Tak tak to v ODS bylo s „Ne, s Babišem nikdy.“ Hodně jinak. A padá jméno Okamura

Vláda hnutí ANO s ODS. Jde o zcela vyloučený scénář? Podle zjištění ParlamentníchListů.cz nikoli. Existují prý důvody, které by mohly vést k rozpadu koalice SPOLU po volbách a vytvoření vládního kabinetu, který občanští demokraté oficiálně vylučují. Podle analytika Erika Besta by tomu nebránilo ani jméno Andreje Babiše na postu premiéra.

Naplní se předvolební prohlášení zástupců opozice, že by nikdy nevstoupili do vlády s hnutím ANO? Nebo mohou karty rozdané od voličů všechno změnit? O tom, že by se po říjnových volbách koalice SPOLU rozpadla a občanští demokraté se rozhodli pro vládní spolupráci s hnutím ANO, se začíná mluvit stále víc.

Sama koalice SPOLU se možnému povolebnímu rozpadu brání zuby nehty a ve středu začala po sítích rozšiřovat reklamní banner s nápisem „Povolební spolupráci s hnutím ANO vylučujeme.“ Kdyby to někomu nebylo zcela jasné, přidali i následující prohlášení: „Říkáme to opakovaně. Jako koalice SPOLU vylučujeme jakoukoli povolební spolupráci s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO. Ten kolosální střet zájmů, problémy kolem jeho osoby, ale také populistické hnutí ANO, které tady dělá levicovou politiku. To přece nemůže být partner,“ uvedla koalice.

Ze všeho nejpodstatnější na tom prohlášení i podle zákulisních informací, které jsme od některých členů ODS získali, je použití formulace „jako koalice SPOLU vylučujeme“. Tedy nikoli sama ODS jako taková, ale celá koalice. Tam je z logiky věci spolupráce vyloučená hlavně pro účast TOP 09. Jenže mnozí členové i představitelé občanských demokratů by si spolupráci s hnutím ANO představit dokázali.

Podle našich zjištění mezi možné důvody může patřit i samotná touha vládnout. Připomeňme, že ODS nebyla ve vládě už osm let. Důvodů je ale víc. Možná ještě vážnějším důvodem je fakt, že mnozí občanští demokraté by raději seděli za jedním vládní stolem s hnutím ANO než s Piráty.

Budoucí spolupráci příliš neusnadňují ani samotní pirátští politici. Nejnověji například europoslanec Mikuláš Peksa, který nepřímo přirovnal ODS k fašistům, protože podle něho v Evropském parlamentu patří do frakce, v níž sedí i fašistické strany.

Pravděpodobnost výše uvedeného scénáře možné budoucí vlády na základě dlouhodobého pozorování a informací potvrzuje i politický analytik Erik Best. Kromě toho prý současná opozice nemá žádná témata, s nimiž by na Andreje Babiše útočila a pouze využívá již mnohokrát zopakované scénáře, které voliče příliš nezajímají.

Dokazují to třeba události, kterých jsme byli svědky v sobotu v Průhonicích, kdy nejdřív Milion chvilek nasprejoval na místo konání mítinku Andreje Babiše bílé kříže, aby ho následně mohl vyfotit, jak po nich „šlape“, když tudy procházel ke stánku, nebo házení vajec podle Erika Besta premiérovi rozhodně neuškodí.

„Naopak problém opozice je najít něco, co Babišovi ublížit může. Zatím jen vidíme opakování toho, co tady už několikrát bylo včetně Čapího hnízda. To nezabírá a nezabere. Jako pozorovatel jsem zvědavý, jestli bude opozice schopna s něčím přijít. Všichni v médiích otevřeně mluví o tom, že Babiš určitě s něčím přijde. Příliš se ale nemluví o tom, že ODS určitě s něčím přijde. Nebo Piráti. Na to se nikdo neptá,“ připomíná analytik.

„Proto mě jako pozorovatele zajímá, jestli s něčím přijdou a co to bude, protože jestli to bude pokračovat jako dosud, vládu bude sestavovat Andrej Babiš, což připustil už i Respekt. Měli na obálce ‚Kdo půjde s Babišem?‘ Tam je jasný předpoklad, že to bude on, kdo bude vládu skládat. To je očekávání, které opozice obvykle za nic na světě nechce. Nechce, aby bylo obecně očekáváno, že Babiš vyhraje,“ konstatuje.

Souvisí s tím prý i postupný pád preferencí Pirátů, které začaly padat poté, co jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS prohlásil, že si neumí představit, aby jeho strana byla ve vládě juniorní partner Pirátů. „To bylo v období, kdy se začalo zdát, že průzkumy byly ve prospěch Pirátů přestřelené. Babiš pak dával ODS najevo, jestli opravdu myslí vážně, že půjde do vlády s Piráty. A Kuba byl první, kdo nahlas řekl ‚No, já si to představit neumím!‘ Představit by si to samozřejmě mohl, kdyby v té vládě měla ODS většinu, ale takhle ne. Od té doby Pirátům preference klesají. Souvislost to mít nemusí, ale postupně se víc mluví o tom, že občanští demokraté s Piráty ve vládě nebudou,“ vysvětluje Erik Best.

Podle jeho slov je představitelné, že by ODS nakonec do vlády s hnutím ANO šla. Nesouhlasí však s výkladem možných událostí, že by se tak stalo pouze v případě, že by premiérem byl třeba Ivo Vondrák nebo někdo jiný z ANO místo Andreje Babiše.

„Nikdy nemůžeme s jistotou říct, jak se Babiš zachová, ale osobně si myslím, že za nic na světě se nevzdá možnosti být po volbách premiérem. Babiš bude trvat na tom, že sám bude předsedou vlády, i kdyby to mělo být na pár měsíců a pak šel kandidovat na prezidenta. Nedovedu si představit, že by přiznal takovou porážku, že nebude předseda vlády. Rozhodně není mimo realitu vláda ODS s ANO a Babišem premiérem. Zeman může říci, že Babiš má pověření a ‚vy, pánové z ODS, co budete dělat? My jsme připraveni, jakmile někdo bude chtít do vlády, ozvěte se‘. Klidně to tak může skončit,“ je přesvědčený.

Ze strany hnutí ANO je podle Besta jasná snaha poukázat na Martina Kubu a říci, že s ním se spolupracovat dá. „Konec konců, v lednu má ODS kongres. Když teď seděla proti Fialovi ministryně Schillerová, chválila Martina Kubu a bylo zřejmé, jak to myslela. Může přijít velká bitva v rámci ODS. Vše bude záležet na povolebním rozložení sil. Jestli získá SPD jen 10 procent, je tam nižší pravděpodobnost než kdyby měla třeba 16 procent, bude silnější tlak na ODS, aby zachránila situaci a šla s ANO vládnout,“ konstatuje s tím, že se hodně začíná v kuloárech mluvit o tom, že vláda ANO s SPD je mnohem lepší, než jakákoli účast Pirátů na vládě. „To jsem slyšel mnohokrát,“ dodává Erik Best

