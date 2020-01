Demonstrace před ČT! varuje herečka Geislerová. A takto „uspěla“. U Klause ml., ale i u KDU-ČSL. Silná slova

ANKETA Hrozí další televizní krize a spacáky na Kavčích horách? Někteří umělci, třeba herečka Geislerová, a komentátoři tím začínají hrozit. Prý kvůli nevhodným kandidátům do Rady ČT. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co si o tom myslí. Mnohé reakce byly drsné. Posuďte sami.

Sněmovna bude zanedlouho vybírat šest nových členů Rady České televize a v některých kruzích začíná převládat panika. Prý hrozí obsazení uvolněných postů „nevhodnými“ kandidáty. Herečka Anna Geislerová dokonce hrozí demonstracemi a přidávají se i další.

„Už jednou jsme před Českou televizí demonstrovali. Bude-li třeba, vrátíme se,“ napsala herečka na svém facebookovém profilu v narážce na tzv. televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001. Reagovala na komentář Martina Fendrycha z Aktuálně.cz s názvem „Zničit Českou televizi! Jak? Ovládnout radu, vyhnat elity, ucpat hubu objektivitě“.

Fendrych varuje před tím, že by si Českou televizi mohla občanská společnost nechat ukrást. Veřejnoprávní média se podle něho dostala pod palbu. „Staly se z nich kóty, které je třeba dobýt, ovládnout, zničit. Cesta vede přes rady,“ píše komentátor z Bakalova serveru a de facto vychází z toho, že všichni kandidáti do Rady ČT, které navrhuje opačný názorový tábor, než do kterého se sám řadí, jsou nebezpeční a jejich zvolení by veřejnoprávní televizi mohlo zničit (celý text ZDE).

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, ale též mluvčího prezidenta, do jaké míry lze mluvit o tom, že je nezávislost ohrožena možností zvolení některých kandidátů do Rady ČT a zda by se mohly opakovat scénáře z dob zmiňované televizní krize, kdy probíhaly demonstrace a zaměstnanci ČT okupovali ve spacácích.

„Volba členů Rady ČT je svobodná a demokratická. Jak to vypadá, některým to zřejmě nesmírně vadí. Měli by si uvědomit, že doba Akčních výborů Národní fronty, které direktivně dosazovaly do funkcí, už dávno skončila,“ rýpl si mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Šéf sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) mluví o nutnosti zastavit finanční devastaci veřejnoprávní televize. „Spíše než demonstrovat bude potřeba zvolit takové kandidáty, kteří dokážou zastavit ekonomickou devastaci ČT, k níž posledních osm let dochází. Řeči o nezávislosti pokládám v této souvislosti za zcela prázdné, a to z jednoduchého důvodu,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Žádná absolutní nezávislost neexistuje, a tak jediné, oč se v tomto ohledu můžeme snažit, je dosáhnout stavu, kdy závislost ČT bude taková, aby byla přijatelná, když ne pro všechny, tak alespoň pro většinu občanů. To znamená, že jediní, na jejichž vůli by ČT měla být závislá, jsou právě občané, protože právě oni si ji platí. Zda tomu tak dnes opravdu je a jak toho popřípadě dosáhnout, je však tématem na samostatnou a obsáhlou diskusi. Jak jsem ale již uvedl: nadcházející volba do Rady ČT bude především o ekonomice. Ta čísla jsou skutečně hrozivá,“ konstatuje Berkovec. Bude to právě volební výbor, který ze zhruba 90 kandidátů bude vybírat 18 a z těch finálně plénum Sněmovny zvolí šest radních.

„Kandidáty do mediálních rad pozorně sledujeme a snažíme se prosazovat a podporovat kvalitní kandidáty. Nemyslím si, že je důvod hovořit o ‚televizní krizi‘. Věřím, že většina poslanců bude volit kvalitní kandidáty,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz nový šéf KDU-ČSL a poslanec Marian Jurečka.

Podle předsedy Trikolóry a poslance Václava Klause to může být naopak, než tvrdí herečka Geislerová. „Není spíš ohrožením nezávislosti hrozba demonstracemi?“ ptá se.

„Herečka Geislerová by místo odhodlání demonstrovat radši měla projevit odhodlání přečíst si účetní výkazy České televize a následně projevit odhodlání sčítat a odečítat. Pak by herečka Geislerová zjistila, že od roku 2012 někdo ČT systematicky prožírá. Obávám se ale, že žádné takové odhodlání herečka Geislerová neprojeví, protože účetním výkazům nejspíš vůbec nerozumí, sčítat a odečítat jí asi také moc nejde, a navíc je to všechno moc pracné. Mnohem lepší je povykování bezobsažných frází, protože to onu dámu nestojí prakticky žádné úsilí a ještě jí u toho pravděpodobně natočí (veřejnoprávní) televize,“ rozjel se poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Ten dále míní, že ve skutečnosti jí o nezávislost televize nejde. „Především si ale myslím, že herečce Geislerové nejde o žádnou nezávislost, ale právě o to prožírání. Je totiž velmi pravděpodobné, že u něj byla, i když si to nejspíš příliš neuvědomovala (ona toho skutečně moc neví), také ona sama, že se jí dost líbilo a že teď tuší, že večírek je u konce. Večírek ale skutečně u konce je a teď, když se blíží okamžik placení, tak se ukazuje, že peníze, jak řekl generální ředitel ČT, někam zmizely. A kde by se tedy měly vzít další? Správně, u občanů. To je ta nezávislost... Už jsme viděli mnoho příkladů, jak si někdo cpe do kapes peníze daňových poplatníků, jen u toho zatím ti lidé byli alespoň potichu. Aby někdo u takové činnosti ještě mistroval daňové poplatníky z morálky, je až novinkou dneška,“ pokračuje rázný poslanec.

