„Ze Zemana vězeň. Vezmou všechno. Vymetou Hrad.“ Budou se prý dít věci

Ústřední vojenská nemocnice odpověděla na dotazy Senátu a konstatovala, že prezident republiky není momentálně schopen vykonávat pracovní povinnosti a patrně to několik týdnů potrvá. Senátoři na tiskové konferenci vzali za hotové, že bude Miloš Zeman dočasně zbaven pravomocí. Jaké bylo pozadí celé této akce a co všechno se může stát? ParlamentníListy.cz sondovaly v politickém zákulisí.

Hospitalizace prezidenta republiky pokračuje druhým týdnem. Miloš Zeman se v Ústřední vojenské nemocnici v Praze léčí s komplikacemi vyvolanými jeho chronickým onemocněním. Zatímco hlava státu pokračuje v léčbě, podle svých spolupracovníků nabírá síly a odmlčela se, část politické scény se pustila do vysoké hry. Součástí prý může být i zpráva ÚVN pro senátory, která tvrdí, že Miloš Zeman není schopen vykonávat žádné prezidentské pravomoci.

Někteří politici „dosluhující opozice“ a nejspíš budoucí vládní koalice podle informací redakce začali už koncem minulého týdne panikařit a spřádat plány, jak si vládní křesla pojistit. Základní důvody k tomu jsou dva. První z nich je, že stav prezidenta Miloše Zemana v nemocnici se nehorší, podle důvěryhodných informací ParlamentníchListů.cz je tomu naopak, a jak nám bylo řečeno z několika zdrojů, tento fakt znají i lidé jako šéf Senátu Miloš Vystrčil či mnozí jiní.

„Už před prezidentovou hospitalizací se prakticky denně objevovaly ‚zaručené‘ zprávy o tom, že je kómatu, že mu zbývají hodiny či dny nebo že dokonce zemřel. Mnozí jeho zarytí nepřátelé a odpůrci už prezidenta viděli mrtvého a začínali slavit, že nebude překážkou v jejich plánech. Když se ukázalo, že to všechno byly lži, začali řešit, co budou dělat,” popsal naší redakci zdroj z prostředí vlády, který je se situací důkladně obeznámen.

Druhým, ještě silnějším, základním důvodem stále sílící paniky v některých politických kruzích je část vyjádření předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, které vyslovil na základě návštěvy prezidenta Zemana v nemocnici. Vondráček totiž v médiích řekl, že mu hlava státu během rozhovoru řekla, že co se týče povolebního vývoje, může se Vondráček spolehnout na to, že „bude originální“. Nyní na Vondráčkovu hlavu padá kritika, že v popisu stavu prezidenta lhal. Ten to důrazně odmítá s tím, že do nemocnice přišel na Zemanovu výslovnou žádost a že prezident bez problémů vykonal ústavní akt ve formě podpisu svolání ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny.

Někteří političtí hráči ze SPOLU či PirSTAN se podle našich zjištění zalekli, že hladký vznik jejich vlády není vůbec jistý a mohla by se například prodloužit doba vlády dosluhujícího kabinetu Andreje Babiše v demisi, anebo by mohlo přijít úplně jiné řešení. Prezidentova slova o „originálním“ řešení situace si mnozí vyložili různě. Proto prý začala velmi vážná diskuse a spřádání plánu, jak si vznik vlády pětikoalice pojistit.

Řešením má být již diskutovaná aktivace článku 66 Ústavy ČR, tedy dočasné zbavení prezidenta jeho pravomocí. Znamenalo by to, že Petra Fialu premiérem pak jmenuje budoucí předseda Poslanecké sněmovny, což by mohla být například Markéta Pekarová Adamová, Petr Gazdík nebo jiný představitel pětikoalice.

Takový scénář by pak budoucí vládní garnituře přinesl i „bonus“. S dočasným převzetím prezidentských pravomocí na další ústavní činitele by totiž přišlo i oprávnění odvolat a jmenovat vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Tím by si pětikoalice na Hrad dosadila vlastního člověka, který by mohl podle jejich gusta Pražský hrad „vyčistit“.

To potvrzuje i několik zdrojů ParlamentníchListů.cz, jejichž popis situace shrnuje komentáře jednoho z nich. „Přesně to je jejich sen. Proto teď neustále vykládají o tom, že přejí prezidentovi uzdravení, že je mrzí, že onemocněl a že je potřeba lidskost, a terčem jejich útoků se stalo Zemanovo okolí. Tvrdí, že Mynář, Ovčáček a další prezidenta zneužívají, že se k němu nechovají dobře, že se utrhli ze řetězu apod., což je absolutně mimo mísu. Oni to dobře vědí, ale nebrání jim to v šíření lží. Prezident normálně vnímá, sleduje dění, čte noviny a se svými lidmi komunikuje, nemluví z cesty, jak někdo šíří. Těžko si tak představit, že by nesouhlasil s kroky svých podřízených a nic s tím nedělal nebo jim třeba nezakázal přístup do jeho pokoje. Jejich cílem je zbavit se nepohodlného prezidenta i jeho okolí. Když mu seberou pravomoci, můžou vyházet z Hradu kohokoli si budou přát a výsledkem bude prezident v nemocnici a později v Lánech, zcela odříznutý od svých lidí. De facto by tak drželi prezidenta v domácím vězení, ve vazbě. A ještě budou vykládat, jak jim záleží na tom, aby se uzdravil,“ popsal nám jeden z našich zdrojů svůj pohled na vývoj situace.

Že je, byť možná dočasné, odstavení několika prezidentových spolupracovníků záměrem celé politické hry o zbavení Miloše Zemana prezidentských pravomocí, se shoduje hned několik protřelých politických a zákulisních hráčů, se kterými ParlamentníListy.cz hovořily. „Ještě ani nevládnou, ale chtějí převzít úplně všechno. Úplně. Předtím útočili na Babiše, že se chová arogantně nebo chce všechno řídit, ale s tím, co přijde s novou garniturou, se to nebude dát ani srovnávat. Ještě se budou dít věci,” konstatuje zkušený politický poradce, jehož identitu rovněž na jeho žádost skryjeme.

Do jaké míry informace, které se naše redakce dozvěděla v nejvyšších politických patrech i v zákulisí, sedí, se můžeme přesvědčovat již od pondělního podvečera. Ihned po skončení tiskové konference šéfa Senátu Miloše Vystrčila se sociální sítě zaplnily úvahami, kdo bude po přechodu prezidentských pravomocí disponovat oprávněním „vyrazit kancléře, Ovčáčka a další“. Twitter překypoval i komentáři typu, že by pro Zemanovy spolupracovníky měla ihned vyrazit policejní zásahovka apod.

