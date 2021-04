„Nána. Objednala se a místo ní policie.“ Kadeřnicím drnčí telefony. Ty nářky, ten binec

reklama

Že je doba obzvláště vhodná k udávání, jistě není zapotřebí zdůrazňovat. Někteří podstoupí riziko s vědomím, že potřebují peníze. Jiní proto, že „zakázané ovoce nejvíc chutná.“ Další z potřeby a někteří možná z plezíru nebo jako rebelie poněkud svérázným a osobitým způsobem.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 18% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 39% hlasovalo: 4662 lidí

Chodíme, chodíme…

Paní Bětka je náramně přičinlivá žena. Rozšířila své blahodárné působení na vlasy po celém nejširším příbuzenstvu. Tety tet, ale i strýcové strýců vzali před pár měsíci s povděkem její nabídku na úpravu vlasů nejen u dam, ale i pánů. Jak šel čas, její pověst ji předstihla, a tak měla snad více objednávek než v předkovidové době, za časů klasického podnikání, kdy se hygiena zastavila v provozovně jednou za uherský rok.

„Ale teď mám zlaté časy,“ říká. „V provozovně ušetřím za energie a ještě si s lidmi pořádně pokecám.“ Že rovněž zkoukne bydlení svých klientek, neříká, ale je to více než jasné. „Zdrbneme, dáme kávičku a že dám pár pětek navíc, to není problém,“ říká jedna z přečetných klientek této přičinlivé paní. „Kdo by se vypisoval dokladem, když je to privátní služba,“ spiklenecky mrká kadeřnice bez roušky.

Pro ni je tato doba bez nadsázky požehnáním. V provozovně sice brala i několik lidí najednou, ale bylo to v některých případech „s papírem“. Teď je to „bez papíru“ a v pohodě…

Chybí snad jen potvrzení z Bruselu

U jiné kadeřnice nyní zvoní telefon ve dne v noci. „Lidi mne volají, kdy otevřu, jak to mají mít s testy a tak. Ale je to binec, pořád se to mění, jako by vláda nebyla jednotná, ale každý si hrál na svém písečku,“ rozkládá korpulentní dáma. „Jednou je třeba test, jednou není, jednou stačí jedno očkování, podruhé musí být očkování ukončené, a ještě alespoň před dvěma týdny… To aby byli lidé celí tumpachoví.“ Nejvíce tenhle neutěšený stav prý dolehne na starší a osamělé ženy, které se jen těžko samovyšetří – a stejně je to podle kadeřnice k ničemu, protože bude potřeba papír (tedy doklad): „To musí navštívit oficiální testovací centrum, ale to se jí pak takzvaně nová hlava pěkně prodraží. Když dělám třeba i trvalou, je to hluboko pod tisícovkou. Když si k tomu připočtete test, jenž si platíte, a to je třeba půldruhého tisíce, tak to jen těžko někdo uplatí. A zase budou nelegální a černé služby. Jako kdyby to někdo chtěl podpořit…“

„Proč mne neotestuje třeba ze slin hned, když otevře dveře provozovny?“ ptá se poněkud nešťastná paní Liduška. „Kde já budu pobíhat a shánět test? V lékárně mne vyhodí. Ty mi jej prodají, ale neudělají, navíc aby mi dali nějaký papír…“

V řadě rodin se už konsolidovali jedinci, kteří umí „píchat do nosu“ s odběrovou štětkou docela bravurně a nikdy nic se zdravotnictvím neměli společného. To ale pak mají výsledek vrazit ubohé nešťastnici do ruky a honem honem ji vézt za dojednanou kadeřnicí?

„Dělají z nás blázny a pitomečky,“ hodnotí Marta. „Podporují černou ekonomiku, nebo tomu vůbec nerozumí. Anebo se chtějí držet hesla čím hůře, tím lépe. Možná že místo kadeřnic budou roboti,“ zafantazíruje si žena středních let.

Původně měl být povinný pouze profesionální test z odběrového místa. V úterý ministr Arenberger avizoval možnost prokázat se i testy ze zaměstnání nebo školy. A co důchodci nebo osoby samostatně výdělečně činné? Smůla. Chceš se nechat ostříhat? Sežeň si potřebný papír, jak umíš!

Psali jsme: Pekarová: Jsem hrdá na Schwarzenberga, pokračovatele Havla. Fiala je státník a osobnost Sehnal: Poškozené z Vrbětic musí odškodnit stát a pak to vymáhat po Rusku. Chybí tu garanční fond Ivan Černý: Grafický román pro mládež i dospělé Hašek má zkušenosti a kontakty. Jeho nástup na vnitro dává smysl, míní komentátor

Policie!!!

Nejdrsnější a zcela jistě „nejhustší“ příběh je životní zkušenost jedné kadeřnice středního věku, žijící na západě Čech, která dodržovala nařízení, seč mohla, až se podle jejích slov, dostala téměř na dno příjmů. „Nu, a tak jsem kývla na kamarádku – dlouholetou kamarádku,“ říká paní a zvedá varovně prst, „která mne nakonec uprosila, abych jí udělala hlavu, protože jde k lékaři a vypadá jak divoženka. Že jsem ji neodmítla!“ sype si obrazně řečeno popel na hlavu dobrosrdečná žena. „Tak jsme se domluvily, že ji tedy mimořádně vezmu a zapřísahala jsem ji, aby nikomu jinému toto neřekla, protože nechci mít před provozovnou zástupy lidí nebo celý den zvedat mobil s dychtivými klientkami.“

Jak slíbila, tak udělala. Otevřela kamarádce a úsměv jí zmrzl na rtech – veselost vydržela jen pár vteřin. Za dámou se již hrnuli policisté. A prý nedovolené podnikání v krizové době. A bylo hotovo.

„Pokuta třicet tisíc korun! A vrátit všechny dotace, co jsem dostala,“ zoufala si kadeřnice. „Ještěže jsem byla tak konsternovaná, že jsem tu bývalou kamarádku, nánu pitomou, s…ni udavačskou, nevzala něčím po hlavě. Ještě bych měla na krku ublížení na zdraví. A kdybych vykopala ty uniformovaný, co jí tak hezky asistovali a jak klepala, byli za rohem, tak ještě útok na úřední osobu a šla bych sedět. Tam bych ale dostala pravidelně najíst a měla střechu nad hlavou. Tady mám samé dluhy a nevím, co bude,“ svěřila se nám pod nejpřísnějším utajením, aby neměla ještě další „opletačky“.



Psali jsme: Asociace malých a středních podniků a živnostníků: Slavia pojišťovna rozšiřuje pojištění o IT asistenční službu Rosatom spouští celosvětovou iniciativu Atoms for Humanity A vzorek stolice?! Výhrůžka za testy: Do pátku má Babiš čas, pak bude zle Vyprdnu se vám na testy! Jezdí po bytech a stříhá. Z toho, co řekla, Babiše trefí šlak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.