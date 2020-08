„Máme nový bazén, hurá!“ Ale je zle: Kvůli Babišovi

Pro Louny je to velká událost. Otevření nového plaveckého bazénu. I proto rada města rozhodla pozvat na slavnostní otevření 11. září premiéra Andreje Babiše, předsedu hnutí ANO. Jeho hnutí v roce 2018 volby vyhrálo, i když jen těsně, a má v Lounech pět zastupitelů. Je však v koalici s uskupením Pro lepší Louny, jejíž součástí je i TOP 09. Ta má dokonce obsazen post starosty. V koalici je i ODS. Takže se daly očekávat problémy. A ty nastaly. Právě z topky a ODS se ozvaly značně odmítavé hlasy k návštěvě premiéra. Od skalních antibabišovců. Co to udělá s koalicí?

reklama

Minulý týden mimořádná Rada města Louny přijala usnesení k pozvání premiéra ČR ke slavnostnímu otevření nové plavecké haly. „Domníváme se, že město Louny se může novým bazénem před vládní návštěvou nejen pochlubit, ale vzhledem k našim programovým prioritám bychom rádi s panem premiérem mluvili i o dalších aktivitách směřujících k rozvoji našeho města,“ píše se v tiskovém prohlášení lounského hnutí ANO, které upozorňuje, že důležitým bodem jednání bude i výstavba nové sportovní haly u té současné, neboť současné kapacity pro sportující mládež a kluby jsou nedostatečné.

Anketa Máte důvěru ve zdraví prezidenta Zemana? (Ptáme se od 26.8.2020) Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 1851 lidí

„Je to největší investiční akce za posledních třicet let. Navíc stavba je to nádherná, budeme ji chtít přihlašovat do různých soutěží. Dalším důvodem je, že město obdrželo čtyřicetimilionovou dotaci z ministerstva školství. Myslíme si, že je to svým pojetím tak nádherná stavba, že je dobré, aby ji premiér České republiky viděl,“ vysvětlil důvody pozvání místostarosta Loun Milan Rychtařík z hnutí ANO.

Jak si ale v tiskové zprávě hnutí ANO postěžovalo, „mimořádnému zasedání rady města předcházela koaliční schůzka, kde někteří zástupci ODS a TOP 09 (Pro lepší Louny) kategoricky odmítli spojit slavnostní otevření nové plavecké haly s návštěvou premiéra.“ O koho jde, je snadné zjistit, když se zájemce podívá, jak dopadlo hlasování v radě města. Pět bylo pro pozvání premiéra (kromě zástupců ANO tak hlasoval i místostarosta Honc z USZ a dokonce i zástupkyně ODS Eva Maťátko). Proti byli dva. Michal Kučera z TOP 09 a Jan Kerner z ODS. A to není vůbec, ale vůbec žádné překvapení. Oba jsou totiž názorově kovaní antibabišovci.

Lhaní je pro něho stejně přirozené jako pro ostatní lidi dýchání. Nezastaví se před ničím

Michal Kučera, bývalý místopředseda TOP 09, byl v minulém volebním období poslancem a jeho názor na Andreje Babiše se dá nazvat klasicky topákovský. Tedy velmi, velmi kritický a v průběhu let sepsal na adresu současného premiéra řadu negativních poznámek. Jedna z posledních byla koncem července na twitteru, kdy se podivil: „Víte, že je Andrej Babiš předsedou Národní rady pro duševní zdraví. To už se skutečně nemůžeme divit ničemu.“ Podobných ataků vůči Babišovi však můžeme najít mnoho, například před několika lety si jako poslanec stěžoval, že Babiš mluví jako mimozemšťan.

Jan Kerner je bývalý dlouholetý starosta Loun, od roku 2002 do roku 2012. A jeho názory na Andreje Babiše jsou minimálně stejně ostré jako Michala Kučery. O tom přesvědčil ve svém projevu v roce 2018 i delegáty kongresu ODS ve svém diskuzním příspěvku s vypovídajícím názvem Co může dělat demokrat na prahu diktatury? „Myslím, že v této místnosti takových sedí většina. Zažili jsme diktaturu, pak přišla svoboda. Několik desítek let se podílíme na veřejném životě, ať již na úrovni komunální, krajské nebo celostátní. Něco se nám povedlo, něco ne. Někdy jsme vyhráli, někdy prohráli. Prostě taková obyčejná demokracie, ne dokonalá, ale naše,“ řekl. „Teď jako by to všechno končilo. Stát se začíná měnit v režim. Obrovská koncentrace moci v rukou jednoho člověka nevěští nic dobrého. Lhaní je pro něho stejně přirozené jako pro ostatní lidi dýchání. Nezastaví se před ničím,“ domníval se Kerner.

