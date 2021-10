VIDEO U komunistů se utrhla mladá dáma, sprostě řvala a na chvíli bylo veselo

reklama

U komunistů se tuto noc asi příliš slavit nebude. Strana se poprvé od sametové revoluce nedostala do Sněmovny. Obdržela podle posledního součtu 193 586 hlasů, tedy 3,6 %. Což na vstup do Sněmovny nestačí a jde o méně než poloviční výsledek oproti roku 2017.

Z těchto výsledků už předseda komunistů Vojtěch Filip vyvodil důsledky. On a všichni členové vedení rezignovali na stranické posty. Řízením KSČM jsou pověřeni Petr Šimůnek a Václav Ort. Filip označil výsledek voleb za zdrcující porážku.

„Rezignoval i celý výkonný výbor KSČM, ale až k datu mimořádného sjezdu 23. října,“ řekl Filip novinářům. Uvedl, že ho mrzí, že se nesjednotily levicové síly a lidé zvolili jiná řešení. „Uvidíme, jak to liberálně-konzervativní řešení, které vzešlo z voleb, bude fungovat ve prospěch občanů a jak dlouho nebudou lidé vnímat nedostatek levicových návrhů,“ uvedl. Jak je možné vidět z fotografie, porážka nenechala Filipa chladným.

Foto: Vít Hassan

Už tak nepříliš veselé prostředí ve štábu KSČM provázel drobný incident. Ve chvíli, když na ploché obrazovce umístěné v místnosti mluvil Petr Fiala do místnosti, kde sedělo zhruba 20 novinářů a byli zde přítomni také členové KSČM, vběhla mladá dáma a na přítomné zakřičela: „Běžte do prdele!“ a také „Čekala jsem na to celý život!“.

Celý výrok ještě jednou zopakovala. Během několika minut se kolem ní seběhli novináři a doslova doruda rozpálení členové KSČM, kteří se divili, jak se slečna bez novinářské akreditace vůbec dostala do budovy a co ji vedlo k takovým výrokům. Slečna pohnutky svého jednání vysvětlila a zmínila, že se zajímá o Paměť národa.

Jeden ze členů komunistické strany ve věku 50 let se jí zeptal, co jako komunista spáchal. Ale dotyčná odpověděla, že bylo špatně, že 30 let byli komunisté ve Sněmovně a že je dobře, že už v ní nebudou. Člen KSČ se tedy ptal, kde je pluralismus, na což Pelcová reagovala, že KSČ 40 let lidem výběr ve stranách upírala. A komunista namítl, že KSČM existuje pouze 30 let. „Já nejsem ve straně, která existovala v roce 1948, jsem ve straně, která existovala od roku 1991,“ namítl.

31letá dáma pravila, že neproběhla dekomunizace, na což komunista odpověděl, že ta proběhla a že mladá paní špatně studovala. A ironicky komentoval, že dotyčná má ráda Paměť národa, to prý „všechno vysvětluje“.

Padla pak prosba, aby dotyčná zopakovala své výroky, ale zdráhala se a ptala se, zda je vhodné opakovat tato slova do médií. „Proto jste přece tady, abyste si získala mediální pozornost,“ tvrdil komunista a Pelcová se bránila, že to pravda není. „Vás to hodně mrzí, že?“ snažila se dotyčná sypat sůl do rány narážkou na výsledky. Ale podle člena KSČM to stranu odrazí ode dna.

