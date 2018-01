Semináře nejen o inkluzi! Neexistující firma, která zneužívá jména Pedagogické fakulty, láká učitele. Jen na PL

14.01.2018 21:10

KAUZA Celostátní konference o inkluzi či problematika předškolního vzdělávání za účasti odborníků a se záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na to láká zájemce z řad učitelů a odborné veřejnosti vzdělávací agentura Rosteme vzděláváním s.r.o. Vstupenky na akce startují od jednoho tisíce korun. Spolu s tím se firma ohání i akreditací ministerstva školství pro program DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). V takovém případě by totiž účast pedagogů na konference a školení uhradily jejich vysílající školské instituce. Jenže má to tak trochu háček. Jak ParlamentníListy.cz objevily, firma dosud oficiálně neexistuje. Ministerstvo školství pak o její akreditaci pro DVPP nic neví.