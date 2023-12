„Žvásty. Takhle to bylo.“ Úder Pekarové a Richterové z Německa. Jde o vztahy

reklama

V médiích se objevují zprávy o údajně narušené spolupráci mezi Českou republikou a Německem na parlamentní úrovni. Důvodem má být podle šéfky české Sněmovny Markéty Pekarové Adamové osoba předsedy příslušného orgánu pro spolupráci s ČR v německém Bundestagu. Tím je český rodák a poslanec za AfD Petr Bystroň.

Pekarová si loni během své návštěvy Berlína podle webu Seznam Zprávy stěžovala předsedkyni německého parlamentu, že Bystroňovo setrvání v této funkci je nešťastné a brání to rozvoji vztahů. Server dokonce v této souvislosti použil sousloví, že šéfka TOP 09 se pustila na „diplomaticky tenký led“, když fakticky kritizovala obsazení určitého postu v ústavním systému jiného státu.

„Při setkání s předsedkyní Bärbel Basovou jsme se dotkly situace, že předsedou skupiny přátel Česka, Slovenska a Maďarska Spolkového sněmu je politik AfD. Chápu, že pan Bystroň má české vazby a kořeny, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stranu, která vyjadřuje proruské názory, mi to v tuto chvíli přijde velmi nešťastné,“ řekla Markéta Pekarová Adamová po loňském setkání s šéfkou Bundestagu v Berlíně.

V minulém týdnu pak server Hlídací pes uvedl, že Bystroň ve funkci šéfa skupiny pro spolupráci s Českem, Slovenskem a Maďarskem je zátěží pro naše vztahy s Německem.

Podle člena česko-německé meziparlamentní skupiny v Poslanecké sněmovně Jiřího Maška z hnutí ANO je prý známé, že předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová dává nevyžádané rady. Sám o žádných překážkách ve spolupráci neví.

„Paní předsedkyně je specifická ve svých radách tam, kde to není namístě,“ komentoval věc pro ParlamentníListy.cz. „Osobu pana Bystroně pochopitelně znám, ale o tom, že by to znamenalo nějaký problém rozvoje vzájemných vztahů mezi Českem a Německem, nic nevím. Vůbec to neberu jako problém. Nic takového jsem nezaznamenal. Nicméně vzhledem k vysokým preferencím se pan Bystroň téměř jistě dostane do Evropského parlamentu, a tím se tento údajný problém vyřeší sám i bez intervence paní Pekarové,“ doplnil Jiří Mašek.

Předsedkyni Pekarové Adamové vadí zřejmě i to, že jak samotný Bystroň, tak jeho strana AfD v Česku na bázi partnerství spolupracuje s SPD Tomia Okamury. Přestože jde o legálně fungující stranu zastoupenou v Parlamentu, podle některých vládních politiků je prý nedemokratická.

Petr Bystroň

Sám Petr Bystroň kritiku a tvrzení o tom, že je proruský, odmítá a označuje za žvásty. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na otázku, zda je proruský, se důrazně ohradil.

„Jako emigrant, který od svých třinácti let poslouchal tajně Hlas Ameriky a utekl z Rudou armádou okupovaného Československa na Západ, budu určitě celý svůj život skalní ruský šváb... To má přece logiku. Víte, tyhle žvásty posloucháme všichni už skoro dva roky. Každý, kdo prosazoval v kontextu ukrajinské války německé národní zájmy, byl globalisty očerňován jako ruský agent. To se netýkalo jen nás z AfD, ale i bývalých kancléřů nebo ministrů zahraničních věcí, ať už z SPD nebo z CDU,“ řekl Bystroň.

Osobně s Pekarovou Adamovou prý nikdy nejednal. „S paní Pekarovou jsem doposud komunikoval pouze prostřednictvím českých voličů. Ptal jsem se jich na Václaváku, koho chtějí, aby dělal ty česko-německé vztahy, ona, nebo já. Odpověď zněla: „Bystroň! Bystroň!“ Když jsem se jich ptal, co by měla dělat ona, volali: „demisi! demisi!“ Těch lidí tam bylo přes sto tisíc, myslím, že to bylo slyšet až do Sněmovny (smích). To video je ještě někde k dohledání na YouTube, stojí to za to,“ doporučuje.

Pirátská členka sněmovní meziparlamentní skupiny ČR-Německo Olga Richterová prý v Berlíně urazila tamní poslance. „S paní Richterovou jsem se setkal osobně. Přijela do Berlína právě v delegaci českého Parlamentu na mé pozvání jakožto předsedy německo-české parlamentní skupiny. Takže tím vlastně vyvrátila to tvrzení paní Pekarové, že se kvůli mně na této úrovni nic neděje. Na místě se ale snažila celou akci maximálně sabotovat. Měli jsme v průběhu dvou dní celou řadu setkání se zástupci Bundestagu na různá témata. Ani u jednoho nic neřekla. Absentovala slavnostní společnou večeři poslanců obou parlamentů a místo toho se sešla se Slovenkou Renátou Altovou z FDP, bývalou československou zaměstnankyní Ministerstva zahraničních věcí,“ vzpomíná s tím, že šlo z její strany o velký protokolární přešlap a urážku německých poslanců.