„Ještě horší je, jak málo to většině lidí vadí. Úplně nejstrašnější je pak sledovat, s jakou lehkostí se lidé dávají do služeb toho zlověstného mocenského útvaru. Z naivity, z touhy po moci, pro peníze. Je to úplně nová situace. Jako bychom sklouzávali směrem k normalizaci,“ sděloval delegátům a dal jim i několik doporučení. Například: „Být ve střehu. Neskákat na špek režimním demagogům. MF a LN, probabišovské režimní plátky, studovat jen s nejvyšší obezřetností při vědomí jejich podřízenosti diktátorovi. Nejlepší by bylo je nekupovat.“

Kerner také radil v oblasti politiky, kde mimojiné uvedl: „Být si vědom, že kdo se odváží postavit diktátorovi a kandidovat ve volbách proti němu, bude to mít nesmírně těžké a musí se připravit téměř na cokoliv... Říkat nahlas, že koalice s ANO v komunálních a krajských volbách není správná věc. Přes všechny argumenty, které zaznívají od těch, kdo tyto koalice vytvořili na krajské úrovni a budou se do nich hnát letos na podzim po komunálních volbách. Koalice s ANO je smlouva s ďáblem.“

Psali jsme: Co to o mně lžete? Křeček vydal jasné prohlášení Bývalý ochránce dvou ministrů Daniel Vlachynský zachránil na hostivařské přehradě tonoucí ženu Dvouletý (Soukromníci): Potvrdilo se, že předražené výběrové řízení na projektanta nové nemocnice v Malenovicích bylo šité na míru Trump vyhraje? Clintonová má plán. Joe Biden vyzván, ať bojuje dál

Je to legitimně zvolený premiér. Bazén je významná stavba, která si propagaci zaslouží

Přes tato slova vstoupila pak o pár měsíců později, na podzim 2018, lounská ODS do koalice i s hnutím ANO. A nyní má dokonce „nejvyšší ďábel“ přijet na otevření bazénu. Co to udělá s koalicí? „Vzhledem k tomu, že v radě města jedna radní ODS návštěvu podpořila, nepředpokládám, že to vyvolá nějaké pnutí v koalici,“ je přesvědčen Rychtařík. „Berme to tak, že Andrej Babiš je legitimní premiér České republiky. Kolegům jsem říkal, že pokud by byl premiérem Kalousek nebo Fiala, tak bych byl pro jejich pozvání. Prostě je to premiér. Jako takový sem jede, nikoliv jako předseda hnutí ANO. Takto je potřeba to vnímat,“ konstatoval. „Je to pro nás významná stavba a událost, ostatně za třicet let se tu v Lounech nic nepostavilo, spíše se prodávalo. A těch bazénů se v republice zase neotevírá tolik. To si zaslouží určitou propagaci. A vzhledem k tomu, že chceme další investice, plánujeme další projekty, i proto chceme pozvat tyto lidi, abychom jim je mohli prezentovat,“ vysvětlil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak koalice podle něj funguje? „S TOP 09 jsme se relativně rychle dohodli. Co se týče ODS, tam to trochu skřípe. Paradoxně na člověku, který se dvakrát pokoušel dostat do komunálu, předseda lounské ODS pan Vaic, a voliči mu jak v roce 2014 i 2018 vystavili stopku. Do zastupitelstva se nedostal. Přesto chce být hybatelem a chce to ovlivňovat,“ prozradil Rychtařík. „Samozřejmě že občas to v koalici zaskřípe a názory jsou rozporuplné. Ale pro mě je důležité, že se věci posouvají. Rozhodně nebudeme ten článek, který by na základě návštěvy premiéra České republiky chtěl rozbít koalici,“ uvedl Rychtařík.

Otázkou však zůstává – jak případná návštěva premiéra (zatím je pouze pozván, účast dosud nepotvrdil) proběhne, zda se při ní neodehrají nějaké protesty, a zda se lounská koalice neotřese v základech.

Psali jsme: „Mám obavu, že...” Exministr Julínek ke COVIDu i Vojtěchovi Senátor Wagenknecht, pirátský udavač, Klement Gotwald dneška. Ostrý komentář z Hanspaulky poté, co EU do jeho udání hodila vidle Miroslava Němcová vyhubovala vládě: Olympiáda v rozdávání. Vždyť řada důchodců to rouškovné ani nechce Premiér Babiš: Novavax chce vyrábět dvě miliardy vakcín proti koronaviru, z toho miliardu u nás

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.