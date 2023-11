Je z TOP 09, placená „velkými firmami“. V ČT hodila vidle do stávky

reklama

Zneužití stávky učitelů odbory či dokonce vystoupení lidí s „nevhodným názorem“? Po skončení pondělní stávky a protivládních demonstrací se ozvala Petra Mazancová, která vede spolek s názvem Učitelská platforma. Podle jejích slov odborové organizace zneužily stávky učitelů ke kritice vlády, se kterou ovšem prý oni nesouhlasí.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 88% Nepovedla 9% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2332 lidí

Mazancové se nelíbil ani výběr řečníků, kteří na pódiu pod okny Poslanecké sněmovny k tisícovkám odborářů promluvili. Předsedkyně Učitelské platformy tvrdí, že organizátoři umožnili vystoupit člověku šířícímu ruskou propagandu.

Kdo tam ve skutečnosti vystoupil? Známý bloger Vidlák – občanským jménem Daniel Sterzik. Žádná propaganda, natož ruská, ovšem z jeho úst na pódiu nezazněla. Naopak hovořil o tom, že mezi vystupujícími zastupuje zemědělce, kterým sám je.

„Budu tady mluvit za zemědělce a zemědělství. Vládo, vyplatíte zemědělské dotace do konce roku? Nebo budou vyplaceny až v lednu? Že chcete peníze podržet přes konec roku? Letošní rozpočtový schodek tak bude vypadat nižší. Nižší, Kefalín! Stanjura nám myslí politicky. S maržemi obchodních řetězců také nikdo nic dělat nebude, že? Maximálně pár srovnávacích nákupů s Nutellou? Nechcete to Ministerstvo zemědělství rovnou zrušit? Asi by se nic nevyřešilo, ale ušetřil by se jeden ministr. Tato vláda nás dostala do situace, kdy žádné kosmetické opatření nepomůže,“ konstatoval Vidlák.

Zneužití stávky odmítá jak šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, tak šéf školských odborů František Dobšík. Upozorňuje, že výběr řečníků na demonstraci nebyl v jeho režii a těžko mohl ovlivnit, kdo na pódiu vystoupí či nikoli. Shodují se v tom, že masivní stávka spojená s protesty byla úspěšná.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

Lidé na sociálních sítích se naopak ptají, koho zastupuje v úvodu zmíněná Učitelská platforma, která se proti akci odborů tolik vymezovala. Co je Učitelská platforma za organizaci, kdo za ní stojí a jaké názory razí? Podívali jsme se blíž.

Podle údajů na webu má platforma 1761 členů, z čehož souhlasilo se zveřejněním svého členství pouze 1250. Zajímavé je, že na poslední zveřejněné členské schůzi v březnu 2023 se sešlo pouhých 137 členů platformy.

Jde tak o podstatný rozdíl, neboť školské odbory (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) má členů násobně více. „Nebudu se vůči nikomu vymezovat, ale my máme 20 tisíc členů, zatímco oni (Učitelská platforma, pozn. red.) vykazují asi dva. My je respektujeme, oni respektují nás a bohužel tam došlo k nějakému nedorozumění. Na demonstraci jsem byl hostem,“ uvedl na dotaz pro ParlamentníListy.cz František Dobšík. Kromě toho samotná zastřešující ČMKOS sdružuje několik desítek jednotlivých odborových organizací napříč celou republikou. Celkem tedy odbory zastupují minimálně statisíce lidí, svých členů.

Učitelská platforma Petry Mazancové na svou činnost získává finanční dary jak od státu, tak soukromých společností. Ze státu jde například o MŠMT, ze soukromého sektoru pak třeba Česká spořitelna. Finanční dary získávají také nadace RSJ Foundation. Za tou stojí například podnikatel ruského původu Anton Tyutin, který se podle webu Hlídač státu angažuje či angažoval v 99 společnostech, které mají od roku 2016 se státem 286 smluv v celkové hodnotě 270 milionů korun. „17 navázaných společností na osobu Antona Tyutina dostalo 275 dotací v celkové hodnotě 421 530 876 Kč,“ uvádí Hlídač státu. Další z obchodníků stojících za RSJ Foundation je Libor Winkler, který patří mezi zakladatele – investory Deníku N.

Fotogalerie: - Sněmovna jednala

Propojení Učitelské platformy s progresivistickým Deníkem N existuje i v případě dalšího jejich sponzora. Jde o nadaci Blíž k sobě, kterou založil byznysmen Martin Vohánka a dodnes stojí v čele správní rady nadace. Dohledat lze rovněž, že některé akce a činnost Učitelské platformy propaguje nezisková organizace Člověk v tísni. Co se názorového zařazení platformy týče, vypovídající může být i silná podpora programů inkluze ve školách, což je dodneška kontroverzní program.

Další zajímavá informace následuje. Může být zároveň odpovědí na otázku, proč Učitelské platformě a samotné Mazancové tolik vadilo, že se odboráři a někteří účastníci demonstrace zvláště kriticky vyjadřovali na adresu vlády. Petra Mazancová je totiž členkou TOP 09. A ne zrovna řadovou.

Webové stránky litoměřické TOP 09 informovaly počátkem února roku 2021 o zvolení nového vedení. Do něho byla zvolena právě šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová. Konkrétně je členkou Regionálního výboru litoměřické TOP 09, který tvoří pět lidí. Ve straně je patrně Mazancová činná, neboť na internetových stránkách strany jsou k nalezení články či rozhovory, které předsedkyni Učitelské platformy propagují.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE