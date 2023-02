Mobilizace, rakety na Prahu? Rajchl tuší. S generálem Řehkou je to jinak

„Co pan Řehka připustil, že by mohlo nastat v této zemi, mi zní naprosto šíleně. Já si myslím, že by se tím měl někdo na zodpovědných místech zabývat.“ Advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl buší do stolu po slovech náčelníka generálního štábu Karla Řehky, která pronesl na velitelském shromáždění. „Z úst vojenského velení a politiků by naopak měla zaznívat slova uklidňující a slova o tom, že neexistuje žádná varianta, kdy by se český civilista měl chopit zbraně a zapojovat se do válečného konfliktu,“ doporučil.

reklama

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v úterý rozbouřil veřejné mínění, když na velitelském shromáždění připomněl, že na případný hypotetický konflikt NATO s Ruskem je třeba se připravit. „Působilo to na mě velmi nezodpovědným dojmem, dojmem, který logicky vyvolává u lidí strach. V současné době je to hloupé, krátkozraké. Lidé nepotřebují strašit, naopak potřebují uklidňovat,“ komentuje předseda PRO a známý advokát Jindřich Rajchl. „Co pan Řehka připustil, že by mohlo nastat v této zemi, mi zní naprosto šíleně. Já si myslím, že by se tím měl někdo na zodpovědných místech zabývat. To je věc, která bude občany zásadně strašit,“ obává se.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2625 lidí

Situaci také srovnal s prezidentskou kampaní. „Andrej Babiš za své vystupování sklidil od mnoha médií zásadní kritiku, Marek Prchal byl vyloučen z profesního sdružení. Co je pak tohle? Daleko horší! Za hranou normální komunikace. Není možné se bavit o tom, že můžeme být cílem raket dlouhého doletu, ani o tom, že mobilizace je nějaká normální a přirozená věc. Není! Z úst vojenského velení a politiků by naopak měla zaznívat slova uklidňující a slova o tom, že neexistuje žádná varianta, kdy by se český civilista měl chopit zbraně a zapojovat se do válečného konfliktu. To je něco, co nikdy nemůžeme připustit,“ dodal Rajchl.

Rusko bude dál frustrované? „Výrok, který přilévá olej do ohně.“

Válka v Evropě je podle Řehky nemyslitelná, nikdo si ji nepřeje, naše členství v NATO snižuje její pravděpodobnost, přesto „musíme počítat s tím, že pro nás Rusko bude hrozbou“. Ať už dopadne válka na Ukrajině jakkoli. „Rusko nikam nezmizí, bude pro nás dál nebezpečné, agresivní a možná frustrované, plné touhy po pomstě,“ zaznělo.

„Výrok, který přilévá olej do ohně. Nevím, jestli má pan Řehka doma křišťálovou kouli, počítám, že nikoli. Diplomacie je o tom, že se mají navazovat normální vztahy,“ uvedl Rajchl. „Tvrdit, že něco tady bude za pár let, že bude neustálé nebezpečí… To je, jako by nebezpečí přivolával! Přece pro bezpečnost České republiky je nejsprávnější variantou, aby ke konfliktům nedocházelo a nebyla ohrožena bezpečnost republiky. Je to zbytečná eskalace. Předpovídat, jaké budou vztahy za pár let? To nemá nic společného s realitou,“ dodal.

„Jestli mu proslov někdo napsal?“

I další slova, která v úterý padla, Rajchla pěkně zvedla ze židle. Například vyjádření o tom, že je třeba pokračovat v modernizaci armády a připomínat, že v ČR existuje branná povinnost i možnost mobilizace, která by byla nezbytná v případě dlouhodobého konfliktu. „Je to naprosto nesmyslné vzbuzování strachu a tvrzení, které nemá žádnou oporu v realitě. Proč by se mělo v současné době vůbec uvažovat o mobilizaci obyvatelstva? Šílené strašení,“ uvedl advokát. „Obávám se, že to snad ani není z hlavy pana Řehky. Jestli mu někdo proslov napsal? Můžeme se bavit o tom, aby se podporovala uměle vytvořená poptávka po kupování nových zbraní a zbrojních systémů? Ale podle mého je toto také úplně mimo,“ dodal.

