Konec kravin o Sputniku: „K čemu by byla Rusům EU?“ Byznys jako blázen. Úder opozici a info od pramene

Český stát jedná s Ruskem o dodávce vakcíny Sputnik V. Jak celý proces probíhá? Proč není na místě se obávat? ParlamentníListy.cz mluvily hned s několika vysoce postavenými zdroji z okolí vlády, diplomacie i zdravotnictví. Známe i důvod, proč Rusko dosud nežádalo o unijní certifikaci. Zájem o Sputnik je totiž enormní, ruský stát by nestíhal do EU dodávat a jde jim také o prestiž. O dodávkách kromě nás prý samostatně jedná i Španělsko a nejspíš další státy EU. “Ve frontě na ruskou vakcínu stojí 50 států světa,” zjistili jsme.

Podaří se České republice získat ruskou vakcínu proti covidu-19? Jednání o dodávce očkovací látky Sputnik V probíhají. Potvrdil to jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš. Věcí se už zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Redakci PL se podařilo získat informace o celém procesu.

První vakcína proti novému typu koronaviru, který před rokem začal obracet svět naruby, byla vyvinuta v Rusku. Očkovací látka Sputnik V zpočátku budila nedůvěru západního světa, možná právě proto, že spatřila světlo světa úplně první. Po několika měsících se začíná ukazovat, že prvotní nedůvěra spíš stála na vodě.

Řada expertů mluví o tom, že účinnost Sputniku V přesahuje 90 procent, což je víc, než například u britské vakcíny AstraZeneca, která má mít průměrnou účinnost přes 70 procent. Podle studie uveřejněné v prestižním recenzovaném medicínském časopisu The Lancet dosahuje účinnost Sputniku kolem 91 procent a dokáže ochránit před těžkým průběhem nemoci covid-19.

V rámci Evropské unie už jsou dva státy, kam Sputnik V doputoval. Po Maďarsku, které již touto látkou očkuje, dorazily v pondělí dodávky (zhruba 200 tisíc) na Slovensko. Tamní vláda Igora Matoviče objednala celkem dva miliony dávek.

Česká Republika by se mohla stát třetí zemí v EU, která ruskou vakcínu objedná na vlastní výjimku bez certifikace Evropskou lékovou agenturou (EMA). Legislativa to umožňuje, je však nutný souhlas Ministerstva zdravotnictví. Na to spoléhá i premiér Andrej Babiš, který zatím naráží na odpor samotného šéfa resortu Jana Blatného. Ten na evropské certifikaci trvá a možná kvůli tomu žádost na SÚKL na posouzení Sputniku dorazila nikoli od Blatného ministerstva, ale od Úřadu vlády. Názory odborníků, zda je souhlas EMA potřebný, se liší.

Dosavadní průběh české veřejné diskuse ukazuje, že možnost nákupu ruské vakcíny v době, kdy jsou dodávky západních typů očkovací látky výrazně zpožděny a omezeny, je probírána více politicky než odborně. Část politiků, vědců, komentátorů a dalších argumentuje tím, že Rusové jsou nespolehliví a neměli bychom věřit vakcíně, když nebyla posouzena příslušným evropským orgánem. Padají dokonce i názory typu, že Rusové prostřednictví své vakcíny dělají politiku a dobývají či si zavazují jednotlivé evropské státy, jejichž představitelé se do Moskvy sjíždějí s objednávkami.

Jak ovšem ukazuje pátrání ParlamentníchListů.cz, debata v médiích je jedna věc a realita pak věc druhá. Reálná jednání s Rusy totiž už nějakou dobu probíhají. A nejen to. Naše zjištění z několika důvěryhodných zdrojů z prostředí vlády, diplomacie i zdravotnického sektoru ukazují, že by se nemělo být čeho bát.

Premiér Babiš o tématu hovořil v neděli na CNN Prima News a odrážel argumenty těch, kteří ruskou vakcínu odmítají. Podle něho by totiž očkování touto látkou bylo dobrovolné. “U ruské vakcíny děláme kroky a je jasné, že ruský výrobce nepožádá EMU, protože vakcíny je málo. Věřte mi, že za pár měsíců další evropské státy řeknou, že budou chtít Sputnik. Pokud bude vakcína bezpečná, proč bychom nemohli lidem Sputnik nabídnout. Bude to dobrovolné,” řekl Babiš na CNN Prima News.

