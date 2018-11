To nesmělo chybět: I v Číně prezident Zeman rýpal do českého tisku. Novinkami o Orbánovi či Rusku

Prezident Miloš Zeman na setkání s českými novináři v Šanghaji hovořil o výsledcích své v pořadí již čtvrté čínské mise. Mimo jiné potvrdil, že nebyla poslední. Do Říše středu se česká hlava státu chystá znovu v dubnu příštího roku. Zúčastní se dalšího ročníku konference Belt nad Road Forum v Pekingu. Tam prezident Zeman vystoupil před rokem.

„Rudolf Jindrák, šéf mého zahraničního odboru, měl nedávno interview v Českém rozhlase a redaktor nevěděl nic lepšího, na co se zeptat, než jaké problémy se během mé návštěvy vyskytly. Vaším prostřednictvím mu vyhovím. Vím pouze o jednom problému, a protože mě rozčílil, tak vám ho sdělím. Exministr průmyslu pan Hüner opomněl zařadit Českou republiku mezi tzv. partnerské země na tomto veletrhu a díky tomu pracovníci naší ambasády měli určité problémy s umístěním expozice. Naštěstí pochopením čínské strany se vše vyřešilo, ale to nic nemění na tom, že ministr průmyslu a obchodu je tady od toho, aby zajišťoval příhodné podmínky pro české expozice v zahraničí. A když to neudělá, je dobře, že už není ministrem. To byl jediný problém, vše ostatní proběhlo skvěle,“ uvedl prezident při setkání s českými novináři.

Prezident ocenil vysokou účast podnikatelů z české i čínské strany a pochvaloval si už sedmé jednání s prezidentem Si Ťin-pchigem. „Proběhlo velmi dobře a s panem prezidentem se v dubnu v Číně setkám po osmé. Mám z toho dobrý pocit zejména proto, že jsme pokročili v projektech ekonomické spolupráce. Jsem rád, že se podařilo věci posunout dopředu v mnoha oblastech. Zmíním podpis dohody o dodávce letadel L-410,“ pokračoval prezident v hodnocení.

Na dotaz České televize, zda se setkal také se zástupci občanské společnosti, Zeman reagoval s úsměvem a dalším drobným rýpnutím směrem k veřejnoprávní televizi. Dodal, že tak již učinil v minulosti a tato cesta byla pouze o ekonomické spolupráci. „Dokonce jsem se setkal s několika zástupci občanské společnosti. Nikoli teď, protože na to nebyl čas, ale seděli jsme v příjemné restauraci v Pekingu, byl tam jeden blogger, jeden politolog, kterému vycházejí knihy, a diskutovali jsme o budoucnosti čínské společnosti. Takže už to mám za sebou a teď se věnuji ekonomické diplomacii,“ poradil si prezident s otázkou týkající se lidských práv.

Vedle čínských představitelů ale česká hlava státu jednala též s evropskými státníky. „Měl jsem zajímavou schůzku s Viktorem Orbánem a blahopřál jsem mu k jeho statečnému postoji ve věci lidských práv (říká prezident s úsměvem, natočený k reportérce České televize, pozn. red.), protože jedním z lidských práv je uchování evropských kulturních kořenů.“

„S ruským premiérem Medveděvem jsme mluvili především o ekonomické situaci Ruska, které je do značné míry závislé na ceně ropy; a teď díky růstu této ceny dostala ruská ekonomika pozitivní impuls,“ zmínil dále Zeman.

Prostor k prohloubení vzájemné spolupráce mezi Čínou a Českou republikou prezident vidí ku příkladu v oblasti zemědělství, kdy Miloš Zeman ocenil účast ministra zemědělství Miroslava Tomana v české delegaci. Dále by se podle Zemana mohlo jednat o vysokorychlostní železnice, ale také kosmický výzkum. „V něm je Česká republika dobrá, byť se o tom málo ví a málo píše,“ konstatoval český prezident.

Rozvedl též svůj výrok o zrušení cel, o kterém mluvil s čínským prezidentem. „Proti protekcionismu bojuji celý ekonomický život, takže to nebyla žádná zdvořilá formulace. Uváděl jsem jako příklad Kubu, kde bylo embargo 50 let, a nakonec se muselo zrušit, protože nemělo žádný efekt. Pokud jde o postavení EU, vycházím z toho, že v tomto případě je Evropská unie poměrně jednotná, bojuje proti protekcionismu, odmítá různé sankce, což se týká také Íránu, nikoli pouze Číny,“ řekl Miloš Zeman.

Nejdůležitější na této čínské misi podle jeho slov byl jasný posun ve velikosti a počtu obchodních delegací. „To jste viděli na ekonomickém fóru, že už to nejsou jenom izolované výhonky několika málo podnikatelů, ale že je to masivní účast. Vladimír Dlouhý říkal, že v životě nevedl tak početnou podnikatelskou delegaci. Vážím si toho, že zaseté semínko vyrostlo a je z toho docela pěkná kytka,“ dodal prezident republiky.

Miloš Zeman s manželkou Ivanou a zhruba sedmi desítkami podnikatelů je v čínské Šanghaji od nedělního poledne (místního času, rozdíl proti ČR sedm hodin, pozn. red.). Prezidentský speciál se do Prahy vrací v úterý během večera či noci, podnikatelská mise vedená šéfem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým se v Číně ještě zdrží.

autor: Radim Panenka