„To nesmí projít!“ Očkování pryč, Chcípl pes vidí další zlo. Dusná akce

Je čas odporu proti současné vládě. Nedodržovat její nařízení a pokyny. Pořádně si promluvit se svými poslanci, navštěvovat je v jejich kancelářích, které jako všechno ostatní platíme z našich daní. Neočkovat se, nenosit roušky a žít jako před covidem. Vtrhnout bez náhubku do krámu, protože nejsme jako krávy, kterým veterinář píchá nějaké injekce. To zaznělo na klatovské demonstraci hnutí Chcípl pes, které se zúčastnily stovky lidí všech věkových kategorií. Přítomní varovali proti novele pandemického zákona. Vláda prý už chystá jeho novelu „s dalším brutálním omezením osobních svobod. Pokud se jí to povede a novelu schválí, bude nás příště zotročovat už podle zákona.“

Hlavní organizátor Martin Jánský, bývalý regionální šéf Trikolóry, řekl na samém úvodu akce následující: „Ve svých 14 letech jsem v roce 1989 stál před školou na plzeňském náměstí se svými kamarády a spolužáky a dělal jsem protest proti komunistům. A dnes to dělám proti naší vládě.“ „Joooo!“ zahučel dav. „Tady na Plzeňsku, Klatovsku, Sušicku máme plno spolubojovníků a kamarádů. Díky vám se cítím více svobodný.“ Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 15028 lidí

Rozhněvaný policista o vládních drzounech

Prvním mluvčím na pódiu byl policista Luboš Wohlgemuth: „Jsem policistou Krajského ředitelství Plzeňského kraje. Nemluvím zde za policii, ale sám za sebe. A také za početnou skupinu policistů a občanských zaměstnanců, kteří mají stejné názory jako já. Jsem stále nespokojený a rozhněvaný občan této země. Více než rok ve mně narůstá nespokojenost s poměry, které zde panují. Rozhlédněte se kolem sebe, jak žijeme! Vždyť je to hrůza! Co se nesmí, co se naopak musí. Totálně názorově rozvrácená společnost. Internet plný nenávisti, šílené ceny energií, nemovitostí, potravin. A bohatí nám stále bohatnou, ale máma od dvou dětí musí mít dvě práce, aby jim mohla koupit teplé boty a bundu na zimu,“ uvedl v úvodu za souhlasného pískání policista, který se představil již v minulém týdnu na plzeňské demonstraci.

„Byl jsem u toho, když jsme v osmdesátém devátém zvedli hlavu a zrušili vedoucí úlohu KSČ. Někteří z vás jistě pamatují tu hrdost, radost, sounáležitost, když jsme začali vítězit. Následovaly roky různé a nebylo všechno zalité sluncem. Ale více než třicet let se nikdo neodvážil dotknout mé osobní svobody tak, jak je dnešní realitou. Nejsme schopni sundat tuto zkorumpovanou a neschopnou vládu, co nám tak špatně vládne. Za sebe i za vás – vládo České republiky, ty jsi vládou lidu, a to my jsme ten lid!“ „Jooo,“ zaznělo náměstí a snesl se neutuchající potlesk.

„To neděláš dobře a správně, vládo, nekonáš dle vůle lidu a bruslíš po příliš tenkém ledě. Vládo České republiky, kde bereš drzost vydávat nařízení a vyhlášky, o nichž sama víš, že jsou diskriminační, protiprávní a mnohdy i protiústavní,“ konstatoval dále za bouřlivého potlesku policista. „Způsobila jsi cílený rozkol společnosti a zničila jsi životaschopnou českou ekonomiku...“

Okamžitě a bezpodmínečně všechno zrušit!!

„Páni politici, jste pyšní na své dílo?“ „Fuuj!“ znělo klatovským náměstím. „Vládo České republiky, s okamžitou platností zruš úplně všechna nařízení a omezení v souvislosti s covidem a vrať nám svobodné žití na úrovni roku 2019!“ burcoval policista za pískotu a potlesku auditoria. „Jste tady proto, že víte, že je něco shnilého v našem státě.“ „Anooo... máme toho dost!“ volaly unisono stovky hrdel.

„A vy, tak jako já, jste nespokojení lidé této země.“ „Anooo,“ znělo centrem největšího českého okresu. „Tady se hodí říci vládě, že – máme toho dost!“ Náměstí to opakuje a píská.