„Na tom vidíte, kdo těm česko-německým vztahům škodí doopravdy. Zatímco ostatní účastníci české delegace vedené Dr. Fifkou (Petr Fifka, poslanec ODS, předseda meziparlamentní skupiny ČR-Německo, pozn. red.) se chovali naprosto profesionálně, ona se to snažila celou dobu nabourávat. Neúčastnila se diskusí, demonstrativně se vzdalovala od skupiny, když se dělaly společné fotografie,“ konstatoval Petr Bystroň.

Celý rozhovor s česko-německým politikem a šéfem bavorské AfD Petrem Bystroněm můžete číst zde:

Pane Bystroni, paní Markéta Pekarová Adamová tvrdí...

Kdo?

Markéta Pekarová Adamová.

Aha. To je ta prodavačka mobilů, co má teď nějakou funkci v politice, že?

Je předsedkyní Poslanecké sněmovny a předsedkyní strany TOP 09.

No, to Kalouskovi ujelo. Ta mu tu stranu zruinovala z TOP 09 na TOP 0,9. A co teda tvrdí tahle paní?

Že vaše osoba v čele skupiny Bundestagu pro spolupráci s ČR, Slovenskem a Maďarskem je překážkou rozvoje česko-německých vztahů na této úrovni. Jak to vnímáte vy?

To odpovídá jejímu duševnímu horizontu. Ale proč bychom se tím měli zabývat – to ještě někoho zajímá, co ona říká?

Psal o tom Hlídací pes a přebrala to některá další média.

Oho! Sjednocená globalistická fronta útočí (smích). Tak pojďme na to, to je celkem úsměvné. Čím těm německo-českým vztahům mám konkrétně škodit?

Tím, že jsem se narodil v Čechách, mluvím plynule oběma jazyky, anebo tím, že jsem vystudovaný politolog, který zná kulturu a historii obou národů, víc než deset let psal pro Reflex o Německu a má síť kontaktů v Čechách ještě z dob, než byl v politice?

Ne, tím ne. Paní Pekarové Adamové se nelíbí, že jste v rámci iniciativy vaší strany navštívil Bělorusko. Prý jste moc proruský.

Ano, jistě! Emigrant, který od svých třinácti let poslouchal tajně Hlas ameriky a utekl z Rudou armádou okupovaného Československa na Západ, bude určitě celý svůj život skalní ruský šváb... To má přece logiku.

Víte, tyhle žvásty posloucháme všichni už skoro dva roky. Každý, kdo prosazoval v kontextu ukrajinské války německé národní zájmy, byl globalisty očerňován jako ruský agent. To se netýkalo jen nás z AfD, ale i bývalých kancléřů nebo ministrů zahraničních věcí, ať už z SPD nebo z CDU. Na druhé straně všichni, kdo prosazovali zájmy americké zbrojařské lobby, byli deklarováni za ochránce demokracie na Ukrajině a velké přátele ukrajinského lidu. Obojí je samozřejmě lež.

Podívejme se, co jsou výsledky těch mírotvorců typu Pekarová Adamová v Čechách a Strack-Zimmermann v Německu:

Je na Ukrajině mír a demokracie? Není. Země je rozvrácená, řádí tam korupce, cenzura médií, potlačování zbytků opozice, které ještě nejsou v exilu.

Vyhrála Ukajina tu válku? Nevyhrála. Naopak. Fronta se za celou dobu hýbe pouze o pár metrů a nevidím nejmenší náznak naděje, že by se to dalo vojensky za současné politické konstelace zvrátit.

Takže čeho konkrétně dosáhly ty samozvané mírové holubičky kromě toho, že nechaly vyvěsit ukrajinskou vlajku na každem druhém domě?

Na Ukrajině se spolehlivě zničily všechny zbraně sovětské výroby ze zemí bývalého východního bloku, a uvolnily tak místo pro západní systémy. Celá střední a východní Evropa přezbrojila na západní zbraně. Dostala ty staré ze západních zemí. A ty zase nakoupily nové, většinou v USA. Jen Německo vyčlenilo na nákup nových zbraní v průběhu příštích deseti letech neuvěřitelných 100 milliard eur. Je to obrovský byznys. Ví se tady vůbec, že Ukrajinci s Rusy už byli při jednáních v Istambulu v březnu 2022 – tedy pouze měsíc po vypuknutí toho ozbrojeného konfliktu – krátce před podpisem příměří? Vlítl do toho tehdejší britský premiér Johnson a Ukrajincům řekl, že nic nemají podepisovat, ale raději bojovat, že jim UK a USA pomůžou vyhrát.

Lidé jako Pekarová Adamová to kamuflují tím máváním ukrajinskýma vlaječkama, plácáním nesmyslů o míru a demokracii na Ukrajině a agresivním očerňováním všech, kdo dělají opravdu něco pro mír, a tím ten byznys kazí. Jenže to jejich mávání těma ukrajinskýma vlaječkama už stálo 400 000 kluků život, další statisíce byly zmrzačeny.

Odbočil jste od tématu. Co říkáte na to, že si předsedkyně Poslanecké sněmovny stěžovala šéfce Bundestagu na nemožnost spolupráce kvůli vašim názorům?

No ale vždyť přesně to je odpověď na vaši otazku! Ona si na mě nestěžovala proto, že bych dělal něco špatně v česko-německých vztazích. Ona zastává i v české politice zájmy globalistických skupin. Jim je společné, že ostrakizují oponenty a zneužívají svých pozic ve vedení státu k bezohlednému prosazování této globalistické agendy. V tomto případě jim šlo o masivní prodeje zbraní. S česko-německými vztahy to nemá nic společného. V podstatě ani se mnou jako takovým. Oni jedou po AfD na všech frontách kvůli našemu programu a obrovské popularitě u německých voličů.

Jaká je vaše osobní zkušenost z jednání s paní Pekarovou nebo Olgou Richterovou, která je členkou sněmovní skupiny pro spolupráci s Německem?

S paní Pekarovou jsem doposud komunikoval pouze prostřednictvím českých voličů. Ptal jsem se jich na Václaváku, koho chtějí, aby dělal ty česko-německé vztahy, ona, nebo já. Odpověď zněla: „Bystroň! Bystroň!“ Když jsem se jich ptal, co by měla dělat ona, volali: „demisi! demisi!“ Těch lidí tam bylo přes sto tisíc, myslím, že to bylo slyšet až do Sněmovny (smích). To video je ještě někde k dohledání na YouTube, stojí to za to.

S paní Richterovou jsem se setkal osobně. Přijela do Berlína právě v delegaci českého Parlamentu na mé pozvání jakožto předsedy německo-české parlamentní skupiny. Takže tím vlastně vyvrátila to tvrzení paní Pekarové, že se kvůli mně na této úrovni nic neděje. Na místě se ale snažila celou akci maximálně sabotovat. Měli jsme v průběhu dvou dní celou řadu setkání se zástupci Bundestagu na různá témata. Ani u jednoho nic neřekla. Absentovala slavnostní společnou večeři poslanců obou parlamentů a místo toho se sešla se Slovenkou Renátou Altovou z FDP, bývalou československou zaměstnankyní Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud je to tak, mohl by to někdo brát jako protokolární urážku nejen hostitele, ale i všech německých poslanců, kteří tam byli…

No jistě. Na tom vidíte, kdo těm česko-německým vztahům škodí doopravdy. Zatímco ostatní účastníci české delegace vedené Dr. Fifkou (Petr Fifka, poslanec ODS, předseda meziparlamentní skupiny ČR-Německo, pozn. red.) se chovali naprosto profesionálně, ona se to snažila celou dobu nabourávat. Neúčastnila se diskusí, demonstrativně se vzdalovala od skupiny, když se dělaly společné fotografie atd. V podstatě se chová stejně jako Bernd Posselt ze Sudetendeutsche Landsmannschaft. Ten taky dělal na několika akcích různé kejkle, aby zabránil oficiálním fotkám třeba mě s Viktorem Orbánem. Pomlouvá mě, kde může, dokonce o mně napsal pomluvný článek, který vyšel na první stránce Sudetendeutsche Zeitung přesně týden před volbami do Bundestagu, ve kterém mě různě očerňoval jako českého agenta pracujícího proti Německu a sudetským Němcům obzvlášť. Jak vidíte, pro Sudeťáky jsem český agent, pro globalisty zase ruský šváb. Tak si vyberte.

Počkejte, ale co ta vaše cesta do Běloruska – to jste tam musel jezdit? Zpětně viděno, stálo vám to za to?

Podívejte, já jsem zahraničněpolitickým mluvčím strany. To je v podstatě stínový ministr zahraničí. Zahraniční návštěvy jsou „part of my job“. A Bělorusko? My jsme tehdy připravovali mírovou iniciativu s konkrétními návrhy řešení konfliktu. Byla to věc s velkým dopadem, diskutovala se v Bundestagu, vedla k veřejné diskusi. Navštívil jsem v tom kontextu všechny relevantní země včetně Ukrajiny, Ruska, USA, Číny, Polska a Slovenska. Bez Běloruska to nešlo. Samozřejmě bych to udělal znovu. Přece si nenechám diktovat náplň mé práce naším politickým nepřítelem!

A ty česko-německé vztahy?

Ty jsou už dlouhá léta stabilní a stojí na mnoha pilířích. Nijak je to neohrozí, když se pár škarohlídů bude snažit jeden z těchto pilířů podkopávat. Doba působení těchto škůdců je v časovém horizontu těch vztahů velmi krátká. Voliči to vyřeší poměrně rychle. Podívejte se na volební preference topky. Momentálně jsou pod pěti procenty, stejně jako FDP v Německu. Takže ani paní Pekarová, ani Altová příště už v Parlamentu s největší pravděpodobností nebudou. A my AfD v průzkumech neustále stoupáme. U všech nastávajících voleb jsme nejsilnější stranou – v Sasku, Duryňsku i ve volbách do Evropského parlamentu.