„Co se týká obsahu vysílání, tak většina zaměstnanců ČT je jistě poctivých a svoji práci dělá dobře. Ta žumpa, jíž se v ČT říká zpravodajství, ale práci všech těchto lidí maří. I když vedení ČT neustále mává nějakými průzkumy, tak realita je taková, že dnes už ČT prakticky nikdo nevěří. Kdyby tomu tak nebylo, tak je prezidentem Jiří Drahoš, nebo Marek Hilšer a nejsilnějšími stranami v Poslanecké sněmovně Zelení a TOP 09. Co mi však vadí opravdu nejvíce, je právě to již zmiňované rozebírání veřejných peněz, ke kterému v ČT, podle všeho, dochází v neskutečných rozměrech. V této souvislosti mě mrzí, že se v Radě ČT mění pouze šest míst, a ne místa všechna. I když se poslední dobou snaží někteří její členové donutit vedení ČT, aby přestalo ČT ekonomicky devastovat, tak se musím ptát, co ti lidé dělali předešlých pět a půl roku,“ uzavírá Foldyna.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip lituje, že nemohou kandidáty do Rady ČT navrhovat přímo politické strany. „Nevím nic o tom, že by taková hrozba byla. Je přihlášeno dostatečné množství kandidátů a snad všichni mají právo se o funkci ucházet. Navíc, žel v rozporu s Ústavou, nemohou kandidáty navrhovat politické strany,“ uvádí Filip.

"Tak to vi paní herečka víc než já a nebo je Sibyla. Každopádně postavit demokracii na principu, nebude-li po mém, je to špatně a já budu demonstrovat a ještě to ohlasim preventivně dopředu, je nepřijatelné," uvádí poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

„Pokud někdo hodlá mimoparlamentní cestou ovlivňovat volbu do Rady ČT, pak můžeme skutečně hovořit minimálně o pokusech narušit nezávislost Sněmovny a skutečně manipulovat volbu Rady ČT. Pozoruhodné je, že aktivisté vydírají a vyhrožují ještě předtím, než se jednotliví kandidáti mohli představit volebnímu výboru, natož veřejnosti – zřejmě už mají jasno, kdo jsou ti správní, kteří mají být zvoleni. Je zcela viditelné, že této sortě aktivistů je jakákoli demokracie cizí a chtějí pouze zabetonovat stávající tristní stav v České televizi,“ konstatuje další z místopředsedů dolní komory Parlamentu Tomio Okamura, šéf hnutí SPD.

Lidovecký europoslanec a čerstvý místopředseda strany Tomáš Zdechovský nabádá ke klidu. „Osobně bych zůstal v současné době v klidu a počkal na to, kdo bude vybrán. To pro mě bude klíčové,“ sděluje.

Komunistický poslanec a předseda sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzar mluví o snaze kádrovat část kandidátů. „Samozřejmě, že je možné krizi ve veřejnoprávních médiích vyvolat a také kádrovat jednotlivé návrhy do rad z různých pohledů. Jasně se ukazuje, že ani tolik proklamovaná nepolitičnost kandidátů nefunguje! Ať tam zvolíte neznámé tváře, nebo velmi známé, pokaždé se najde dost kritiků. U politiků je aspoň dopředu jasné, za koho kopou, a u voleb jim to mohou občané spočítat. U takzvaných osobností může zůstat jenom pachuť v ústech a ztracená iluze o demokracii,“ je přesvědčen.

„Současní ‚majitelé‘ veřejnoprávní televize se hezky odkopávají. Že prý v souvislosti s volbou nových členů Rady ČT je ohrožena nezávislost veřejnoprávní televize, takže by se mohly opakovat události z doby spacákové televizní krize. To je opravdu povedené! Je totiž známá věc, že když se něco odehrává podruhé, tak spíš jako fraška. Na to si koupím lístek do první řady. To, co tahle zájmová parta předvádí, totiž opravdu fraška je. Tihle hoši a děvčata, co spolu mluví, nějak zapomněli, že televize ‚veřejné služby‘, kterou si financují všichni, tu není jen pro ně a jejich politické zájmy a preference, ale má sloužit všem. Takže ať to klidně zkusí, ať znovu vybalí spacáky. Podruhé už jim na to veřejnost doufám neskočí,“ věří místopředsedkyně Trikolóry a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Podle europoslankyně za KSČM Kateřiny Konečné mají odhodlání demonstrovat pouze ti, kteří se bojí, že by se do Rady ČT mohl dostat jiný názorový proud. „Jinak ať si pražští herci a umělci demonstrují, jak chtějí. Je to jejich právo. Stejně jako je právo poslanců zvolených ve svobodných volbách zvolit nové členy. Doufám, že zejména ANO a ČSSD seberou odvahu a nenechají se ovlivňovat podobným nátlakem. Lidé, kteří musí veřejnoprávní média platit, by totiž často uvítali, aby z televizních obrazovek zmizely osobní preference redaktorů a moderátorů. Zkrátka aby média lidem neříkala (byť podprahově), co si mají myslet, ale předkládala argumenty tak, aby si ten názor mohli sami utvořit,“ má jasno Konečná.