„Vy, co máte stejný názor a jste stále někde zalezlí, proberte se, proboha. Ona tam za vámi svoboda ani spravedlnost nepřijdou. To si musíte zasloužit. Přijďte mezi nás a uvidíte, jak nesmírně osvobozující zažijete pocity a budete si sebe víc vážit… Braňme naše děti! Vyhráli jsme jednu bitvu o povinném očkování. Tentokrát jim to nevyšlo – to nás ochránily ty staré a ještě dobré zákony. Vláda se ale jen nadechuje a už chystá novelu pandemického zákona s dalším brutálním omezením osobních svobod. Pokud se jí to povede a novelu schválí, bude nás příště zotročovat už podle zákona.“ „Nikdy to nedovolíme!!“ řvou občané. „Proto volám – nenechte si líbit žádné bezpráví a útisk!“

„Mám dost často pocit, že obrovská většina národa vůbec neví, co se tady děje. Nechápu, že mohou být tak slepí. Já jsem zažil totalitu, jako celá řada z vás, takže víme, o co jde!“

Stop segregaci! Bude proti občanům nasazena armáda?

Poslankyně Marie Pošarová (SPD) si nejdříve pochvalovala: „První bitva, co se týká povinného očkování, je jakž takž vyhrána – ale máme tady druhou a musíme vyvinout tlak, jde o segregaci a diskriminaci zdravých lidí bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo neočkovaní. Není možné, aby zdraví lidé nemohli nikam chodit,“ konstatovala za potlesku přítomných.

„Chystá se novela pandemického zákona – bude to nyní v úterý v Poslanecké sněmovně. A také zákon o korespondenčním hlasování. Za chvíli sem budou chodit statisíce hlasů ze zahraničí a nikdo nemůže zkontrolovat, jestli jsou opravdu od voličů, jako se tomu stalo v USA a v Rakousku,“ přerušil ji protestní pískot.

„Co se týká pandemického zákona, chtějí rozšířit pravomoci, aby nařízení mohly kromě ministerstva zdravotnictví vydávat také ministerstva vnitra a obrany. To znamená povolat vojáky, armádu bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Oni sněmovnu obcházejí, uzurpují si moc – a to jim nesmíme dovolit!“

„Hanba!“ řve náměstí. A poslankyně za SPD radí: „Dejme současné vládě výprask v komunálních volbách!“

Děti se dusí, ale učitelé i ředitelé jen přihlížejí!?

Marie Maříková, zástupkyně iniciativy Vraťme děti do školy bez podmínek, která dlouhodobě upozorňuje na šikanu a diskriminaci žáků, vystoupila jako další mluvčí: „Děti se dusí v rouškách a musí se každý týden testovat. Jménem těch bezbranných dětí a studentů vás žádám – braňte svoje děti! Minulý týden se alespoň povedlo, že jejich část se může věnovat učení bez toho, aby museli myslet na to, jestli se musí nebo nemusí očkovat. To je skvělá zpráva, to jsme trochu vyhráli. Ale co se na nás nyní chystá, to je daleko horší. Novela pandemického zákona nesmí projít! Žádám vás, pište poslancům, přijeďte v úterý před Poslaneckou sněmovnu. Udělejte cokoliv, ale nedovolte projít pandemický zákon,“ vyzývá Maříková. A z davu je slyšet – „Rozbijem jim držku!“ Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 16321 lidí

„Někteří lidé raději nepouštějí děti do školy a učí si je doma, aby nepodporovali šikanu a diskriminaci našich dětí. Nenechte je segregovat! Nechápu ředitele a učitele, kteří vymáhají tuto šikanu.“ A náměstí řve: „Hanba!“ „Existují v ČR učitelé a ředitelé, například náš statečný pan ředitel z Troubek, pan Vávra, který nedovoluje tuto segregaci. Podporujte takovéto ředitele! Choďte za nimi a řekněte jim – máme toho dost!“

Nebojme se viru, bojme se lidí!

Mgr. Ilona Šedivá, ambulantní specialistka klinické logopedie: „Na svět jsme přišli všichni jako svobodní a ze světa jako svobodní jednoho dne odejdeme. O vir tu v žádném případě nejde. Mnohem více je mezi námi rozšířený strach. Velkou chybou je bát se déle, než je nutné. Strach je nejúčinnější zbraň, a to je od věků. Jsem přesvědčena, že vydávaná opatření nemají opodstatnění. Roviny pohledu jsou extrémně rozpolcené. Je tady dobře propracovaná lež a o tu tady myslím především jde,“ konstatuje logopedka. A stovky lidí křičí: „Fuuuj!“

„Vím, že dýchání je živoucí dění a nedostatečné vydechování má za následek přebytek oxidu uhličitého v těle. Ve vzájemném vztahu je dýchání, krev, mozek a další orgány. Nedostatek kyslíku znamená smrt. Čtrnáct dní po vyhlášení planého poplachu s jasným cílem šířit strach, jsem se rozhodla roušku odložit a napsala jsem na vstup do své čekárny: Z logiky věci nezbytné, vstupujte pouze bez náhubku, ženy tak mohou mít namalovaná ústa. Denně mi projde ordinací až padesát lidí. Právě ti, kteří odmítají roušky, chrání poslední zbytky naší svobody,“ vyzývá už přesvědčené přítomné za potlesku.