“Ano,” reagoval na dotaz, zda má k této vakcíně důvěru. “Ano, pracujeme na tom,” dodal k otázce, že dodávku ruské vakcíny koordinuje s prezidentem Zemanem. “SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, pozn. red.) posoudí dokumentaci a pokud na to dá razítko, udělí tomu ministerstvo zdravotnictví výjimku. Pak se zeptáme kolik toho bude a kdo bude mít zájem, může se naočkovat,” konstatoval Andrej Babiš s tím, že vláda plánuje zjišťovat i možnosti dodávek vakcíny Sinopharm z Číny. Touto vakcínou se nechal před pár dny naočkovat maďarský premiér Viktor Orbán.

Jak to s možností dodávky Sputniku reálně vypadá sdělil redakci důvěryhodný zdroj blízký vládě. “Nejnovější studie ukazují, že Sputnik je bezpečný a má výsledky. Z naší strany je snaha tuhle vakcínu získat naprosto legitimní. Týká se to vlastně jakékoli bezpečné vakcíny. Je rolí státu zjišťovat podmínky, za jakých je možné vakcíny nakoupit a pak zkoumat další kroky. Nechat tyto dveře zavřené by bylo nezodpovědné vůči občanům,” sdělil nám vlivný zdroj.

“Jistě, můžeme v tom držet basu s EU jako celkem a jít buď společnou evropskou cestou, anebo cestou národní. To pak stojíme na rozcestí. Buď budeme riskovat, že při současném nedostatku západních vakcín zde budou dál v takto velké míře umírat lidé nebo budeme zajišťovat možnosti, jak tomu reálně co nejdřív zabránit. Vláda si musí vyhodnotit, co je pro ni nejdůležitější,” pokračuje.

Nebude prý trvat dlouho a do fronty na ruskou vakcínu se v Moskvě zařadí další unijní státy. “Intenzivně o tom vyjednává třeba Španělsko a nebude jediné. Už teď je ta pomyslná fronta z celého světa pěkně dlouhá, jedná tam kolem 50 států. Z mého pohledu ta vyjednávání měla začít podstatně dřív, ale lépe než ještě později. To už bychom měli úplnou smůlu. Klidně se také může stát, že Sputnik nakonec evropskou certifikaci získá a my budeme díky tomu ve výhodě. Jinak bychom totálně zaspali, dostali se na konec fronty a divili se, že se nás nedostane. Ti samí, co teď hystericky křičí, že raději žádnou vakcínu než ruskou, by pak nás pak hnali, že jsme nebyli schopni ji zajistit včas,” míní vládní zdroj.

“Nikdo nechce riskovat životy a zdraví našich občanů a rozhodně tu nikdo nechystá očkovat jakoukoli látkou aniž bychom měli potřebná data a ověření. Jednání probíhají a nejsou snadná, už teď je Rusku fronta několika desítek států a ta fronta se stále prodlužuje. Nestačíme se divit, jaká šílená hysterie tady kolem toho byla rozpoutána. Politici jsou obviňováni z vlastizrady a podobné kecy. To je za hranou všeho. Mohu ubezpečit, že tady nikdo nikomu nepíchne jedinou dávky vakcíny, u které si naši experti nebudou jisti, že je bezpečná a funguje. Stát dělá co může, na prvním místě jsou životy a zdraví občanů, tomu se musí podřídit vše. Navzdory některým trpaslíkům z opozice nebo neziskovek, kteří denně do médií valí nesmysly typu, že dovézt Sputnik je totéž, jako by sem dorazily ruské tanky. Nejenže to je totální nesmysl a lež, ale je to nezodpovědné. Postaví se pak ti samí křiklouni před pozůstalé dalších obětí a vysvětlí jim, že smrt jejich blízkých je lepší než ruská fungující vakcína?! Řeči o okupaci vakcínou a podřízení se Rusku jsou naprosté hovadiny. Doporučil bych jim, aby teď zmlkli a neházeli klacky pod nohy. Škody už nadělali dost,” dodává zdroj z prostředí vládního kabinetu.

Více méně pozitivní ohlasy jsme získali i z prostředí zdravotnického sektoru. Podle našeho zdroje z vysokých kruhů blízkých samotnému ministerstvu je Sputnik vakcína nejen bezpečná, ale zároveň fungující a efektivní. “Není důvod se něčeho obávat. Pochopte, pro Rusy v tomhle nejde o nějakou imperiální politiku, ale čistě o byznys a ten rozhodně nechtějí ničím ohrozit. Pokud by si Sputnikem nebyli jistí, nikdy by s tím za své hranice nešli. Mají plány do budoucna prodávat v Evropě i další léky a kdyby Sputnik skončil fiaskem nebo dokonce ohrožoval lidi, měli by utrum. To tam nikdo nehodlá riskovat,” dozvěděli jsme se.

