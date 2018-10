EXKLUZIVNĚ Máme utajovaný záznam výslechu lídra ČSSD: „Kde jste vzal ten obraz? Nevím. Jak byl velký? Nevím. Kdo ho maloval? Nevím. Vždyť jste za něj dostal 600 tisíc v hotovosti! A kde jste vzal ty diamanty?“

03.10.2018 14:22

Když se 27. června 2014 v 8:05 dostavil Jiří Srba k výslechu na policii, zřejmě ani on nečekal, co se odehraje o několik let později. Přesně 1. října 2018 totiž ParlamentníListy.cz získaly nejen tento protokol o jeho výslechu, ale rovněž desítky stran dokumentů, které se týkají především dvou osob; jsou jimi Martin Dědic a Oldřich Lahoda. Dva podnikatelé z oblasti severní Moravy. Dodejme, že úvodem zmíněný Jiří Srba byl od roku 2010 náměstkem pro investice a majetek tehdejšího primátora Petra Kajnara (dříve ČSSD). Jeho kariéra ovšem neutichá ani dnes. K tomu se teprve dostaneme.