Psali jsme: Pastuchová (ANO): Jsem zvědavá, které prohlášení vaší vlády změníte Jiří Paroubek: Válečná hysterie kulminuje Pavel Foltán: Fialová égalité po česku, nebo „ruská ruleta“? Biden a Putin: Důležitá setkání. Ujišťují spojence

Podle Rajchla na jedné straně musíme snižovat valorizace důchodů a uvalovat na OSVČ šedesátiprocentní zvýšení pojištění, na druhou stranu budeme kupovat nové zbraně. „Kvůli čemu? To jsou věci, které jdou proti občanům, jsou naprosto asociální a nahrávají zbrojařským lobbistům, kteří se vždy snaží prosadit své zájmy. Pokud to má být myšlenková příprava občanů, že by se skutečně měli zapojit do konfliktu? Pak je to ještě horší,“ popisuje Rajchl. Něco takového podle něj musíme vyloučit. „Neznám jediného racionálně myslícího člověka, který by si přál vojenský konflikt. To absolutně musíme kategoricky vyloučit. Naopak říkat, že neexistuje žádná varianta, při které by se měli civilisté chopit zbraně, s výjimkou toho, že by byla republika aktivně napadnuta. Netuším, proč je to zmiňováno. Zase mi vše připadá jako snaha vyhovět poptávce zbrojařských lobbistů nebo připravovat pomalu obyvatelstvo, že něco takového skutečně nastat může, což za sebe kategoricky odmítám,“ analyzoval.

A jak by měl konflikt vzniknout?

V případě konfliktu by podle Řehky Rusko nečekalo, až se zorganizujeme a odjedeme na bojiště, ale byli bychom okamžitě cílem jeho zbraní. „Musíme se pak zeptat, jak by měl konflikt vzniknout? Ještě tomu předcházelo vyjádření, že by čeští vojáci byli odesláni bojovat někde do zahraničí v souladu s obrannými plány NATO. To je také věc, kterou já odmítám. NATO má být defenzivním paktem. Má reagovat pouze v případě, že je napadnuta nějaká členská země. Pokud se NATO zapojí do konfliktu, je to provokace z jejich strany a de facto útočný, a ne obranný krok. Konfliktů probíhá na světě celá řada a já tvrdím, že NATO se nemá zapojovat do jakýchkoli konfliktů aktivně, pokud není napadnuta členská země. Princip NATO není útočný, ale defenzivní. NATO by se do tohoto konfliktu vůbec nemělo zaplétat,“ shrnul Rajchl.

A jaké je Rajchlovo hodnocení roku od začátku války na Ukrajině? „Je to celé naprostý nesmysl. Od prvního dne konfliktu jsme tvrdili, že správnou cestou je sednout si za jednací stůl a vyjednat mír, a pokud tomu tak nebude, bude eskalovat napětí. A vidíme, že to tak je. Napětí se neustále stupňuje,“ zhodnotil. „My opět voláme, pojďme si všichni sednout za jednací stůl a pojďme co nejrychleji hledat mírové řešení. Skutečně se může stát, že dojde k nějaké eskalaci třeba vyprovokované. To si nikdo rozumný nemůže přát. Jen se potvrzuje, že jsme měli pravdu od prvního dne, kdy jsme říkali, že žádnými sankcemi, dodávkami zbraní, žádnou vojenskou cestou se nedosáhne žádného posunu. Jediného posunu lze dosáhnout za jednacím stolem. Od prvního dne to říkáme a celoroční vývoj potvrzuje, že nedošlo k žádnému posunu, jen byla zmařena spousta životů. Doufám, že už všichni vezmou rozum do hrsti a uvědomí si, že jediná cesta je sednout si za jednací stůl a dohodnout podmínky míru,“ uzavřel.

Psali jsme: ČEZ je nejžádanějším zaměstnavatelem roku 2023 Zlín: Živnostenský odbor plní žadatelé o ukončení podnikání, magistrát doporučuje rezervaci termínu Schillerová (ANO): Řekněte to na rovinu, vždyť přece všichni víme, o co jde Britská firma Gravitricity a státní podnik DIAMO budou spolupracovat na pilotním projektu ukládání energie v dole

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama