,,Vy, Češi, nevíte, co Trump způsobil! Zavřít ho." Praha slavila nástup Bidena. A taky neslavila

REPORTÁŽ Z příznivců Donalda Trumpa se dělají kriminálníci, jsou pronásledováni a nic dobrého to nepřinese. To řekl pořadatel rozlučky s Trumpem před velvyslanectvím USA. "Opravdu je třeba oslavit, že je ten notorický lhář pryč z Bílého domu," sdělil americký výtvarník, který oslavoval na Staroměstském náměstí nástup Joe Bidena do prezidentského úřadu. Šlo ale o početně velmi malé akce.

reklama

Jako by USA byly pouhým Idahem a jejich prezidenti vesnickými starosty kdesi na americkém západě. Alespoň tak to včera s návštěvností a zájmem vypadalo na dvou akcích v Praze, které se týkaly dění v Americe a inaugurace nového amerického prezidenta. Hloučky lidí, jinak prázdno a vymeteno. Přesto se ParlamentníListy.cz daly s pořadateli těchto miniakcí do řeči.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 2% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 4% Strana, která má nejvíc mandátů 94% hlasovalo: 1886 lidí

Rozloučení s Trumpem



Naproti velvyslanectví USA v Praze postávali v pět odpoledne tři muži a kolem nich třikrát tolik policistů. Dva nesli vlajku oslavující již bývalého prezidenta Donalda Trumpa, třetí měl v barvách americké standardy mikinu, která mu svítila zpod saka. Byl to Luboš Boleček, svolavatel akce, která se dlouze jmenovala Rozloučení se s prvním obdobím vlády Donalda Trumpa a s prvním dodatkem Ústavy USA. Podle něj v USA platí svoboda vyznání, tisku, projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.



"Jsme parta přátel, která by normálně žádnou akci oficiálně nesvolávala, ale kvůli vládním omezením jsme to udělat museli. Chtěli jsme se rozloučit s Donaldem Trumpem, který je pro nás symbolem kapitalismu, který uznáváme, a svobody slova. Trošku se bojíme režimu, který nyní začal vládnout," sdělil Boleček a dodal: "Trump vše, co slíbil, tak splnil a byl ještě lepším prezidentem, než jsme čekali. Občas měl, pravda, nějaké těžko omluvitelné excesy, přesto ho vnímám i díky jeho reformám velmi pozitivně."





Podle Bolečka, který před lety studoval byznys ve "smaragdovém městě" Seattlu, loňské prezidentské volby v USA úplně v pořádku nebyly a největším problémem byla možnost korespondenční volby. Nedávný útok Trumpových přívrženců na Kapitol ve Washingtonu D. C. hodnotí jako nešťastný čin, který se však zbytečně nafukuje. Hnutí Black Lives Matter je prý mnohem nebezpečnější. "To je dnešní Amerika, kde demokratičtí politici vyzývají k násilí své příznivce, ale i členy Antify, a potom sklízejí bouři, když druhá strana udělá to samé," řekl s tím, že se z voličů Trumpa dělají kriminálníci, což nic dobrého nepřinese.



Oslavy nástupu Bidena



"Radikální levičáci vědí přesně, co dělají. Jsou bezohlední. A je čas, aby s tím někdo něco udělal... Média nejsou svobodná a stávají se nepřítelem lidu," hřímal kolem šesté Trump z reprobeden na rohu Staroměstského náměstí, kde sídlí pražská Galerie Art. Nad vchodem visely nápisy "Trump lže" a "Američané umírají". Před galerií se občas zastavili kolemjdoucí, někdy jich tam postávalo až dvacet.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem



Akci Oslava k nástupu Joe Bidena, při níž si každý mohl vylézt na stoličku a ve světle obrazů promítaných na stěnu galerie svobodně hovořit, tam pořádal americký umělec Shalom Tomáš Neuman. Ten se narodil v roce 1947 v Praze do židovské rodiny, která byla za nacistického holokaustu tvrdě pronásledována a mnoho jejích členů zahynulo. V roce 1948 rodina utekla před komunisty do izraelské Haify, pak se přestěhovala do USA. Za svá díla, která jsou vystavena v mnoha muzeích a galeriích po světě, získal několik cen.





"Jak se máš," usmál se srozumitelnou češtinou Neuman, ale pak už jsme raději přešli do angličtiny. "Opravdu je třeba oslavit, že je ten notorický lhář pryč z Bílého domu. Kdyby nebyl prezidentem v USA, tak už by dávno vládl jako diktátor. Je to nacistické zlo, odporný muž. Měl by být odsouzen a strávit nějaký čas ve vězení. Nemyslím si, že by ale hodně Čechů vědělo, co všechno způsobil. Jsem však rád, že je to za námi a jsem mírně optimistický, i když Bidena nechci dopředu hodnotit," doplnil Shalom Tomáš Neuman a odešel se pozdravit s přáteli. A Praha se posléze zase ponořila do temné prázdnoty.



Psali jsme: Biden ve svém prvním prezidentském projevu vyzval ke sjednocení národa. Mluvil i o rasové spravedlnosti Trump by měl být vymazán z paměti a pojďme dál. To si myslí krajanka z USA a hovoří o "pevnosti Washington" plné vojáků a policistů, až to místní trochu štve Voliči Trumpa zažívali desítky let diskriminace. Falešní levičáci si nakradli, je z nich na b*ití. Umělec Kohout popsal, co přivedlo miliony do Washingtonu Hlas z USA od syna legendy: Trump se nepokusil o puč. Jestli se ho budou snažit narychlo obvinit, ještě více rozdělí národ

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.