Chrchlá celé město? Zamořené Domažlicko. Zašpérovaná hranice? Ne, dělají to vyčůraně! Přímo z místa

Tři čtvrtiny z celkového počtu nakažených koronavirem v Plzeňském kraji jsou na Domažlicku. Jestliže Klatovsko nebo Plzeň mají něco přes 60 případů, na Chodsku jsou to téměř tři stovky. Z osmi zemřelých v celém kraji připadá na „Taus“ a další města regionu sedm lidí. Kde se tento abnormální výskyt vzal a kdo za něj může? Domažlický okres patří do pětice nejvíce nakažených okresů v republice. Podle důvěryhodných zdrojů jsou na stole vážná a bezprecedentní opatření. Doplatí domažlická města a vesnice na blízkost Německa a na pendlery?

Nutno říci, že sousední německý okres Cham patří společně s Tishenreuthem nedaleko Mariánských Lázní k nejvíce „promořeným“ regionům v Bavorsku. A svobodný stát Bavorsko zase vede neblahý prim v celé Spolkové republice Německo.

Chrchlá celé město

Už před měsícem řada klidí pracujících v Chamu a okolí poukazovala na to, že nové onemocnění koronavirem COVID-19 má v Chamu snad kdekdo. Každý druhý kašlal jak o život, „pčíkal“, ale nic se nedělo. Podle mnohých českých prodavaček i dalších zaměstnanců se na našince v rouškách dívali jako na Marťany a ještě donedávna prý tamní zaměstnavatelé požadovali, aby jakékoliv ochranné pomůcky Češi nepoužívali a nestrašili tím obyvatelstvo.

Bývalý voják a dnes majitel bezpečnostní služby Waldemar Janeček z Domažlic nadává za ostatní: „Pendleři sem přivezli obrovské množství toho svinstva. Protože se nejdříve zakázali, pak je ale vláda nepochopitelně pustila, a to zdravotnický personál, který pracuje v Německu a který je tam vlastně v první linii a nejohroženější. Tihle lidé každý den přejíždí hranice. Nechápu to,“ kroutí hlavou Janeček, kterého po jeho misích na Balkáně jen tak něco nezaskočí a nevystraší. „Ano, pracujete tam, tak máte možnost jet, ale zůstaňte si tam, dokud nebude čisto.“ Tady však pro někoho bohužel, pro jiného bohudík zasáhla nejvyšší diplomacie. Po oznámení striktního zákazu příjezdu zpět se našemu premiéru údajně ozvali jak kancléřka Angela Merkelová, tak rakouský kancléř Sebastian Kurz a tlačili na uvolnění velmi přísného režimu alespoň pro naše pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Hrozil totiž naprostý kolaps příhraničních regionů bez „zlatých českých ručiček“. Došlo to tak daleko, že saský předseda vlády nabídl ubytování zdarma i pro rodinné příslušníky, a ještě k tomu nějaké to euro za každý den, jen aby tam pracovníci zůstali.

Vyčůranost!

„Další jsou pendleři, třeba dovozci aut, ti mohou jezdit neustále,“ překvapuje Waldemar Janeček. „Jen díky tomu, že si vezmou auto nad 3,5 tuny a normálně hranice přejíždějí. Ti to mají povoleno, ale to je pěkná kravina. Tady v Domažlicích i v jejich okolí jsou německé firmy a jejich lidi běžně každodenně přejíždějí hranice se zbožím nebo s lidmi, a protože mají auta nad 3,5 tuny, tak normálně běžně jezdí a fungují. Takže kde jsme? Osvětluje Janeček. „Zašpérovaná hranice“ je tedy jen chiméra…

„Nu a ten zdravotnický personál! Tak ať tam zůstanou, zajistí si ubytování, jak to bylo vyhlášeno původně. Prostě, oni nám to sem vozí zpátky!“ vzteká se oprávněně Waldemar Janeček. Na hraničním přechodu na Folmavě dokonce pendleři před Velikonocemi protestovali proti opatření vlády. Sjelo se jich tam několik desítek bez ohledu na vyhlášený nouzový stav. Když policisté začali rozdávat pokuty (ovšem ne cash, ale k projednání na přestupkových komisích), několik žen samoživitelek raději odjelo. Ostatní se ale „prsili“ dál. „Smetl bych je vodním dělem, jaképak cavyky,“ komentoval to jeden z občanů Domažlicka, Petr Voráček. „Takhle benevolentní policisty jsem ještě neviděl. Tohle by se ve Francii nebo Španělsku nestalo, to už by byli za katrem.“ A vypočítává, co všechno porušili – zákaz shromažďování nevyjímaje.

„Vůbec nechápu, o co jim šlo,“ komentoval situaci Janeček. „Jestli tam mají práci, tak mají možnost vycestovat, ale ať si tam domluví ubytování, aby tam mohli zůstat a netahali to sem a tam. Ono to může být i naopak, že tady z Domažlic to přitáhnou do Německa. Pak se můžeme procentuálně domlouvat, kdo komu co přivezl. To je prostě na hlavu,“ nechápe bývalý voják.“ Rozumím tomu – máte tam práci, nemůžete být bez prostředků, potřebujete vydělávat, tak jeďte. Odlučte se od rodiny, od trvalého bydliště, ale nemůžete to dělat tak jako dosud.“

„O Velikonocích tady lidi byli docela zodpovědní, sešli se sice někde u táboráku nebo na veselici, ale určitě se nijak významně to procento nárůstu nezvýší, protože lidé opravdu vesměs nařízení dodržují. Kdo se nějak zdravotně necítí, tak nevylézá ven a jde se testovat.“

Na radnici klid a žádná panika

Hlavní problém podle místních není jenom ve zdravotní situaci v okresním městě Cham nebo v pohraničním Furth im Waldu, ale jsou to pendleři, kteří jedou každý den do Německa a odpoledne se zase vracejí. „Ti, kteří se tomu u nás brání, tak nesmyslně argumentují a mluví úplně z cesty,“ má jasno Janeček.

Starosta města JUDr. Zdeněk Novák to ale tak problematicky nevidí: „Domažlice mají 11 000 obyvatel a okres má 60 000, takže to se rozlišuje. Opatření máme přijata už dlouhodobě, takže nic nového přijímat nebudeme. Řešíme to od počátku a postupujeme v souladu s opatřeními a doporučeními, která se od nás očekávají a která považujeme za smysluplná ve vztahu k městu,“ odpovídá stručně a odměřeně. A co obavy z případných přísnějších opatření? „Ta současná jsou přísná a jsou namístě. Z čísel, co jsou k dispozici, když nemáme přesná data, která by se týkala počtu testovaných, osob v karanténě a pozitivně testovaných, mnoho nevydedukujeme. To jsou ale jen čísla a je otázka, jakou mají vypovídající hodnotu. To je věc odborníků a epidemiologové by měli být v obraze. Od starosty města nemůžete očekávat, že vám poskytnu nějaký rozbor těchto čísel, protože mám stejné jako vy.“

Jednoduchost se nepřipouští?

„Krizové štáby by přece měly vědět, kdeco a jak zvýšit ochranu, co udělat,“ nevychází z údivu Janeček. „Obyvatelé ČR jsou paralyzováni světovými čísly, Amerika a další země. Jsme zahlcováni informacemi, aby tu vzrostla ještě větší obava, neřku-li panika a agrese. Tohle obyčejného člověka někam tlačí a je jen otázka času, kdy na to nějak zareaguje. Buď agresí, nebo bojácným stavem nebo panikou,“ vysvětluje Waldemar Janeček. „Čísla by byla pro obyvatele směrodatná. Řeklo by se – tam a tam je třeba 15 nakažených, tam si dáme pozor. Měl jsem tam něco vyřídit, ale raději nepojedu…“ Bohužel, platná legislativa toto neumožňuje. Což je dosti nepochopitelné. Místní krizové štáby by přece měly vědět, kolik jejich občanů je nemocných. Když se dobrovolně nepřihlásí, mohou „rajzovat“ po vsi ostošest.

„Na všechno je třeba povolení a stát chce vědět lautr vše, ale jak je to s místními občany, to se nedozvíme. Stejně tak jako v případě nezaměstnaných, kdo je bez práce, nebo ne. Úřady práce to prostě v rámci GDPR nesmějí publikovat,“ nevychází z údivu jeden z mladých místostarostů na pomezí jižního Plzeňska a Domažlicka. Něco podobného se přihodilo na Zlínsku, kdy města chtěla vědět bližší údaje a hygiena hrozila pokutami.

Huš huš od mé vsi, Domažličáku!!

„Starosta, to je sr..č, na zástupku na něj nastoupí mladej Pirát a starosta, který je na důchodu, leze pod stůl. Oni jej řídí jiní šíbři a on je spokojený za svými sto tisíci, jako advokát na penzi – pohoda,“ vysvětluje jeden z naštvaných obyvatel Domažlic, který logicky nechce být jmenován.

A přidává se i Janeček: „Divím se, že starostové, byť byli osloveni médii, nevědí, kolik lidí má koronavirus, kdo má karanténu. Domažlicko nejsou jen Domažlice. Okres Domažlice je docela rozsáhlý. A lidé na malých obcích nadávají, aby k nim Domažličáci nejezdili, protože tam mají koronavirus. Přitom se jenom domnívají, jak by ostatně mohli vědět, kde to svinstvo vlastně je, když se všude hovoří jen o Domažlicku, tedy celém okresu. A to jsou Staňkov, Klenčí, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice a tak dál, a to je docela rozsáhlá oblast,“ vysvětluje Janeček.

Až se vybafne…

Na Domažlicku se také údajně zpočátku příliš netestovalo, okres předběhlo třeba Klatovsko, nebo dokonce i Tachovsko. Dnes nákaza „přelézá“ i do největšího a nejméně zalidněného sousedícího okresu. Plzeň už nemá pomyslnou druhou, ale až třetí příčku. Smutnou stříbrnou medaili začíná přebírat Klatovsko.

Jak to bude dále? Bohužel prognóza není dobrá. Podle vyjádření krajské hygieny ve veřejnoprávních médiích se zvažuje třeba použití dezinfekčních prostředků hasičským záchranným sborem. To pravděpodobně znamená postřik veřejných prostranství. Nevylučuje se údajně ani přísnější opatření. Ačkoliv nechceme šířit nějakou paniku, možná že už brzo budou některé nejvíce postižené obce v totální izolaci a karanténě, jak jsme to zažili na severní Moravě. Dozvědí se to starostové alespoň nějakou minutu před zásahem, nebo jen budou němými svědky, jak policie a případně armáda uzavírá přístupové cesty? To bychom tedy nechtěli být v kůži starosty malé obce. Všichni mu vynadají, že je lhář, podvodník a že si to nechával pro sebe. Funkce v tomto případě jest danajský dar. Zvláště v mimořádných situacích. Nebo se úřady bojí, že by se rázná opatření „proflákla“ a přijíždějící jednotky by viděly jen odjíždějící místní?



