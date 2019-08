Hučín chce vozit Zemana s Babišem uličkou hanby, aby je to bolelo. Pohrobek Hitlera, fašistická propaganda, srab a zbabělec, ozvalo se ozvěnou

Prezident a premiér by prý měli být vezeni uličkou hanby a „mělo by to bolet“. Takový názor vyjádřil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz někdejší disident a bývalý příslušník BIS Vladimír Hučín. Ostrá akce vyvolala ještě ostřejší reakci. Přinášíme i komentář Hradu.

Vladimír Hučín v rozhovoru hovořil o protestech proti premiérovi, prezidentovi a dalším lidem. Podle jeho slov jsou demonstrace oprávněné, ale „bude se muset přitlačit“. To uvedl na názorném příkladu a konstatoval, že by Miloš Zeman s Andrejem Babišem měli absolvovat uličku hanby a „mělo by to bolet“.

Někdejší disident takto nebývale ostré vyjádření, které někteří respondenti naší ankety níže označují za výzvu k trestnému činu, odůvodnil slovy, že demonstrace už nestačí.

„Já si myslím, že nepomůže pouhé shromažďování a morální tlak. Rád bych na konci toho činění viděl něco v tom směru, že Zeman s Babišem budou vezeni uličkou hanby a že to bude i bolet. To je taková moje představa,“ řekl Hučín doslova pro ParlamentníListy.cz.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na Hučínova slova mluví o hrubých výhrůžkách. „V této souvislosti musím znovu připomenout pronásledování poslankyně SPD kvůli legitimnímu názoru. Mohu v kontrastu ujistit, že tyto hrubé výhrůžky, které padají z úst onoho pána, se ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu neobjeví. Stejně jako extremistické aktivity levicových liberálů, zahrnující klimatické šílenství nebo lidsky zrůdné chování pražského primátora a starosty Prahy 6,“ řekl PL Ovčáček.

„Co se Vladimíra Hučína samotného týče, žádný strach bych neměl. Byl to vždycky srab a zbabělec. Na svém blogu mě osočil, s tím, ať mu odpovím. Pro jistotu tam ale nedal žádnou možnost, jak zveřejnit reakci. ... Za minulého režimu odpaloval vitrínky a očmoudil pomníky, chtěl použít proti jakémusi písničkáři slzný plyn. To byl celý jeho ‚odboj‘, všechno ostatní jsou jen řeči. Když byl příslušníkem BIS, přiznal se později k trestnému činu, že totiž za peníze zpravodajské služby vykupoval po desítkách z knihkupectví jakousi knihu, která se neměla dostat mezi lidi – ani zde tento ‚hrdina třetího (a nyní již zřejmě i čtvrtého) odboje‘ neměl koule na to se postavit proti. Hučín je jen tlučhuba. Bonzák je však průkazně: z pomstychtivých důvodů, kdysi zveřejnil adresu svého nadřízeného z BIS, přestože na té adrese bydlelo mnoho lidí, včetně dětí, které tak vystavil ohrožení. Veřejně ho odsoudily špičky české zpravodajské komunity,“ reaguje na Hučínova slova někdejší disident, chartista a zpravodajec BIS Jan Schneider.

Co se však týče tohoto předmětného výroku, kde zveřejňuje svou představu o fyzickém napadení státních představitelů, taky již končí veškerá legrace. Státní zástupci, kteří se o tomto Hučínově výroku musí dozvědět přinejmenším z monitoru tisku, budou muset posoudit, nakolik se tohoto jednání týká § 324 trestního zákoníku – Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci – (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody a) v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo b) pro výkon pravomoci takového orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta,“ dodal Schneider.

Tvrdé odsouzení si Hučín vysloužil od ženy, která podobně jako Schneider byla minulým režimem rovněž perzekvována, chartistky a spisovatelky Lenky Procházkové. „Pana Hučína neznám osobně, pouze prostřednictvím médií, podle nichž není vždy radno vytvářet si názor na charakter člověka. Navíc každý z nás se v průběhu života více či méně proměňuje, a tak se i z hrdiny může postupně stát vyšinutá osoba. Nicméně poslední rozhovor s panem Hučínem, jehož autentičnost je doložena, by měl vyvolat nejen zájem psychiatrů, ale i orgánů činných v trestním řízení. I v případě, že pan Hučín trpí pouze bludnými představami, jsou jeho zveřejněné výroky nebezpečné, neboť mohou oslovit podobně zmatené a povzbudit je ke společnému ventilování nenávisti vůči vytipovaným nepřátelům ‚svého světa‘. V poslední době mám však pocit, že vyšinutých osob, které vyzývají k násilí vůči veřejně činným lidem, jejichž názory je dráždí, stále přibývá. Je to trend, který do naší republiky i v minulosti přicházel zvenčí a šířil se prostřednictvím tzv. páté kolony,“ má jasno signatářka Charty 77.

