Sanitka nedojede, vyhoříte. To vás čeká. Töpfer k elektroautům. Piráti zrudnou

O co vlastně jde v normě Euro 7?

V podstatě o stanovení předpisů pro schvalování typů motorových vozidel z hlediska jejich tvorby emisí CO2 a dalších znečišťujících látek, spotřeby paliva a energie a životnosti baterií. A také o dohled nad trhem s nimi.

Na včerejší schůzi Senátu k návrhu za Vládu ČR vystoupil ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle něj návrh předložený Evropskou komisí považuje vláda za příliš ambiciózní a obává se, že rozsah jeho požadavků, jakož i navržený časový rámec pro jejich plnění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické a sociální dopady.

Pozice ČR je podle Rakušana následující.

„Pokud návrh nebude podstatně upraven tak, aby v něm byly reflektovány níže uvedené zásadní připomínky, nebude ČR moci daný návrh podpořit.“

Jeho vystoupení, ale spíš samotný materiál, který EK schválila, se staly tématem poměrně obsáhlé diskuse.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) hned v úvodu prohlásil, že v tuto chvíli neexistuje na evropském trhu automobilka, která by dokázala vyrábět vozidla podle tohoto předpisu. Spornost celého projektu demonstroval i dále.

„Dokonce zástupci Škoda Auto uvedli, že ta měření nebo ty hodnoty emisní, které mají vykazovat automobily po zavedení Euro 7, nejsou v tuto chvíli dosažitelné, jsou obtížně dosažitelné i v laboratorních podmínkách.“

Další senátor za vládní stranu Tomáš Jirsa (ODS) si také nebral servítky.

„Do týhle šlamastiky zelené jsme se přece dostali sami, že jsme prostě nereagovali dřív na všechny ty zelené blázniviny, které prošly Evropským parlamentem a Evropskou komisí,“ řekl a pokračoval s tím, že jen sklízíme, co jsme zaseli.

Současně ale apeloval na místopředsedu vlády Rakušana (STAN), aby si to vláda srovnala.

„Aby se podívali, jak hlasují europoslanci vládních stran o těchhle těch věcech, protože vláda má jedno stanovisko, europoslanci vládních stran hlasují jinak,“ narážel na hlasování v europarlamentu, kdy řada vládních europoslanců, především Pirátů, zvedla ruku pro zákaz spalovacích motorů.

Senátor Jirsa pak ještě upozornil na fakt, že Green Deal jako takový se neosvědčil.

„Evropské státy utratily za zastropování elektrické energie do dnešního dne 792 miliard eur. 792 miliard eur na to zastropování. Takže to je vlastně nepřiznaná kapitulace nad zelenými cíli Evropské unie a New Green Dealu.“

K řečnickému pultu se poté dostal i senátor Zdeněk Hraba.

Ten na úvod sdělil, že už to skutečně dlouho vypadá, že se Evropa rozhodla podříznout si pod sebou pomyslnou větev a dobrovolně nahrávat v automobilovém průmyslu jiným ekonomikám, a to hlavně těm asijským.

„Návrh na zavedení normy Euro 7 je toho jenom dalším příkladem. Je to stejné jako s tím včerejším zákazem výroby spalovacích motorů po roce 2035. My si jako Evropa nejdřív něco zakážeme, zregulujeme, vydávají se mnohdy až budovatelská prohlášení, až poté se hledají cesty, jak z toho ven,“ uvedl Hraba.

„Je to úplně stejné, jako kdybych se rozhodl prodat si svůj dům a za 14 dní se mít vystěhovat a teprve hledat, kam vlastně se uchýlím, kde bude mé další bydlení. To přece není normální a rozumný postup,“ uvedl senátor i příklad pro občany lépe pochopitelný a srozumitelně podal i další možný dopad normy Euro 7 na obyvatele.

„Pokud si budeme takovéto normy, my jako Evropa, dále stanovovat, normální lidé si tím pádem nebudou moci dovolit pořídit si automobil.“

Termín zavedení zmíněné normy pak Hraba označil za nemožný.

„Jsem rád, že vláda se bude nahlas v Bruselu ozývat, že se bude snažit prosazovat své připomínky. Opět bych si dovolil navázat na pana kolegu Čunka, který hovořil o tom, že termín ambiciózně je příliš velký eufemismus. Myslím si, že pokud gentleman hovoří o termínu ambiciózní, tak tím má na mysli nemožný. Myslím si, že gentlemani a dámy ve vládě si to myslí také.“

Senátor za ODS Tomáš Töpfer v rámci probíhající diskuse ve svém vystoupení sdělil, že jako dlouholetý vlastník elektromobilu nemá úzkost z toho, že nedojede do cíle.

„Já mám úzkost z toho, že až budeme mít elektromobily, tak vyhoří sídliště. Protože na to nejsme vůbec připraveni. A obávám se, že na to tak brzy připraveni nebudeme. Jak udělá ČEPS přenosovou soustavu na elektromobily, které se budou prodávat v nejbližší době a možná nebudou spalovací motory?“ zeptal se senátor.

Vyjádřil se ale i k reálnosti cílů, které EK svým konáním propaguje.

„Ono to je možný. Ono to je realizovatelné. Opravdu je. Technicky ano. Ale musíme si odhlasovat, že slevíme ze své komfortu a ze svého životního stylu. A musíme začít od sebe. To znamená, už vám třeba nebude jezdit pošta autem. Ale musíte jezdit na kole na poštu,“ začal ještě poměrně smířlivě.

„Možná k vám nedojede sanitka, možná k nám nedojede něco jiného, to je ta dojezdová úzkost hasičů, to se mi taky moc líbilo,“ pokračoval už na vážnější téma s tím, že ale existují auta, které jsou plug-in.

„To auto může sloužit jako generátor. Takže až vám udělají ty elektromobily black out, tak si ledničku zapnete na to svoje plug-in auto před barákem. To je ohromně výhodný. Mám to, fakt to funguje,“ dodal už s určitou nadsázkou. To ale zdaleka nebylo vše.

Senátor zmínil i svoje obavy, pokud by podobné návrhy, jako je ten Euro 7, prošly a byly realizovány.

„Z toho mám trošku obavy a hrůzu. A možná už se nedožiju toho, že tady budeme vypadat jako na Kubě. Že tady budou jezdit auta z 80. let, protože lidi na to nebudou mít,“ uzavřel Töpfer a opět situaci odlehčil tím, že veteráni jsou vlastně OK.

„Ale oni jsou ty veteráni prima, já je sbírám.“

Dodejme, že v rámci diskuse vystoupila i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Ta se mimo jiné vrátila k tomu, co řekl na jejím začátku Jiří Čunek o návrhu vzešlém z pera Evropské komise.

„… který tak trošku mezi řádky řekl, že pokud něco podobného může vyjít jako kvalitní dokument z EU, jak potom máme věřit těm ostatním?“

