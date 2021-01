Ještě mrazivější začátek roku: Lučanského prý na cele zbili, málem vykopli oko z hlavy. To nejhorší se teprve mělo odehrát. V nemocnici

AUDIO Zástupci slovenské vlády, zejména ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, už několikrát odmítli, že by byl někdejší policejní prezident Milan Lučanský během vazebního stíhání napaden. Šlo o incident z počátku prosince, po němž Lučanský skončil v nemocnici. Tamní renomovaný novinář Milan Žitný však nabídl svou verzi. A to bez jakýchkoli vytáček nebo dvojsmyslů.

Z hlasu Žitného je patrné nejen rozhořčení, ale především vztek poté, co Lučanský zemřel. „Že byl poslán do vazby, to je nehoráznost, kterou jsem za třicet let od revoluce nezažil!“ podotýká.

Následně se věnuje dění z 10. prosince, kdy se veřejnost poprvé dozvěděla o hospitalizaci Lučanského. Oficiální verze přitom hovořila o úrazu během cvičení. Tomu však Žitný absolutně nevěří.

„Pravda je taková, že generál Lučanský ve své cele porušil jistý denní pořádek, kdy mají nařízeno ležet, nebo naopak neležet na posteli, například. Na to ho dozorce upozornil, došlo ke slovní potyčce, ke strkanici, dozorce si zavolal další kolegy a ti ho zbili tak, že ho domlátili, dokopali do obličeje, kopali ho do těla, že ho museli převézt do prešovské nemocnice, kde to ale nebyli schopni řešit, tak ho převezli do Ružomberku,“ popisuje až neuvěřitelné skutečnosti Žitný.

Ani tímto převozem prý věc neskončila.

„Tam v nemocnici dokonce byla eskorta tak drzá, že ho shodili na židli, jelikož si odmítal sednout, tak ho strčili tak, že spadl, ztratil vědomí, takže se narychlo muselo dělat CTčko. A teď mi někdo bude tvrdit, že všechno bylo v pořádku? Tam přece mělo okamžitě přijít trestní řízení!“ dodává Žitný.

Směrem k zástupcům Matovičovy vlády pak letí věta: „Zabili jste mi kamaráda.“

Po Lučanského pokusu o sebevraždu rezignoval generální ředitel tamní vězeňské a justiční stráže. Na tiskové konferenci však odmítl jakékoli pochybení systému.

Vizitka Milana Lučanského

Svou policejní službu Milan Lučanský začal v roce 1989 jako frekventant PÚ VB v Pezinku. V roce 1990 se stal starším inspektorem VB. Později přešel do Martina. Od roku 1997 byl starším referentem operativního oddělení v Žilině. V roce 2004 se stal vedoucím oddělení odhalování odboru boje proti organizované kriminalitě STŘED na Úřadu boje proti organizované kriminalitě. V roce 2008 se stal ředitelem odboru STŘED. V roce 2012 se stal zástupcem ředitele Úřadu boje proti organizované kriminalitě. V letech 2012 až 2016 byl 1. viceprezidentem Policejního sboru. Po nástupu vlády Ivety Radičové od policie odešel. V letech 2016 až 2018 byl generálním ředitelem sekce Skis MV SR (Sekcia kontroly a inšpekčnej služby).

Během svého působení vyšetřoval například Mikuláše Černáka. Podle svých slov se měl podílet také na vyšetřování skupin kolem Ivana a Karola Mellovcových nebo skupiny zvané Sýkorovci.

Dne 7. října 2015 vláda schválila jmenování Lučanského do generálských hodností.

V letech 2018–2020 byl slovenským policejním prezidentem.

Status rodiny z 30. prosince 2020

