Babiš sejmul Maláčovou: Blbost, co navrhuje. To zarazíme

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová mluví o přípravě důchodové reformy a slibuje 10 tisíc korun důchodu každému, kdo odpracuje 25 let. Některá média navíc přišla s tím, že Maláčovou představený návrh počítá s dvojnásobným navýšením odvodů pro OSVČ.

Podle předsedy vlády je to naprosto zbytečná a nesmyslná iniciativa. Andrej Babiš to řekl pro ParlamentníListy.cz. Důrazně odmítá navyšování odvodů a podotýká, že jeho současná vláda žádnou důchodovou reformu předkládat a schvalovat nebude.

Důchodová reforma zatím nebude. „Rád bych korigoval výroky paní ministryně Maláčové, která říkala do Práva, že jsme údajně neměli zájem a takové nesmysly. My jsme důchodovou reformu probírali na koaliční radě dvakrát. Podruhé to, myslím, bylo 20. ledna a paní ministryně nám vůbec nebyla schopna vysvětlit příjmovou stránku,“ popisuje Andrej Babiš časový sled událostí.

„Potom jsme se domluvili, že se setkáme i s paní Nerudovou (Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, pozn. red.) a myslím, že to setkání proběhlo někdy začátkem února na Úřadě vlády, kde jsem byl s paní Schillerovou, paní Nerudovou. Nějací experti a paní Nerudová se vyjadřovali v rozporu s tím, co nám o tom říkala paní Maláčová, takže se pak paní Maláčová omlouvala,“ konstatuje premiér.

Celý problém reformy z dílny Jany Maláčové je podle jeho slov tom, že tam není jasná příjmová stránka. „Žádná reforma to vlastně není, protože říci výdaje, to je klasika, to dokáže říct každý, ale důležité je říct i příjmy. K tomu nedošlo a já ten současný návrh neznám, je to v meziresortním řízení, ale pochybuji, že se to dá vyřešit, protože navyšování odvodů a daní je pro nás absolutně nepřijatelné. Celé je to úplně zbytečná iniciativa,“ soudí premiér Babiš.

Sám to ze strany ČSSD a ministryně Maláčové považuje za předvolební rétoriku. „Ona všechno dělá jako předvolební záležitost,“ podotýká Babiš.

Potvrzuje i nedávné výroky šéfky státní kasy a vicepremiérky Aleny Schillerové, že žádná důchodová reforma do konce volebního období nebude. „Není možné, aby to udělala jedna vláda, pokud tu důchodová reforma má být, musí to být dohoda se všemi. V říjnu tu bude vláda nová,“ je přesvědčen.

„Říkat teď, že něco dáme důchodcům, je fajn, taky bych rád ještě přidal, ale já to dělám od počátku, kdy jsem v čele vlády. Navyšovali jsme důchody už v době, kdy socani nebyli ve vládě. Když ale k tomu navýšení nemáte příjmy, je to celé nesmysl. Uvidíme, jak to dopadne v meziresortním řízení, ale podle mě to resorty roztrhají, protože to je úplně mimo,“ dodal pro ParlamentníListy.cz premiér Andrej Babiš.

