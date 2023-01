Varovné. Po údajích z Ruska se na Západě nebude slavit

reklama

Uznává, že ruská ekonomika dostala na frak. Řada zahraničních investorů ze země odešla, někteří zřejmě už navždy. Jen málo zemí čeká takový propad hospodářství, jako Rusko. Jenže i tak si Rusko dle magazínu vede překvapivě dobře. Na začátku invaze zachvátil finanční sektor chaos. Akciový trh zkolaboval, kurz rublu také. Odhady růstu HDP ekonomové velice rychle přehodnotili a místo růstu 2,5 % odhadovali snížení o 10 %. Ti z Bílého domu dokonce o 15 %. Problémy byly jak na nabídkové, tak na poptávkové straně. Odchod západních firem znamenal omezení sortimentu toho, co si Rusové mohli pořídit. A do toho všeho centrální banka zdvojnásobila úrokovou míru, což zdražilo obsluhu dluhu a snížilo poptávku.

Jenže už v řádu týdnů se dle týdeníku ukázalo, že nejčernější scénáře se nenaplní. Sankce tvrdě dopadly na ruský průmysl, zejména na ten, který závisel na dovozu součástek, jako například automobilový průmysl. Ale ostatní sektory, zejména ty, které ruský stát angažoval pro pomoc ve válce, si nevedou tak špatně. Během léta ekonomové opět upřesnili své odhady. A za rok 2022 očekávají pokles „pouze“ o tři nebo čtyři procenta. Co se v podstatě nepohnulo, je nezaměstnanost. Zejména proto, protože firmám bylo řečeno, že mají zaměstnance zaměstnávat dál, i pokud to bude za nižší nebo dokonce žádnou mzdu.

Důvody, proč se temné scénáře pro Rusko nenaplnily, jsou pak podle The Economist dva. Jednak zahraniční obchod a pak ekonomická opatření. Centrální banka na začátku svým jednáním Rusy přesvědčila, že boj s inflací myslí vážně, tudíž velká inflační očekávání zase brzy splaskla. A vysoké úroky prý přesvědčily obyvatele, aby úspory, které si vybrali na začátku pandemie covidu, zase do bank vrátili.

A i když sankce poškodily ruskou ekonomiku, prodeje paliv se většinou netýkaly, k tomu dochází až teď. A tak se Rusku podařilo mít pozitivní saldo zahraničního obchodu v hodnotě 220 miliard dolarů. Což je dvojnásobek oproti roku 2021.

A to Rusku pomáhá s dovozem. Západní firmy sice ruský trh opustily, ale firmy z jiných zemí jsou více než ochotny je zastoupit. Například čínské. Nebo i turecké. Turecko je dle magazínu právě tou zemí, která sehrává roli prostředníka pro firmy, které mají zájem sankce obejít. Po velkém propadu na jaře se ruský dovoz dočkal svého oživení. „Aktuální ekonomická data ukazují pro Západ znepokojivý obrázek. V současnosti je ruská ekonomika v lepším stavu, než se čekalo. Zatímco Evropa, zatížená vysokými cenami energií, se propadá do recese,“ shledává The Economist.

Že se západní naděje nenaplnily, shledává také britská novinářka Natasha Hawa. Která si klade otázku, zda jsou tvrzení o ruské ekonomice pravdivá, nebo se západní lídři snaží odvést pozornost od recesí v jejich vlastních zemích. Připomíná, že před válkou na Ukrajině byla ruská ekonomika velice stabilní, nezadlužená a s mnoha rezervami. A kromě toho, Rusko je klíčové pro vývoz v některých sektorech a nejedná se jen o ropu a plyn. Ale také o pšenici, železo, nikl, kobalt, vanad a hnojiva.

„Záměr zničit ruskou ekonomiku a živobytí jejích občanů se Západu realizovat nepodařilo,“ míní. Naopak je podle ní ruská ekonomika vůči sankcím velmi odolná. Samozřejmě sankce měly své dopady, nicméně Rusko aktivovalo své plány pro případ nouze, například přešlo na svůj vlastní platební systém MIR. A to, co prodávalo Evropě, se mu částečně podařilo přesměrovat do Asie. Centrální banka už opět snížila úrokovou míru a očekává se, že v roce 2024 bude inflace v Rusku jen 4 %. A rubl se vrátil na předválečný kurz. Dopad západních sankcí tedy považuje za krátkodobý a v roce 2024 by ruský HDP měl opět růst.

„To samé se nedá říct o zemi jako je třeba Spojené království, kde BBC očekává, že se britská ekonomika propadne do recese ještě v roce 2022 s inflací na úrovni 14 % a slabým růstem až do roku 2024. Libra klesla na nejnižší úroveň vůči dolaru a čeká se, že úroková míra dramaticky vzroste v příštích měsících. V kombinaci s inflací a krizí ohledně životních nákladů, řada komentátorů očekává u britské ekonomiky dokonce propad do deprese,“ říká novinářka, podle které snaha Západu zničit ruskou ekonomiku zafungovala přesně opačně a hlavní země Západu jsou na tom ekonomicky hůře než Rusko.

