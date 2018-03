Příběh Anety, která se prý sama ubodala v bytě Libanonce, se dále odvíjí. Předvolán Josef Klíma. Matka: Prý se bodla třináctkrát. Nikdy nebrala drogy

Nad smrtí třiadvacetileté dívky Anety Rodové, která se podle závěrů policie před více než třemi lety vlastní rukou ubodala v bytě podnikatele libanonského původu Ahmada Hassana Ibrahima v pražských Letňanech, se do dnešního dne vznáší celá řada otazníků.

Zdá se, že „temný případ“ podivné sebevraždy se nyní dočká pokračování prostřednictvím vedlejší linky. Po čtyřech letech od smrti Anety totiž v úterý 20. března před obvodním soudem pro Prahu 9 stanul Ahmad Hassan jako obžalovaný v trestní věci související s nedovoleným nakládáním a distribucí drog a návykových látek. Zatímco v předešlém vyšetřování Anetiny smrti hrál roli svědka, nyní se poprvé ocitá na lavici obžalovaných.

Ač se formálně vzato jedná o nový případ, aktuální trestní věc se smrtí Anety Rodové de facto může mít souvislost. Dívka se totiž podle závěrů policie v bytě podnikatele osudné noci ubodala sama pod vlivem kokainové psychózy navozené užíváním narkotik. Přímo do srdce si přitom podle policie měla zasadit celkem 13 ran nožem do hrudníku, z toho 3 přímo do srdce, které byly smrtelné. Klíčovou otázkou v souvislosti s její tragickou smrtí tedy je, kdo vlastně dívce návykové látky podal a za jaké situace. Podání návykové látky třetí osobě je v českém právním rámci za určitých podmínek (například v případě újmy na zdraví či smrti) trestným činem.

Podle informací ParlamentníchListů.cz byl podnikatel obviněn již v loni prosinci. První stání mělo původně proběhnout již zkraje nového roku. Případ byl ale odročen.

Ahmad je obžalován z toho, že v roce 2014 v dnes již neexistujícím podniku Coco Bar v Kaprově ulici v centru Prahy poskytl Anetě a její kamarádce Kateřině J. (v současnosti své partnerce, jak před soudem uvedl) zadarmo kokain. Tím měl podnikatel podle obžaloby spáchat „přečin v nakládání s omamnými látkami a jedy“.

Paragraf 283 trestního zákoníku v takovém případě rozeznává několik sazeb odnětí svobody, a to podle podmínek a okolností činu od dvou do deseti, osmi až dvanácti a nakonec v nejvyšším rozmezí deseti až osmnácti let.

„Někdy jsem bral a někdy nebral“

To, že by drogy Anetě podával, před soudem Ahmad popřel s tím, že se ve smyslu obžaloby vinen necítí. To, že sám užíval drogy ale přiznal s tím, že se nacházel ve „špatném období“. „Někdy jsem bral, někdy jsem nebral,“ vypověděl.

Popřel ale, že by to byl on, kdo drogy nosil na večírky, kterých se se svými přáteli účastnil a kterých měly být přítomny i obě dívky. Kokain je podle Ahmada droga bohatších a lépe situovaných lidí. Podnikatel přirovnal kokain k „džentlemanské droze“ a pozvání na ni k pozvání na drink. To, kdo na večírky návykovou látku nosil, soudu nesdělil. Uvedl pouze, že se na nich pohybovala spousta lidí.

Podle některých předvolaných svědků ale Aneta o tom, že měla kokain právě od něj, mluvila. „Šest měsíců před úmrtím mi Aneta oznámila, že zkusila kokain s panem Ahmadem v Coco baru,“ uvedl v soudní síni svědek Ladislav N., který se dle svých slov se zesnulou dívkou znal již od mateřské školky. „Aneta zkusila kokain na Ahmadovo pozvání,“ dodal Ladislav, který prý o tom, že Aneta požila drogy, řekl její matce až po Anetině nešťastné smrti.

Ahmada s kokainem před soudem propojila i teta zesnulé dívky. Podle její výpovědi ji měla Aneta sdělit, že „zkusila kokain a že to bylo super a že jej dostala přímo od Ahmada. Aneta měla podle ní také říci, že se toho u Ahmada „válí spousta“. To, že měla dívka drogu od podnikatele potvrdila i další svědkyně, Anetina spolužačka z pomaturitního studia Gabriela M. Podle ní mělo k užívání drogy docházet v Coco Baru na toaletách.

Výpovědi svědků následně argumentačně napadl Ahmadův obhájce. Podle něj není například jasné, na jakých toaletách děvčata spolu s podnikatelem drogy užívala, a to proto, že na dámské záchody mají pánové obvykle zapovězen přístup. Obhájce rovněž rozporoval tvrzení svědků o tom, že se u Ahmada válely „spousty“ a „hromady“ drog dřívějším tvrzením o tom, že Ahmad měl určité množství oné látky schované v šuplíku.

Před soud půjde Pepa Klíma

Obhájce obviněného následně vyzval k tomu, aby byl na příští stání hlavního líčení přizván jako svědek známý investigativní reportér Josef Klíma. Klíma točil o případu Anety Rodové reportáž. Podle toho, co bylo řečeno, by Klíma měl vědět, že „Aneta Rodová údajně brala drogy a přinášela je sama“. Podle Ahmadova tvrzení pak měla Aneta brát drogy sama přes tři roky. Klíma by měl být pravděpodobně přítomen jako svědek na druhém stání.

