, to nevím,“ vysvětlil Pavel Valtr.

Psali jsme: Vyškov: Další tři chodníky se dočkají oprav Senátor Tecl: Řidiči nezbude nic jiného, než dluh uhradit FOTO Jen u nás. Bordel rudých a zelených proti summitu velmocí v Římě Třešňák (Piráti): Stát nesmí připustit, aby statisíce domácností spadly do dluhových pastí

Proč celá tato energetická šlamastyka vznikla, dobře vysvětluje text na Seznam Zprávy s vypovídajícím názvem Za drahou elektřinu může německá Energiewende. A jak s tím souvisí cena plynu? „Němci a jiní stoupenci boje s klimatickou změnou v EU mají trauma mimo jiné z uhlí. Ale boj s CO2 má proto kvůli nestabilitě obnovitelných zdrojů zachránit zemní plyn. Je sice bezmála stejně emisní jako uhlí, ovšem v situaci, kdy Němci omezují uhelné zdroje a letos zastaví tři a v příštím roce poslední tři funkční jaderné reaktory, už jim plyn zbývá jako poslední zdroj nouzové záchrany. Rusko přitom letos dodalo nasmlouvané množství plynu, zřejmě i o něco více, ale podle zákonů trhu roste cena toho, čeho je málo. Určitě i Moskva si umí s cenou hrát tak, aby byl co nejdříve německými úřady povolen provoz dokončeného rusko-německého plynovodu Nord Stream 2,“ popisují.

Fotogalerie: - Památník Zámeček

K cenám elektřiny v závěru píší: „Současná devastace evropských cen elektřiny je nepochybně důsledkem ideologicky zaslepené a neustále zrychlované realizace programu Green Deal poháněné přesvědčením, že hlavně vítr a slunce nás energeticky spasí. Ideologickými nástroji a tvrdošíjným trváním na jejich ještě intenzivnější výstavbě bez ohledu na následky se v EU sami dostáváme do slepé uličky. Raketově rostoucí ceny elektřiny se promítnou do cen všech produktů a služeb a povedou ke zchudnutí stamilionů obyvatel EU. Zelené žebračenky jsou výsměch. Nutné je řešit příčinu deficitu stabilní elektřiny.“



Psali jsme: „Trapné.“ Fiala odbyl Klause jedním slovem. Zemanovi popřál zdraví, brzdil Vystrčila Že migrace v Česku není problém? A co tohle? Arabista Pelikán sundává klapky z očí naivním Rakušan (STAN): Děkujeme, pane profesore Pavel Foltán: Lenin ve Finsku aneb Začali od Adama

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.