Nikdy nezveřejněné informace o orlických vraždách. Fotky, záznamy výslechů. Pach krve, tlejícího masa v sudech i hromady peněz

Vtrhli do jeho domu s kuklami na hlavě. A právě kukla jednoho z nich způsobila, že přepadení skončilo fiaskem. Odborník na elektroniku, který měl odpojit poplašné zařízení, nosil brýle, které se mu ale pod kuklou zamlžovaly. Brýle si sundal a omylem vyhodil pojistky. Nastala mela, ve které domácí tým za podpory dvou hlídacích psů a přivolaných sousedů měl navrch a parta musela utíkat, aby je ještě víc nezbili.

„Jak jsme se vraceli domů, já jim říkám, kluci, na tohle už vám kašlu, a nastoupil jsem do URNy,“ říká v nikdy neuveřejněných záznamech výslechů Kopáč. ParlamentníListy.cz měly možnost záznamy vidět.

URNa Kopáče zklamala. Ve výcviku se chtěl naučit něco nového, a nástupní plat byl mizerný. Po dvou měsících odešel dělat vyhazovače v Jaltě. Začal obchodovat se zbraněmi a výbušninami. Prodával je vekslákům, dělal jim i ochranku. Udržoval se v kondici, chodil do posilovny v Podolí, kde se setkal s jistým Alešem Katovským. Zpočátku nedůvěřivý Katovský nakonec Kopáčovi nabídl, aby mu dělal ochranku. Kopáč s ním jezdil po kšeftech, měl v ruce až jeden milion korun. Katovský říkal: „Karle, já ti věřím, naprosto ti věřím.“

V tu dobu do Podolí do posilovny i solárka začal chodit Černý. Všichni věděli, že Kopáč mívá u sebe hodně peněz podnikatele Katovského. Jednoho dne Černý povídá Kopáčovi: „Co kdybysme ty peníze spolu udělali?“ Kopáč na to: „Jak to myslíš?“ Černý: „Někam ho vylákáme, toho Katovskýho, no a zastřelíme ho a schováme ho a potom se o peníze rozdělíme.“

Rekonstrukce vraždy Aleše Katovského

Karel Kopáč a Jiřina Hofmanová. Kopáče ve filmu Sametoví vrazi hraje Michal Dlouhý

Doživotně odsouzený Ludvík Černý a vyšetřovatelka Hofmanová

Z rekonstrukce vkládání mrtvol do sudů. Autentické snímky z důvodu piety nevydáváme

Skutečné pletivo, skutečná vražda

Skutečné tělo v sudu

Jak se domluvili, tak se stalo.

Domluvili směnu peněz v Rudné. Kopáč s Katovským přijeli do Rudné, Černý přišel k autu a začal se vymlouvat, že peníze nemá u sebe. Katovský začal mít zlé tušení a povídá Kopáčovi: „Hele, já mu nevěřím, tomu klukovi, je to podezřelý.“ Kopáč varuje Černého: „Hele Luďku, vykašli se na všechno, nikoho nestřílej, on to tuší.“ Černý ale trvá na svém: „Hele, já pojedu do Prahy s váma a zkusím ho střelit mezi Chrášťanama a Zličínem, tam jsou ty pole, je tam tma.“

Auto řídil Katovský.

Když dojeli na přejezd ke Zličínu a vůz zpomalil, ozvala se rána. Hlava Katovského padla dozadu, pak na volant.

„Auto se řítilo dolů z kopce, protože von asi ten Aleš šlápnul na plyn, už jsme se řítili úplně – to bylo hrozný, to bylo hrozný, na tu křižovatku.“ Když se konečně auto podařilo zastavit, Černý si sedl za volant, tělo Katovského odsunuli na sedačku spolujezdce. Začali se dohadovat, co udělají s tělem. Padaly různé návrhy, ale nakonec na skládce u Rudné tělo zahrabali do listí. Druhý den se vrátili s Avií. Nahé tělo oběti zabalili do starého drátěného plotu, který našli na skládce. Kopáč popisuje: „Byl jsem celej umazanej od krve, musela být umazaná i korba auta. … Kdyby nás zastavila policie a kdyby nám baterkou prohlídla korbu vzadu, tak nás sebrali, ten den by nás sebrali.“

Psali jsme: Nikdo neměl vědět: Havel se snažil pomoci kriminalistům, kteří vyšetřovali ČSSD a Klausovu ODS. Marně. Krev tekla dál

Pak dojeli na Ždákovský most a drátěnku s tělem shodili dolů.

Nejen to řekl Karel Kopáč na audiozáznamu svého výslechu ze dne 30. 8. 1995. Byl pořízen z vězeňské nemocnice věznice Praha 4.

Tento materiál je první ze série, na kterém redakce spolupracuje s Jiřinou Hofmanovou. Bývalá analytička Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky pracovala na kauze Orlické vraždy jako vyšetřovatelka. Vedla stovky hodin výslechů a redakce jí děkuje za odborné konzultace.

Jiřina Hofmanová je rovněž sněmovní kandidátkou Přísahy v Praze.

V dalším textu popíšeme jednotlivé vraždy i řadu nikdy neuveřejněných detailů. Řeč bude o Vlastimilu Hodrovi, Leorentu Lipovecim, Anně Medkové a dalších…

