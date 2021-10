Temné vazby osob kolem moderátorky Witowské. PL se vrací ke klíčové debatě na ČT. Báli se, teď mluví

reklama

PL byly upozorněny několika zdroji, které se v minulosti bály hovořit, na velmi křehké souvislosti. „V ČT se mluvilo o střetu zájmů, ale ututlalo se to," řekl jeden z nich, letitý dramaturg veřejnoprávní televize. Co přesně myslel? Vztah moderátorky Witowské a bývalého velvyslance ČR v USA Petr Koláře. „Nebylo košer, aby Světlana provázela zásadní debatou, nešlo jen o můj názor, hovořilo se o střetu zájmů, mohu to potvrdit," řekl.

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 72% Záleží na dalších kandidátech 15% Ne 13% hlasovalo: 29617 lidí

Pojďme si ta slova rozebrat.

Dne 6. října se na ČT konala závěrečná debata přes volbami do PSP. V zatmělém studiu bez hostů se ukázali všichni klíčoví zástupci politických stran a hnutí. Večerem provázela moderátorka Witowská. Někteří jí vyčítali měkkost, jiní příkrost. O to v tuhle chvíli nejde.

Nejdůležitější totiž byla její velmi zvláštní logika, kdy premiéra Babiše osočila z plánování nákupu nemovitosti v době, kdy ještě nebyl politikem.

Připomeňme si ta slova.

„Na doporučení realitní kanceláře jsem nakoupil v roce 2009 nemovitost ve Francii. Byl jsem podnikatel. V roce 2017 se mě všichni ptali, odkud mám peníze na dluhopisy. A já jsem deklaroval – a jasně jsem prokázal jako jediný politik v historii této země – všechny příjmy od 1996. Jednoznačně jsem deklaroval, že ty peníze byly zdaněné v České republice, to jsem prokázal panu Sobotkovi, a i tak mě vyhodil z vlády, takže já to odmítám,“ sdělil tehdy Andrej Babiš. „Co odmítáte?“ zeptala se Witowská. Babiš si však dále vedl svou. „V roce 2009 byl ministr financí Kalousek,“ zmínil mimo jiné také jméno exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Psali jsme: „Chtějí ovlivnit...!“ Babišovi vypnuli mikrofon, Witowská ho grilovala horem dolem

Anketa Kdo bude nejhorším ministrem, pokud v kabinetu zasedne? Vít Rakušan 5% Ivan Bartoš 12% Petr Fiala 5% Jana Černochová 7% Olga Richterová 16% Markéta Pekarová Adamová 55% hlasovalo: 34747 lidí

„Prosím vás, takhle nakupují běžně... přece tenhle systém není protizákonný, to je normálně podle zákonů. A já jsem nebyl politik,“ oponoval Babiš. „Ano, vy jste říkal, že jste nebyl v roce 2009 politik, ale bylo to pár měsíců před tím, než jste začal uvažovat o vstupu do politiky,“ pokračovala Witowská a ptala se ostatních, zda také dělali před vstupem do politiky něco, co sice není nezákonné, ale jak říká Andrej Babiš, že dnes už by to neudělal. „Ne, ale paní redaktorko,“ snažil se Babiš, Witowská jej však přerušila, že se ptá ostatních.

„Mimochodem, ta paní, co moderovala tu debatu klíčovou České televize, tak si dovolila říct ještě tu drzost, že v roce 2009 jsem už věděl, že budu politik. To bylo tehdy, když jsme koupili tu nemovitost ve Francii podle pravidel a zákonů. Takže Česká televize samozřejmě jede proti mně kampaň už od roku 2016," řekl k tomu Andrej Babiš tuto neděli.

Podivná logika moderátorky zůstala v paměti řady diváků ještě dnes.

A nejen u nich.

„Podívejte se na profil Petra Koláře na FB. Ten adoruje pravici, vyloženě chválí výsledky voleb. A paní Witowská tomu mohla znatelně pomoci. Mimo jiné rozebíráním v duchu „co by – kdyby".

PL se na profil podívaly. A druhému zdroji dáváme zapravdu.

Psali jsme: Dobré odpoledne, pane Bakalo. Dalo to práci, ale máme vás. Proti Babišovi jde nepředstavitelná sestava mezinárodních podnikatelů

Dne 13. října Kolář explicitně uvedl, že se považuje za vítěze voleb. „My, kteří se nyní pokládáme za vítěze, si musíme s pokorou připustit, že těch poražených je stále víc než nás. Liberální demokracie je mimo jiné založena na politické soutěži, na svobodných volbách, na pokojném předání moci, ale i na tom, že vítězná většina respektuje poraženou menšinu," napsal svým třem tisícovkám fanoušků.

Že nejde o názor obyčejného občana, dokládá jeho pracovní minulost. Kolář byl například náměstkem na ministerstvu zahraničí, pět let pobýval v USA. Velvyslanec v Americe je v diplomatických kruzích považován za piedestal. Výš to dotáhnout nejde. Řada diplomatů, s nimiž se redakce zná, to potvrzují. O Kolářovi se příliš bavit nechtějí. „Je moc zaháčkovaný, snad bych řekl, že až zavázaný," podotkl jeden z nich. Jeho štací je jihovýchodní Asie.

Sloveso „zavázat" se v řeči zpravodajských služeb překládá jako „pracovat pro rozvědku nebo policii". To jen na okraj jeden z významů.

Bývalý velvyslanec Petr Kolář (vlevo) a někdejší místopředseda EP Libor Rouček

To ale není vše, co vystudovaný folklorista dělal.

Kolář je totiž spojovaný nejen s neúspěšnou kampaní Jiřího Drahoše, ale rovněž s generálem Petrem Pavlem. V jeho expertním týmu je například podnikatel a filantrop Martin Hausenblas či bývalý europoslanec za KDU-ČSL Jana Březina.Dále jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo bývalý velvyslanec v USA, Rusku, Švédsku a Irsku Petr Kolář.

Když se vrátíme na veřejnoprávní půdu k našemu letitému informátorovi, jemu přišly podobné vazby zarážející. „Není to o porušení kodexu, spíše o morálce. Paní Witowská argumentuje svou zkušeností a praxí, nestranností, ale tam by neměl být jediný otazník, pakliže se jedná o rodinné vztahy, tak už tuplem," uvedl.

Moderátorka Witowská je dle médií partnerkou Petr Koláře od roku 2019. Kolářovým synem je mimochodem starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, nyní také poslanec za TOP 09.

A ještě jednou oficiální profil zkušeného diplomata.

„Radost z toho mají hlavně naši nepřátelé. I na Východě dobře znají pravidlo “rozděl a panuj”. Prostě, je tady ještě práce jako na kostele," podotkl k výsledkům voleb do dolní komory Parlamentu.

Psali jsme: Witowská, běž radši míchat povidla! ČT zadarmo drahá. Zkušený divák odhalil zlé věci Po debatě Witowské: Když Babiš vyhraje, bude to právem, uznal nepřítel Witowská zhasla. Po „děsivé“ debatě ČT má velký problém „Mně je EU ukradená!“ Okamura odmítl šílený plán. Tady jde o české občany

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.