„Kdo zná (alespoň z četby a z dokumentů) atmosféru druhé republiky, na toho musí i výroky pana Hučína vyzývající de facto k lynči, působit jako vzpomínky na budoucnost. Fašismus je jako chameleon, mění své zbarvení, ale projevuje se stále stejně. Jinak řečeno, je to zhoubná choroba, kterou při včasné diagnóze lze vyléčit. Pokud však budeme její první příznaky ignorovat, protože se bojíme pohlédnout pravdě do očí, a slepě uvěříme, že organismus (tedy náš stát) je natolik odolný, že si poradí sám, pak je to osudná (a ostudná) zbabělost. Doufám však, že naše orgány (legislativní, exekutivní a soudní) ještě zákeřné chorobě nepodlehly a že mají dost odborníků schopných, na základě svěřených pravomocí plus vlastní odvahy, zahájit léčbu. Na přešlapování už není čas. Beztrestně tolerovat veřejné výzvy k násilí přece není výrazem úcty ke svobodě slova, ale projevem neznalosti zákonů, které demokracii chrání,“ uvádí Procházková.

Ostře se vyjádřil severočeský senátor Jaroslav Doubrava: „Psychicky nevyrovnaný člověk aneb vyhozený bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín je prototypem člena jednotek SA velkého reformátora Adolfa Hitlera. Také Hitler měl své vize – v podstatě byl demokratem. Stačilo, kdyby lidé souhlasili s jeho názory a nemuseli nikoho jeho ‚asistenti‘ z SA mlátit. Podobně uvažuje i der Kamerad Hučín. Historickým protipólem fašismu je prosazování lidských práv a tudíž i demokracie. Mýtus lidských práv a demokracie vytváří zdání racionálního jednání. Stačí jen, aby lidé respektovali tato práva a určitou představu demokracie (třeba z hučivé hlavy Vladimíra Hučína) a svět je z hlediska lidských vztahů na politické i regionální úrovni relativně bezkonfliktní. To je vlastně protodefinice puritanismu či fašismu. Proto považuji Hučína za pohrobka Hitlera.

Ukázal to tím, že pokud jde o demonstrace „Milionu chvilek pro demokracii“, chce to vzít od podlahy: „Ti, co je vedou, nemají zkušenosti. Já si myslím, že nepomůže pouhé shromažďování a morální tlak. Rád bych na konci toho činění viděl něco v tom směru, že Zeman s Babišem budou vezeni uličkou hanby, a že je to bude i trochu bolet. To je moje představa a já sám jsem ve Zlíně vyzval k tvrdšímu postupu, protože na verbální tlak, i když počet lidí je vynikající, si zvykají. Babiš je vůči takovým situacím odolný… takže … bude se muset přitlačit. Trochu mě mrzí, že skončil ten třetí odboj, abych se mohl zapojit,“ poznamenal Hučín.

Tím třetím odbojem asi myslel střílení do lidí, protože jinak si jeho třetí odbojnost nedokážu sesumírovat v hlavě. Nač by svého času shromažďoval potají doma zbraně? Zajímavé je, že mu to v tichosti prošlo. Na rozdíl jiných podstatně méně vyzbrojených. K otázce, zda není nefér chtít měnit politickou situaci bez voleb, neboť premiéra Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana si lidé zvolili, zahučel Hučín: „Klementa Gottwalda i Adolfa Hitlera také zvolili lidé většinově ve volbách. Ale jestliže vidíte, že to zachází za nějakou hranu, je třeba se proti tomu zlu postavit…“ K tomu je třeba dodat, že Hučín má pravdu. Hitlera zvolili ve volbách, ale to bylo málo… takže na německé demokratické politiky a voliče toho bylo ještě málo, než pomocí Hučínů, tehdy SA, demokraté pochopili Hitlera a pochopili i to, že také Hitler musel přitlačit, aby bylo všem dobře. Stejný lék nabízí Hučín. Takovou fašistickou propagandu vykřikovat v 21. století, to je fakt drsný… To už je asi první záchvat čtvrtého odboje. Jinak úchyloviny Hučína nedokážu pochopit.“