S tím, že by její dcera brala drogy ještě předtím, než se seznámila s Ahmadem, ale matka zesnulé, Anna Rodová, ostře nesouhlasí. Aneta podle ní drogy dříve nebrala. Vylučovat to měla i povaha jejího povolání a každodenní dlouhé hodiny strávené za volantem.

„Pracovala jako obchodní zástupkyně, deset hodin denně seděla za volantem. Několikrát jí kontrolovala policejní hlídka a ona nikdy nic nenadýchala,“ sdělila Anna Rodová ParlamentnímListům.cz již dříve. „Moje dcera nikdy neměla problém s alkoholem ani s drogami,“ uvedla.

Tomu, že by pravidelně dívka konzumovala kokain, který patří mezi velice nákladné drogy, podle její matky ani neodpovídalo její finanční situaci. Aneta podle ní vydělávala kolem 20 tisíc měsíčně.

Jak Anna Rodová následně naší redakci sdělila, ze strany obžalovaného měla podle ní během soudu zaznít celá řada nesrovnalostí a protichůdných vyjádření. Ta měla být v rozporu s tím, co podnikatel vypověděl již dříve na policii v souvislosti se záhadným úmrtím dívky. Ahmad Hassan se například u soudu zmínil o tom, že mu kdosi drogy strčil do kapsy, což prý dříve neřekl.

Anetina matka rovněž nesouhlasí s oficiálními závěry policie ve smyslu, že by její dcera spáchala sebevraždu ve stavu kokainové psychózy. Poukazuje přitom na celou řadu nesrovnalostí a zvláštností, které vyšetřování smrti její dcery provázejí.

Po smrti Anety ji například nechtěli pustit k identifikaci těla s tím, že to není nutné. „Nechtěli mě pustit do spisu. Nechtěli mi dávat informace. Až na základě mediální kampaně s námi začala policie trochu komunikovat,“ popsala, jak fungovala její spolupráce s policií, ParlamentnímListům.cz. „Já jsem byla zděšená, co to máme v Česku za policii. To, co jsem s nimi zažila, bych nikomu nepřála.

Otazníků kolem smrti mladé dívky je ale více. Počínaje chybějícím srdcem Anety, které měli patologové údajně rozřezat na vzorky, přes nezvykle vysoký počet policistů bezprostředně na místě, kde Aneta zemřela. „Dokážete si to představit, že tam pobíhá spousta policajtů, a nikdo z nich neresuscituje?“ uvedla. Zarážející je podle Anetiny matky i nezvykle dlouhá doba, po kterou její dceru převážela záchranná služba do nemocnice.

Proti verzi, kterou předkládá policie, se rovněž staví i někteří experti, které matka Anety oslovila. Ti jí měli kokainovou psychózu popsat jako stav, který je způsoben pravidelným, kontinuálním užíváním drogy, a nikoliv jejím jednorázovým užitím. Scénář možné sebevraždy ranami do srdce v rozhovoru s matkou Anety vyvrátil i známý kardiochirurg Pirk.

Případ plný otazníků…

„Jsou tam nelogické věci. Moje dcera zemřela na třináct bodných ran do srdce. Když jsem byla u profesora Pirka, tak mi řekl, že není na světě člověk, který by si do srdce dal dvě rány, že to strašně bolí, že třináct ran do srdce si nikdo nezasadí,“ sdělila naší redakci Rodová k obsahu vyšetřovacího spisu. „Několikrát jsem je upozornila na hrubé chyby v pitevním protokolu, například, že moje dcera nikdy nevážila 50 kilo, což bylo v pitvě napsáno. Policii jsme ukázali například fotky z její dovolené, ze kterých je zřejmé, že 50 kilo rozhodně neměla,“ uvedla Rodová pro ParlamentníListy.cz.

Rodová rovněž poukazuje na to, že policie nejprve ani nevyslechla sousedy z okolních partají. Některé stopy z místa, kde její dcera zemřela, rovněž nebyly zaneseny do laboratoře. Policejní závěry ve smyslu, že Aneta Rodová spáchala v bytě libanonského podnikatele sebevraždu, nezměnlo ani znovuotevření případu ze strany nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Stanovisko policie k tomu, že Aneta Rodová spáchala sebevraždu trvá. „Případ jako takový byl ze strany policie definitivně ukončen 2. září 2016, a to vydáním usnesení o odložení věci,“ sdělila na dotaz ParlamentníchListů.cz tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Andrea Zoulová.

„Proti usnesení byla podána stížnost, proto postup policejního orgánu přezkoumalo dozorové státní zastupitelství pro Prahu 9,“ doplnila. Podle Zoulové zmíněné státní zastupitelství stížnost zamítlo a zároveň se „ztotožnilo se závěry policejního orgánu“. „K celé věci nutno podotknout, že postup policejních vyšetřovatelů i státních zástupců byl na základě dalších podnětů přezkoumáván mimo jiné i Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, které v postupech a závěrech policie ani Městského státního zastupitelství v Praze neshledalo žádné pochybení,“ sdělila ParlamentnímListům.cz policejní mluvčí.

autor: Jonáš Kříž