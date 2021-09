Děti vám přeprogramují, zdegenerují! Covid a školy: Sešli se rodiče. Vládě z toho bude mdlo

reklama

Nesahejte nám na děti! Jasný vzkaz posílají rodiče, odborníci i někteří politici z Ostravy. „Právě začínáme, proto déšť zesílil,“ komentoval liják, který provázel setkání v podvečer před začátkem školního roku lékař Vít Mareček ze Zdravého fóra, což je „občanská platforma pro obnovení normálního života“. Přesto se na Masarykově náměstí sešly stovky lidí. „Je to už osmnáct měsíců, co v naší malé zemi, co v mnoha zemích západu i východu probíhá to, co se nazývá pandemie nové nemoci způsobené novým virem,“ uvedl na začátek Mareček po přivítání.



Na setkání se chystal i doktor Jan Hnízdil, který nakonec musel zůstat v Praze, přesto poslal zdravici: „Covid není medicínský problém, je to problém mocensko-politicko-ekonomický. Je to test inteligence, osobní zodpovědnosti, psychické odolnosti a etiky. Běžný virus a medicína byly brutálně zneužity,“ citoval z jeho poselství před davy lidí Mareček. „Pod záminkou ochrany zdraví je toto naše zdraví systematicky ničeno. Nemocní mocní ve spolupráci s farmaceutickým byznysem a nadnárodními médii zkoušejí, co všechno si necháme líbit, kam až mohou zajít,“ četl ze vzkazu, který obsahoval i tyto věty: „Chtějí nás ovládnout, zotročit, zmanipulovat, udusit v respirátorech, utestovat nesmyslnými testy, uočkovat nevyzkoušenou vakcínou. Jsou to bezohlední, draví, bezcitní psychopati. Kdo jiný by zakázal zdravým dětem zpěv a pohyb, bránil by setkávání s kamarády.“ Tyto „psychopaty“ podle Hnízdila může zastavit jen každý z nás a všichni dohromady. Jedinou šancí, jak si zachránit zdraví, je, jak napsal, jejich šílené zákazy odmítnout a žít zdravě. „Váš popírač, odmítač, dezinformátor a cyp Jan Hnízdil,“ dočetl vzkaz Mareček.

Když se narovnáme všichni, ti, co práskají bičem, zdrhnou

Na setkání nejdřív vystoupil Jiří Urbánek, bývalý manažer ve farmaceutickém průmyslu. Zmínil, že veškerá řešení nemoci byla odmítnuta a prosazuje se pouze vakcína. K jejímu maximálnímu aplikování je nutné masivní testování. K tomu, aby se lidé mohli vzepřít, mohou podle něj využít právo. „Pokud se budeme držet práv jako rodiče, nás a naše děti nikdo nemůže donutit k takovýmto úkonům,“ zdůraznil. Měl vzkaz i k učitelům: „Každý, kdo kolaboruje s nesmyslnými opatřeními a režimem, se nakonec vymlouvá, že dělal jen svoji práci…“ Apeloval na to, abychom všichni dělali, co umíme dělat: „Zvedněme hlavu, buďme zodpovědnými rodiči. Nepodléhejme marketingové kampani,“ vzkázal s tím, že když se narovnáme všichni, tak ti, co nad námi práskají imaginárním bičem, nakonec zdrhnou.

I lékař Urbánek sklidil potlesk.

Lidé dostali na místě i písemné informace, jak ve školách postupovat, jak se bránit, na co upozornit ředitele školy. Mareček dál hovořil o decimování rodičů a dětí. Pro některé učitele nemá pochopení. Chápe, že jsou tlačení do opatření, na druhé straně mají svobodu volby.

Pozval pak na „pódium“ pedagogy, kteří vytvořili v Ostravě zbrusu nové komunitní centrum. „Jedná se o dlouhodobý cíl nás všech, kteří chceme chránit naše děti. Nemůžeme nechat děti ve státních a veřejných školách. Tam nám je zglajchšaltují, přeprogramují, zdegenerují, půjdou proti nám. Musíme je převést do paralelních škol,“ uvedl Mareček. Podle něj takových center už začínají být po republice desítky. Jedna z možností, jak vzdělávat děti alternativně, vznikla tedy i v Ostravě a nese název Bílá sova. „Odešla jsem jako učitelka mateřské školy v momentě, kdy se spustily restrikce a zvěrstva na nejmenších dětech, práskla jsem dveřmi a odešla pryč,“ popsala jedna ze zakladatelek komunitního centra.

Promluvil poslanec KSČM. „Nesouhlasíme!“

Na setkání pozvali i zástupce politických stran. Přišel poslanec KSČM Leo Luzar. „Já s aktuální vládní situací v rámci covidu nesouhlasím. Půl roku jsme se snažili přesvědčit vládu, že to, co dělají, není dobře. Minimálně v tom, že vláda nerozumí tomu, co cítí lidé a lidé nechápou to, co dělá vláda,“ uvedl Luzar s tím, že už rok vyzývají vládu, aby uspořádala kulaté stoly, jenže to odmítá.

Poslanec Leo Luzar hovoří na setkání v Ostravě. Foto: Daniela Černá

„Nesouhlasíme,“ zaznělo z davu. Některým lidem vadilo, že na setkání vystupuje právě člen této politické strany. „Všichni komunisté odmítli pandemický zákon,“ reagoval na výtky Luzar. „Nezablokovali jste Sněmovnu!“ vykřikovali lidé na Luzara. Ten vysvětloval, že je komunistů pouze patnáct, a to je problém. „Nesouhlasili jsme s tím, aby se nosily roušky ve školách, aby byly zavřené školy, byla to jedna z našich podmínek. Nepodpořili jsme prodloužení nouzového stavu,“ argumentoval dál Luzar. Vysvětloval také, proč jsou obstrukce k ničemu. „Viděli jste, jak obstruoval kolega Volný. Obstruoval hloupě, jen si dělal piár,“ uvedl. A z davu znělo: „To není pravda.“

Mareček uklidňoval veřejnost a konstatoval, že KSČM přijala pozvání, naopak zástupce ANO se omluvil a z ČSSD ani nereagovali.

Vystoupil i místopředseda Svobodných Miroslav Havrda. Foto: Daniela Černá

Vystoupil i zástupce SPD a pak také lékař Miroslav Havrda, místopředseda strany Svobodných. „Strašně si vážím toho, že jste tady. V tomhle počasí je to absolutně šílené. Jsem lékař, neurolog, každý den se setkávám s potížemi po očkování. Jako volební koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci a Manifest.cz bojujeme od začátku proti covidové totalitě. Základní heslo je: Ohrožené chránit, nemocné léčit, zdravé nechat žít.“ Slovo dostala i zástupkyně Volného bloku a zástupce Manifest.cz.

Na setkání učitelů, odborníků a politiků v Ostravě. Foto: Daniela Černá

