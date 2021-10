To smrdí, s tím Zemanem. A je toho víc. Veterán – rebel žádá akci

JINÝMA OČIMA Kdo chce útokem na prezidenta Zemana převzít moc? „Velmi mi to spekulování okolo jeho zdravotního stavu smrdí. Může to být cílené,“ uvádí veterán Policie ČR Štefan Bartók. Ten v posledním půlroce zejména protestuje proti covidovým opatřením. V tom pokračuje i nyní a z nastávající změny vlády nemá žádnou radost: Jdeme prý z deště pod okap.

„Když jsem sledoval dění, měl jsem jasno, kdo za lidi bojuje, a to poslanec Lubomír Volný a Marian Bojko. Já jsem stál za Volným blokem, všichni víme, jak to dopadlo, a mám podezření, že volby nebyly úplně košer. Osobně si myslím, že některé hlasy nedoputovaly, kam měly. Ale to je jen spekulace,“ řekl bývalý policista Štefan Bartók. Dva zmínění poslanci byli podle něj jediní z více než dvou stovek kolegů, kdo bojovali za svobodu a proti všem covidovým psychopatickým restrikcím: „Jako jediní se nepoddali podřízenosti napařit si zobáky respirátorem, přinášeli lidem relevantní informace od opravdových odborníků, ne od těch dosazených psychopatů jako Flegr, Kubek, Hořejší a nevímkdo ještě, kteří kašlou na lidi i odborné studie, dělají si svoji covidovou pravdu a je to šílené. Bojovali jen dva chlapi,“ shrnul Bartók.

Podle něj Českou republiku s vládou formující se pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN s Piráty) nic dobrého nečeká. „Každý, kdo nevolil Volný blok, volil do budoucna násilnou vakcinaci, nekonečné restrikce a psychopatická covidová nařízení. O ekonomice ani nemluvím. Hnutí SPD bylo proti, ale to je opozice na oko, opozice, která hezky mluví. Tomio Okamura hezky mluví, taky jsem mu to chvíli baštil, ale nic neudělal, aby nebyl schválen pandemický zákon za jednu hodinu a 47 minut. Mohl využít obstrukcí, a i jeho lidé, ale neudělali to. Kvůli pandemickému zákonu schválenému za tak směšnou dobu se mohou píchat do lidí jedy, které se vydávají za vakcínu proti covidu. Tak to vidím,“ zhodnotil bývalý policista.

Kocourkov a covidová mafie

Podle něj si politici jen předají moc. „Nevím, zda byli domluvení, nebo všichni chtěli sundat Andreje Babiše (ANO), což je obrovské zlo, ale jdeme z bláta do louže. Když člověk vidí, co se vymýšlí a jaká nařízení se přijímají, strašení a zase restrikce, respirátory u dětí a zase bude kampaň, aby si nechali nacpat genetický experiment vydávající se za vakcínu. Každý, kdo nevolil Volný blok, a i Trikolóra vypadala slušně, tohle podpořil. A zase tam byli jen dva poslanci, kteří co říkali, to také dělali. Ne že jsem proti respirátorům a mám respirátor nasazený na obličeji. To je opozice na oko. Neudělali proti tomu nic, nejhorší zákon v dějinách republiky je pandemický zákon, na něj se může navázat cokoliv,“ varoval Bartók, který u policistů skončil právě kvůli neustálým omezováním svobody obyvatel, se kterým nesouhlasí.

Současná opatření vidí jako kroky kocourkova. „To je kocourkov – jedna větší komediální věc, kterou tady vydají nebo se kterou přijdou, vedle druhé. Tato neschopná, fašistická covidová mafie v podobě vlády a Ministerstva zdravotnictví vydala desítky nezákonných opatření, která zrušil soud. Tohle si přece nemohou vůbec dovolit, tohle jim nepřísluší. A teď znovu: žádný hospodský nemá právo kontrolovat, jestli je člověk očkován nebo otestován. Člověk je chráněn ústavou, jestliže se stále ohýbá ústava… tihle šílenci měli být už dávno zavření včetně Babiše. Nechápu, jak to, že nejsou za mřížemi. Je evidentní, že si dělají, co chtějí, ohýbají ústavu, nerespektují listinu základních práv. Tady se nedá o demokratickém státu ani hovořit. Kupa lidí včetně mě využívá odporu, protože tady se demokratický řád nerespektuje. Jak může chtít hospodský vědět, zda jsem očkovaný? Co je mu do toho?“ ptal Štefan Bartók, a reagoval tak na poslední vyhlášená opatření kvůli koronaviru.

Za nezákonné považuje i zrušení hrazení testů na covid-19 ze zdravotního pojištění. „Nejen že zabíjí lidi rádoby vakcínami, ale vydírají lidi, aby jich mohli zabít co nejvíce. Nerespektují lidskost, nějaké hodnoty demokratického státu, nedotknutelnost práva člověka… to je jeden paskvil vedle druhého,“ řekl redakci Bartók.

Přes čáru

Tomu se nelíbilo ani chování politiků vůči nemocnému prezidentovi Miloši Zemanovi. „Vždyť z mého pohledu obyčejného člověka, který sleduje toto dění, je to jednoduché. Buď je prezident schopen a měl by ty lidi uklidnit třeba natočeným videem, nebo to měli zařídit všichni poradci, Ovčáček a další. Prezident by měl zamávat lidem do kamery, říci: Jsem na tom tak a tak a bude se dít to a to. Velmi mi to spekulování okolo jeho zdravotního stavu smrdí. Může to být cílené. Jestliže někdo usiluje o zbavení pravomocí prezidenta, zase jim jde o to, aby získali moc, aby mohli prosadit své psychopatické plány, a tady je to jednoznačně covidová mafie, která je chce prosadit. Ať to bude přes prezidenta nebo přes něco jiného, tak tohle je celosvětová věc. Cílem je tak dlouho šikanovat lidi, aby podlehli a raději si nechali nacpat vakcíny,“ domnívá se Bartók.

„Je to trochu přes čáru. Proč ho chtějí zbavit pravomocí, vědí jen oni sami, ale jestliže je jeho zdravotní stav takový, že byl schopen něco podepsat a komunikuje, tak by se tohle dít nemělo. Měli počkat, než se ukáže, jak na tom je. K takovým věcem by se mělo přistupovat, až když je evidentní, že by prezident nemohl funkci vykonávat,“ dodal navíc ke zveřejněnému videu, které dokazuje, že Miloš Zeman je při smyslech.

