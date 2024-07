Kdyby Trumpa zabili: Občanská válka? Americké souvislosti od Erika Besta

Podle Erika Besta lze najít několik aspektů v souvislosti s pokusem o atentát na Donalda Trumpa, které jsou odlišné od jiných atentátů v USA v minulosti. Například o možných selháních bezpečnosti a americké tajné služby, jejímž úkolem je chránit prezidenty včetně těch bývalých.

„Teď je to jiné v tom, že se o možných selháních otevřeně mluví, a to nejen ve Spojených státech. Dokonce i zde, v České televizi, někdo mluvil o tom, že to skoro vypadalo i jako nějaké spiknutí. Nevysvětlil tedy jaké. Důležité ale je, že o tom lze mluvit a klást otázky. Znamená to, že rozklad amerického systému je větší a hlubší. Dříve například po atentátu na Kennedyho si mohli lidé o možném spiknutí leccos myslet, ale nebylo možné o tom veřejně mluvit,“ připomíná.

Poté, co přišel film Olivera Stonea na téma atentátu na J. F. Kennedyho, již bylo možné aspoň soukromě debatovat o tom, jak to tehdy bylo. „Nedávno byl publikován rozhovor Jefryho Sachse s Tuckerem Carlsonem, kde Sachs říká, že dnes si už snad nikdo nemyslí, že to CIA nebyla, která Kennedyho zabila. V případě útoku na Trumpa to možná bylo jinak, nechci nic naznačovat, ale samotný fakt, že o tom celém můžeme mluvit, je opravdu velký posun,“ uvádí Best.

Právě skutečnost, že lze svobodně o pokusu o atentát debatovat, může naznačovat, že to žádné spiknutí nebylo. Souhlasí s pohledem, že kdyby se Donalda Trumpa chtěl zbavit někdo jiný než zfanatizovaný jedinec, pak by to spíš vyšlo. „Z tohoto hlediska to vypadá jako práce amatéra,“ podotýká.

„Je ovšem také podivné, že svědek, kterého jsme všichni viděli, říká, že předem na střelce upozornil policii, která nic nedělala. Jenže ve chvíli, kdy začal útočník střílet, několik vteřin poté byl eliminován odstřelovači. Pokud si ho nevšimli do té doby, jak je možné, že ho našli tak rychle poté, co vystřelil? Prodleva tam je několik vteřin. Budou se objevovat různé otázky a republikáni to nenechají být,“ je si jistý politický pozorovatel.

Bylo možné zaznamenat i názory, a to včetně českého prostředí, že mohlo jít o sehranou akci, aby si Trump pomohl před volbami. To se ale Bestovi nezdá. „Nemám nic proti tomu, aby o tom někdo mluvil, ale podle mého názoru by to bylo strašně riskantní. Nedává to smysl,“ shrnuje.

Obecně vzato prý Trumpovi přežití atentátu pomůže, ale do voleb je ještě relativně daleko. Budou začátkem listopadu a navíc nikdo neví, zda se nakonec nepovede přesvědčit prezidenta Bidena, aby z klání odstoupil a uvolnil místo někomu, kdo má větší šance bývalého prezidenta porazit.

„Biden bude mít víc času o takové variantě přemýšlet, protože se všichni soustředí na to, co se stalo Trumpovi, a republikáni mají tento týden svůj kongres, kde ho potvrdí jako kandidáta. Otázka Bidena bude o něco posunuta. Je možné, že Biden odstoupí až po demokratickém kongresu, protože by to bylo pro stranu jednodušší. Nemůžeme ale vědět, jak to dopadne. Trump a všichni republikáni samozřejmě doufají, že Biden kandidovat bude,“ pokračuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

Herní vývojář a komentátor veřejného dění Daniel Vávra upozornil na americké konzervativní podcastery s obřím dosahem, kteří zcela vážně rozvíjeli myšlenku, že v případě úspěšného atentátu by Americe hrozila občanská válka. „Slyšel jsem to dokonce i v České televizi. Navíc jsme měli dva filmy, které měly jako základ občanskou válku. Byl jsem v Chorvatsku před rozpadem Jugoslávie a před tím, než tam začala válka. Naivně jsem se ptal, jak by mohla začít válka, když nikdo nemá zbraně. Teprve potom mi došlo, jak naivní otázka to byla, protože hned po začátku se zbraně objevily. Obrovský rozdíl je, že v Americe už zbraně mezi lidmi jsou. Potom je otázka, do jaké míry by oficiální struktura dovolila nebo byla schopná rychle potlačit. Prakticky každá rodina ve Spojených státech má zbraně. My jsme jich doma měli spoustu,“ prozrazuje.

„Nemyslím si, že občanská válka je věc, která by začala hned nebo do jaké míry teď hrozí. Mohla by ale přijít po události, která bude proti srsti většiny lidí. Například hodně republikánů mluví o tom, že Biden v každém případě volby vyhraje, protože to zase budou ukradené volby. Pokud by to tak dopadlo, přijde násilí. O takovém scénáři se mluví hodně. V médiích možná ne, ale mezi lidmi ve Spojených státech ano.“

Situace po pokusu o atentát na Donalda Trumpa mu připomíná jedno literární dílo. „Jde o Tolstého povídku Smrt Ivana Iljiče. Tato postava je státní úředník a nečekaně umírá. Každý na pracovišti povinně musel vyjádřit soustrast, ale zároveň přemýšlel, co jeho smrt znamená pro něho. Zda bude povýšen, víc peněz atd. Je to podobné. Většina republikánů, která fandí Trumpovi, je nepochybně ráda, že to přežil, a ptají se, jak k tomu vůbec mohlo dojít, a říkají, že je nezastavitelný, požehnaný nebo že je polobůh. Pak jsou tu demokraté, kteří ho nesnášejí, ale také museli říci, že jsou rádi, že přežil. Tajně ale přemýšleli o něčem jiném a možná byli zklamaní, že to přežil. Oficiálně to samozřejmě nikdo neřekne, ale víte, na co narážím,“ uzavírá Erik Best pro ParlamentníListy.cz.