„Nesouhlasím s testováním dětí. Informační hodnota testů je mizivá a na základě tohoto nesmyslného testování jsou děti posílány do karantény, což pochopitelně oslabuje jejich imunitu.“ A dav na to: „Anooo!“ Testy podle logopedky nevypovídají o tom, zda jsme nakaženi, nakažliví či nemocní. „Jistě jste si všimli, že od chvíle, kdy vláda nařídila se dvakrát týdně testovat, čísla nakažených se zdvojnásobila, což je samozřejmě logické. Budeme-li se testovat čtyřikrát v týdnu, bude počet nakažených čtyřnásobný. Jsem přesvědčena, že používání desinfekcí, roušek, rukavic, testů má negativní vliv na naše zdraví!“ „Anooo,“ ječí už skoro freneticky přítomní, staří vedle mladých, děti i studenti.

Lékař varuje: Nakaženým a nemocným dětem je fajn!

„Oslovila jsem také klatovského dětského lékaře pro dorost Tomáše Šmída,“ konstatovala dále logopedka: „Ten uvádí, že covid-19 probíhá u dětí jako běžné onemocnění a zásadně se neliší od jiných viróz. Velmi často probíhá bezpříznakově nebo jako onemocnění podobné chřipce a probíhá bez komplikací. Nošení respirátorů při jejich celodenním a většinou nesprávném nošení nemá žádný význam, naopak způsobuje řadu negativních dopadů na zdraví. Testování dětí má falešnou pozitivitu. Zbytečně je mnoho tříd uzavřeno do karantény. Ve společnosti je přínos testování minimální. Navíc v důsledku karantény a on-line výuky je narušena sociální interakce mezi dětmi a omezena pohybová aktivita.“

A jeho vyjádření k očkování: „U každého očkování platí, že přínos pro pacienta by měl převažovat nad potenciálními nežádoucími účinky vakcíny. Vzhledem k obecně lehkých průběhům onemocnění u dětí v tomto směru nevidím žádný přínos. Vakciny jsou zatíženy poměrně častými a vážnými nežádoucími krátkodobými účinky a dlouhodobé nelze hodnotit prakticky vůbec, protože se projevují často až po mnoha letech! Uplatňovaná opatření u dětí nemají prakticky žádný pozitivní vliv. Naopak, mohou být pro děti škodlivá a nebezpečná.“

Janský si jako intermezzo posteskne do mikrofonu: „Naše peníze se používají na propagandu nějaké Tečky…“

Ukažme prznitelům, že se jich nebojíme

Další řečník Jan Králíček burcuje dav: „Byl bych rád, abyste se na projednávání pandemického zákona sebrali a dorazili do Prahy a ukázali jim, že tohle s námi dělat nebudou! Vláda przní a šikanuje naše děti ve školách. Porušují Ústavu i Listinu lidských práv a svobod a Norimberský kodex. Tyto listiny nejsou jen tak nějaké cáry papíru. Najdeme tam, že svobody a práva jedince stojí nad zájmy skupiny. To je zkušenost lidstva, a to tam nedali jen tak pro nic za nic. Dnes jsme v době, kdy čelní představitelé EU a WHO dokonce hovoří o omezení této listiny,“ konstatuje Králíček za pokřiku „Hanba!“

„Oni chtějí, abychom se stále ve strachu ptali co mohu, co nemohu, jestli něco neporušuji nebo někoho neohrožuji. Oni nás chtějí nevědomé, zlomené, závislé na nich. Nikdy se nepodvolíme! Vezmeme si životy do vlastních rukou a ukážeme jim, že tohle s námi dělat nebudou!! Porušujte nařízení, netestujte se, vymáhejte všude svá práva, dávejte trestní oznámení, není to tak těžké. Všechno se počítá!“

„Politikům platíme kanceláře, platíme vládu, platíme jim auta.Najděte si svého poslance, napiušte mu, zajděte za ním, vychovejte si ho!“ doporučuje tento tribun lidu a dav skanduje: „Defenestrace!!“

Fotogalerie: - Chcípl PES v Klatovech

Odpor proti teroru a covidfašismu je naprosto nezbytný

JUDr. Norbert Naxera vystoupí s igelitovou taškou v ruce a podle slov organizátorů s právnickým okénkem: „Je třeba, aby se národ konečně probudil. Vláda vidí naši sílu a jednotu a ustoupila. Ale nesmíme se nechat uchlácholit a musíme pokračovat v odporu! Prodloužení pandemického zákona je prodlužování teroru a coronafašismu. Máme se dále dusit v náhubcích a mít nedostatek kyslíku? Budou zaměstnancům ve firmách a dětem ve školách dále strkat špejle do nosu? Když se podle neprůkazných testů ukáže pozitivita, tak se zdraví lidé zavírají do karantény? Teď dokonce chtějí, aby karanténa nebyla na základě správního řízení, ale jen tak, že vám pošlou sms,“ řve právník do mikrofonu. „Fuuj, hanba,“ skanduje náměstí.

„Jak to, že nesmíme chodit do restaurací, do divadel, bazénů, prostě nikam, přestože nám nic není? A očkovaní mohou přenášet nemoc stejně jako neočkovaní. Vše co se děje je protiprávní. V úmluvě o zdraví a biomedicíně se píše, že lékařský zákrok může být proveden je se svobodným a informovaným souhlasem pacienta. Tak to bylo odjakživa a najednou to neplatí. Chovají se k lidem jako k dobytku. Jako když veterinář přijde do kravína a všem kravám tam něco napíchá. Krávy nemají rozum, ale vy ho máte! Proto musíme pokračovat v odporu, chodit na demonstrace. Je třeba psát dopisy poslancům. Namých stránkách najdete e-maily všech poslanců, tak jim pište, že nesouhlasíte. Nebo za poslanci choďte do jejich kanceláří a řekněte jim to osobně do očí! Hlavně ale příkazy a zákazy nedodržujte. Choďte do krámů bez náhubků. Když to nebudeme dodržovat, tak nakonec ustoupí a zruší to, protože všem dát pokutu nemohou. Vždycky tady budou viry. Ale tenhle tady bude tak dlouho, jak si to lidi nechají líbit. Když se postavíme na odpor, tak to skončí!“

Na novou církev budou krátcí

Poté ještě překvapil auditorium slovy: „Ještě bych vám chtěl říci, že jsme založili novou církev. Protestantskou církev svaté Korony – kde nám víra zakazujme se očkovat a nosit respirátory.“ „Hurá!! zní z davu. „Ona to sice víra zakazuje všem křesťanům, protože úmyslně si poškozovat svoje zdraví je hřích, ale vzhledem k tomu, že církve se zaprodaly globálním elitám a vyzývají věřící k očkování, vyzývají k tomu, aby se lidé očkovali, tak jsme museli založit svou církev. Kdo se chcete připojit, můžete si u mne koupit odznaky a nosit je, aby každý viděl, že vaše přesvědčení vám zakazuje nosit respirátory a mít očkování,“ finišuje své vystoupení za burácivého potlesku a pochval „Výborně“ právník Naxera

Vykašleme se na EU a požádejme Rusko

Občanský aktivista ing. Jan Dlouhý je další z veřejně hovořících: „Sedm let objíždím podobné akce a s potěšením vítám, jak se plní náměstí. Chci mluvit o zločinech v energetice, jako o nadcházejícím ožebračováním lidí. Jistě se tu najdou lidé, které postihl krach Bohemia Energy a dalších překupníků s energiemi, kterých bylo celkem 434! Je mi líto maminek samoživitelek a ovdovělých seniorů, kterým byly zálohy navýšeny na nehorázné ceny.

Z energie se stává luxusní zboží. Energie není luxusní zboží. Ať vláda a politici konají! Jaká je výrobní cena energie? Patnáct haléřů, plus koruna šedesát jsou nesmyslné emisní povolenky. Pětadvacet haléřů je to u ‚jádra“, kde se neplatí žádné povolenky, protože to je nejčistší energie. Už nyní jsou ceny elektřiny dvoj až trojnásobné oproti našim slovenským bratřím a celé EU.

Jaké je řešení? Prodávat elektřinu napřímo, bez jakékoliv burzy, mít podepsané dlouhodobé kontrakty s Ruskou federací jako dodavatelem plynu.“ Za to sklízí neutuchající potlesk. „Vyvažme se ze smluv, které máme s Evropskou unií a vystupme z ní. Zatlačme na vládu, ať koná, a pokud tak nebude, nabízí se jediné řešení – defenestrace!!“

