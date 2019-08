Průlom! Zmlácený Jakl podává stížnost na chování policie. Známe identitu útočníka

Fotogalerie: - Jakl v metru

Před více než dvěma měsíci byl v pražském metru přímo ve vagonu napaden Ladislav Jakl. Útočník na něj pokřikoval, že jde o „toho lídra SPD“ a přitom ho mlátil. Jakl se musel podrobit řadě lékařských vyšetření a víc než týden nemohl spát.

Policie věc ukončila a předala k vyřešení úřadu Městské části Praha 1. To se Jaklovi hrubě nelíbí, protože podle svých slov nebyl za celou dobu policií informován o tom, jak šetření probíhá. Policisté se prý pouze vyjadřovali do médií a totéž teď činí úřad první městské části hlavního města.

Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 8254 lidí

Bývalý tajemník prezidenta Václava Klause to řekl novinářům na brífinku v pátek odpoledne přímo ve stanici metra B Florenc. Kromě toho vůbec poprvé zveřejnil jméno útočníka. Je jím Daniel Rubín, ročník 1990.

Jak policie, tak později MČ Praha 1 a hlavně média v souvislosti s útokem psala pouze o Jaklovi, ale jméno útočníka zůstávalo celou dobu skryto. „Ta asymetrie se mi zdá nespravedlivá. Chodil po spřátelených redakcích, aniž by byl konfrontován s jakoukoli doplňující otázkou či s čímkoli jiným, a vypráví svou verzi příběhu. Usnesení městské části není žádný tajný dokument, tak se o podstatnou informaci, kterým je jméno útočníka, lze podělit,“ uvedl na brífinku Jakl.

„Stejně jako já, co už prožívám dva měsíce, by i on měl být konfrontován s tím co řekl, jak to řekl, a zda je vůbec možné, aby to proběhlo tak, jak říká. Mohl jsem to jméno nechat uniknout, ale není to můj styl, tak se já nechovám. Do této doby byl stav velmi nespravedlivý a toto je jediné, co pro narovnání spravedlnosti mohu udělat, aby i druhá strana dostávala nepříjemné a často i dost zlomyslné otázky, jako jsem za poslední dva měsíce dostával já,“ uvedl.

Stránka z úředního dokumentu, který Jakl novinářům ukázal

Jakla naštvalo, že úřad Městské části Praha 1, který dostal případ k dořešení, se vůbec nezabývá fyzickým napadením, ale pouze slovními urážkami. Člen RRTV se to dověděl z dokumentu, který mu sám úřad poslal a žádá ho o souhlas se zahájením přestupkového řízení. Vzhledem k tomu, že úřad nechce Rubína trestat za napadení, Jakl souhlas vyslovit odmítá, protože by tím dle svých slov přistoupil na to, že nebyl napaden, jak později tvrdil sám útočník.

„Šlo o pečlivě připravený příběh, který ten člověk roznesl do spřátelených redakcí a měl to nejspíš připravené s právníkem,“ míní Jakl. Rubínovo svědectví zveřejnily třináct dní po incidentu Respekt a Deník N.

Pokud jde o stížnost, kterou Ladislav Jakl odeslal Lence Bradáčové, pražské vrchní státní zástupkyni, tam jde o prošetření postupu policie, která podle Jakla nekonala, jak měla.

„Vzhledem k veřejné funkci, do které jsem byl zvolen Poslaneckou sněmovnou, považuji medializovaná vyjádření policejních orgánů za nápomoc při znevážení mojí důvěryhodnosti a při pomluvě a za porušení zákonem stanovených procesních pravidel. O porušení práva na ochranu informací osobního charakteru ani nemluvě. Žádám o prověření zákonnosti a korektnosti dosavadního procesního postupu výše označených orgánů Policie ČR,“ píše Ladislav Jakl ve stížnosti, jejíž znění poskytl v pátek médiím.

Psali jsme: Odporné! Ladislav Jakl proti Bakalovým novinářům: Patnáctkrát mě uhodili. Takto to bylo Zmlácený Jakl v metru: Promluvila policie Zprávy vystřídaly názory a urážky, píše ekonom Pikora o dnešních médiích. Napadení Jakla prý bylo učebnicovým příkladem Jakl: Trvám si na svém. A řeknu vám, jak je to s tím článkem v Respektu

Ladislav Jakl poskytl ParlamentnímListům.cz i snímky svého ramene zaznamenané krátce po útoku.



Novinářům totiž během brífinku ve stanici metra připomněl výroky útočníka Daniela Rubína, který ještě pod skrytou identitou médiím tvrdil, že Jakla pouze jednou lehce udeřil do ramene. Nakolik jde jsou výrazné modřiny takřka na celé ruce následkem “jedné drobné” rány, nechť čtenáři posoudí sami.