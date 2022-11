Takhle zvládnu jako prezident Fialu, řekl lidem Babiš. Nepotěšil ČT

„Myslíme si, že na Hradě by neměl být kandidát pětikoalice, protože by tam měl být někdo, kdo by vládě mohl vysvětlovat i nějaké názory v prospěch občanů. Být hlasem občanů. Prezident může chodit na vládu, do Sněmovny a hlavně může říkat své názory. To je důležité, protože vláda nyní s opozicí nekomunikuje,“ vysvětlil na debatě s občany v Liberci Andrej Babiš. „Bohužel vláda pro naše lidi moc neudělala. Místo toho, aby zastropovali ceny elektřiny u výrobců, a ne u obchodníků, tak skoro celý rok nám říkali, že zastropování je špatně. Pak koncem srpna se probudili a začali to řešit. Ale faktem je, že ta pomoc je minimální,“ doplnil.

Ve středu odpoledne dorazil prezidentský kandidát Andrej Babiš na debatu s občany do libereckého Kolosea. Přišlo sem několik desítek převážně starších lidí, i když část první řady obsadila skupina školáků. Ještě před jeho příchodem vyprávěla jedna ze žen ostatním na adresu vládnoucí pětikoalice a patrně i ostatních prezidentských protikandidátů. „Až budu mít zhuntovaný tělo, co mi oni dají? Teď šetřím, kde se dá, kdoví kolik bude ještě všechno stát.“

Za chvilku už potlesk přivítal hlavní hvězdu programu v doprovodu bývalého dvojministra Karla Havlíčka, přítomna byla i poslankyně hnutí ANO za Liberecký kraj Jana Pastuchová. Na úvod se chopil mikrofonu Andrej Babiš a prozradil to, co všichni věděli, že ho hnutí ANO nominovalo jako kandidáta do prezidentských voleb. „Mnozí se ptali, proč na prezidenta kandiduju a nesnažím se radši o premiéra místo této vlády, která se úplně nepovedla. Dnes pětikoalice ovládá vládu, mají předsedkyni Poslanecké sněmovny i předsedu Senátu a mají své kandidáty na prezidenta Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. My jsme pyšní na to, že jsme měli pět našich vlastních kandidátů,“ uvedl. Dle svých slov bude nezávislý. „Nebudu mít žádné sponzory, všechno bude financováno z prostředků hnutí. Není pravda, že máme neomezené prostředky. Máme 40 milionů, navíc nám odpočítají náklady na komunální a senátní kampaň,“ řekl.

Na Hradě by neměl být kandidát pětikoalice

„Myslíme si, že na Hradě by neměl být kandidát pětikoalice, protože by tam měl být někdo, kdo by vládě mohl vysvětlovat i nějaké názory ve prospěch občanů. Být hlasem občanů. Měl by pomáhat lidem, aby v zahraničí bojoval za české zájmy, za ekonomické zájmy našich firem. Měl by rozumět problematice měnové, má v kompetenci jmenovat guvernéra a bankovní radu České národní banky. Prezident má vliv na Nejvyšší kontrolní úřad. Určitě by kompetence mohly být rozšířeny a úřad by měl kontrolovat samosprávy, obce a města, Českou televizi atd. Prezident může chodit na vládu, do Sněmovny a hlavně může říkat své názory. Což je důležité, protože vláda nyní s opozicí nekomunikuje,“ vysvětlil.

„Na Hradě by měl být člověk, který okamžitě začne tento úřad skutečně vykonávat. Já jsem pana prezidenta částečně zastupoval na valném shromáždění OSN, v NATO, potkal jsem řadu prezidentů. Teď tu nedávno byl summit. Myslím, že je fajn, že si dnešní evropský lídr Emmanuel Macron našel čas na opozičního politika. Měli jsme možnost spolu mluvit,“ prozradil.

17. prosince bude rok u moci současná vláda. „Bohužel pro naše lidi moc neudělala. Všude je obrovský problém s energiemi. Místo toho, aby zastropovali cenu elektřiny u výrobců – jak to udělal prezident Macron ve Francii – a ne u obchodníků, tak skoro celý rok nám říkali, že zastropování je špatně. Pak koncem srpna se probudili a začali to řešit. Ale faktem je, že ta pomoc je minimální. Vláda má kvůli inflaci velké příjmy, které by měli vrátit lidem, což oni nechtějí. V mediálním prostoru zní, jak jsme zadlužení. Není to pravda, máme šesté nejlepší finance. To zastropování přišlo pozdě. Mrzí mě, že vláda s námi vpodstatě nekomunikuje,“ konstatoval Babiš.

Kampaň chce vést pozitivní a jiné kandidáty komentovat nechce. „Myslím, že mám co nabídnout. Vybudoval jsem velkou firmu, která zaměstnává včetně fondu 40 tisíc lidí. Dnes zaměstnávat lidi a podnikat není jednoduché, musíte jim každý měsíc dát výplatu. Byl jsem ministrem financí, měl jsem přebytkový rozpočet, snižoval jsem dluh. Za EET jsem bojoval léta. Díky tomu se snížily daně, DPH, na jídlo, nealko a točené pivo z 21 na 10 procent. Teď přišla nová vláda a řekla ne EET, my nechceme 13 miliard ročně. Tím pádem se vracíme do starých časů. V Praze některé restaurace přestaly brát karty. Vždycky jsem říkal, že daně by měli platit všichni a raději nižší. Nová vláda překvapila tím, že chtěla zvýhodnit majitele Sazky, tomu chtěli snížit daně, ale pro zbytek lidí nemají vpodstatě žádnou podporu,“ sdělil.

„Nedávno jsem byl v Českém porcelánu a budou kvůli energiím pravděpodobně muset propouštět. Tady jsme byli v Preciose a i tam ten nárůst energií je obrovský. Bohužel slyšíme od ministra financí, že bude pomáhat firmám, až když bude patnáctiprocentní nezaměstnanost. Nechceme, aby lidi přišli o práci, ambice a neměli žádnou budoucnost. To jsou věci, o kterých by snad – pokud bych se stal prezidentem – se mnou pan premiér konečně debatoval a veřejně se o nich mluvilo,“ doufal.

Vláda nepomáhá prakticky nikomu a není tam nikdo, kdo by rozuměl ekonomice

„Víte v jaké zemi nejvíce roste cena elektřiny meziročně v Evropské unii?“ zeptal se nejdříve Karel Havlíček, který převzal od Babiše mikrofon. Lidé to věděli. V České republice – 62 procent. Jak je to v okolních zemích? „V Polsku minus tři procenta, udělali opatření. V Německu plus tři procenta, udělali opatření. V Rakousku plus 1,5 procenta. Na Slovensku plus 7,5 procenta. U nás plus 62 procent. Proč to říkám? Jsme jednou z mála zemí v Evropě, která díky minulým generacím vybudovala poměrně levné zdroje na elektrickou energii. Díky tomu, že máme jádro a uhlí, dokážeme vyrábět hodně elektřiny. Dokonce tolik, že ji vyvážíme do dalších zemí a vyrábíme ji z velmi dostupných prostředků. Paradoxní je, že tam, kam ji vyvážíme, mají díky tomu, že vláda reagovala zavčasu, elektřinu levnější, než tam, kde se vyrábí. Pochopitelně, že cena elektřiny se dostává do cen výrobků. Pak není divu, že máme takovou inflaci. Firmy musí zdražovat, protože se jim zdražují vstupy kvůli energiím,“ upozornil.

„Říkám to proto, že na vládě je signifikantní nejenom to, že nepomáhá prakticky nikomu, ale že v té vládě nejsou žádní ekonomové, hospodáři. Dokonce ani v nejvyšších ústavních pozicích není někdo, kdo je ekonom, nebo kdo by hospodářství rozuměl. Máme tam profesory, politology a různé další akademiky. Proto je důležité, aby prezidentská funkce nejen vyvážila současnou pětikoalici z politického úhlu pohledu, ale také aby někdo z nejvyšších ústavních činitelů tomu aspoň trochu rozuměl, aby zatáhl za záchrannou ruční brzdu. Musí o tom ale pochopitelně něco vědět. A to je to, co nás děsí, že v tuto chvíli tam není nikdo takový,“ konstatoval Havlíček.

„Proto jsme nasadili jako kandidáta Andreje Babiše, který je nejen lídrem hnutí ANO, ale je známý pro vás všechny, nemusíme ho představovat. Víme, že byl úspěšným ministrem financí, kde srazil zadlužení nejvíce za posledních 20 let. Byl premiérem v nejtěžší době pandemie. Nikdo takovou dobu nezažil od druhé světové války. Přesto jsme ji zvládli a jsem přesvědčen, že budoucnost ukáže, že jsme ji zvládli poměrně dobře. Proto jsme přesvědčení, že by měl být tím kandidátem, mimojiné proto, že má dobré zahraniční zkušenosti. Měl jsem možnost s ním objet mnoho zemí a musím říci, že jeho vazby jsou takové, že je nemá nikdo z České republiky,“ domníval se.

Na akci přišli fanoušci Andreje Babiše, kteří ho volí. „Vy nikde neberete peníze, všechno máte za své, jste neúplatný. To je důvod, proč celou dobu, co jste na place, po vás jedou. Volím vás od začátku, co tam jste, protože tady není nikdo, kdo by byl tak dobrej jako vy,“ řekla v diskusi jedna z návštěvnic akce. Po těchto slovech se ozval v sále potlesk. Andrej Babiš předtím přiznal, že ho setkávání s lidmi baví. Asi právě pro tyto situace.

Po skončení debaty ještě jako obvykle, dalo by se říci, že tradičně Andrej Babiš podepisoval zájemcům knihy.

Podepisování knih. Foto: Oldřich Szaban