“Jsou tady mraky lékařů i expertů, kteří nákup Sputniku prosazovali už loni na podzim, jenže se toho někteří báli. Možnost dovézt to sem existovala už před koncem roku a zodpovědní představitelé o tom věděli, ale celé to nakonec trochu usnulo. Teď si možná uvědomili, že ztratili čas a snaží se to dohnat. Vidí, že se Rusům nic nestalo, ale naopak se vrací k normálnímu životu, v Moskvě už běžně chodí diváci na hokej. Rozhodně je dobře, že se začalo jednat. Lepší než nedělat nic a vyčkávat,” řekl nám zmíněný zdroj z prostředí zdravotnictví.

Podle něho se v současné době též vedou jednání o tom, že by se Sputnik V vyráběl i přímo na území EU. “Hodně se jedná o Rakousku. Mnoho expertů i z prostředí západní farmacie jasně říká, že ruskému výzkumu věříme. Sputnik je pochopitelně jiný typ vakcíny než ty ultramoderní typu Pfizer, ale dobrý asi je. Studie o vysoké účinnosti dokonce vyšla v Lancetu. Problémem by nebyla nejspíš ani certifikace od EMA. Důvod, proč o ni Rusové nejspíš dosud nepožádali je jinde, jde o kapacitu výroby. Ve chvíli, kdy by získali evropskou certifikaci a neměli by toho dostatek, dostalo by je to pod tlak. V tuhle chvíli mají Rusové enormní množství objednávek odjinud, nemají důvod žádat o povolení v EU a riskovat politické tlaky. Prodávají to extra bohatým zemím, další objednávky se jim jen hrnou, proto tam není zájem o EU. Nebyli by schopni ji zásobovat. Stačí jim, že některé země povolí jednotlivé dovozy, jako Maďarsko nebo Slovensko,” uvádí zdroj.

“Nejlepší by bylo sem dovézt určité množství, třeba 50 nebo 100 tisíc co nejrychleji, vyzkoušet to a pak pokračovat. Objednávat dva miliony jako Slováci je zase příliš, nedává to smysl. Jedině by ta dodávky přišly rychle v řádu týdnů. Pokud by šlo o měsíce, pak zase riskujeme, že budeme mít v dubnu nebo květnu vakcíny nadbytek a budeme řešit co s ní. Naočkujeme rizikové skupiny, epidemie začne ustupovat a určitě tady jsou lidé typově kolem dvaceti třiceti let, kteří se ani očkovat chtít nebudou. Podívejte se do Ameriky, kde už je hodně proočkováno a proces se spíše zastavuje a vše pomalu ustupuje a zbylou vakcínu musí dalším lidem pomalu nutit. Rusko nás nechce kolonizovat přes vakcínu, to jsou kraviny. Nechtějí si zkazit byznys, jsou opatrní a nechtějí své výrobě a výzkumu zkazit image, protože v tom jsou miliardy dolarů. V tomhle prostě nejde o politické zájmy. Podobně jako když Američané neměli vlastní rakety a létali roky do vesmíru na ruském Sojuzu, také s tím nebyl problém a ani Rusové si z Američanů nestříleli, že nemají vlastní techniku. Do těchto věcí se prostě politika neplete. Jde o byznys a dobré jméno. Jednejme v tom racionálně a bez ideologie,” uzavírá zdroj redakce z prostředí zdravotnictví.

Podle otevřených zdrojů se situace s možnou dodávkou Sputniku do České republiky má tak, že Úřad vlády již požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o posouzení. Ten ovšem tvrdí, že má zatím k dispozici jen omezené množství informací. Podle prezidenta Miloše Zemana, který o ruskou vakcínu osobně žádal tamního prezidenta Vladimira Putina, by mohl Sputnik V do České republiky dorazit v nejbližší době.

Ruskou i čínskou vakcínou již několik týdnů masivně očkuje Srbsko, které je není členem EU. Země byla rovněž mezi prvními v Evropě, která si vyjednala a zajistila dodávky od amerického Pfizeru. Na základě snahy srbského prezidenta Vučiće i vlády proudí do země miliony dávek vakcín prakticky do všech světových producentů. Srbové dokonce i pomáhali okolním státům, které o to stály (další podrobnosti ZDE).

Srbsko kvůli tomu nedávno navštívil i premiér Babiš s týmem českých expertů. Byl tam mimo jiné současný poradce prezidenta Roman Prymula nebo hlavní epidemiolog IKEMu a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal. Ten v pondělím rozhovoru ve Dvaceti minutách Radiožurnálu komentoval ruskou vakcínu mimo jiné slovy, že “nikdo nezpochybňuje, že je to dobrá vakcína”.

