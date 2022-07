Za dveřmi Fialovy vlády: Ten mluví, ten mluví, ten mluví. A premiér...

Jak během bezprecedentní krize funguje vláda jako celek? Jak probíhá její řízení? ParlamentníListy.cz měly možnost během pár uplynulých dní hovořit s několika lidmi, kteří se zasedání vlády Petra Fialy někdy účastní z pozice přizvaných hostů. Ve srovnání s předchozím kabinetem prý jde o diametrální rozdíl. „Nejenže tam není žádná akčnost, ale postrádá to řízení a vypadá to jako jeden velký chaos,“ popisuje PL jeden ze zdrojů.

reklama

Vláda Petra Fialy stojí v čele České republiky sedm měsíců. Čelí historicky nevídané krizi, kterou žádný z předchozích kabinetů nepamatuje. Rekordní inflace, která jde ruku v ruce s raketovým zdražováním energií nebo pohonných hmot. Zároveň ovšem vláda dlouhodobě čelí silné politické i občanské kritice, že katastrofální situaci neřeší.

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 21% Markétě Pekarové-Adamové 1% Nevím / Je mi to jedno 78% hlasovalo: 1198 lidí

Předseda vlády se u příležitosti sedmi měsíců u moci pochválil. Na svém facebookovém profilu nabídl výčet úspěchů svého kabinetu, který prý úspěšně bojuje proti drahotě, připravili úsporný tarif na energie, protlačili v EU jádro a plyn jako čisté zdroje energie, úspěšně předsedá EU a zvyšuje prestiž naší země v zahraničí.

ParlamentníListy.cz se nyní více zaměřily na to, jak samotná vláda při svých zasedáních funguje.

„Ta vláda evidentně stojí na hliněných nohou, sotva se drží a není schopná v rozhodujících věcech táhnout za jeden provaz. Navíc se mluví o odchodu Pirátů z vlády po komunálních volbách, kteří v té vládě trpí, nejsou vidět, padá jim podpora a opouštějí je voliči. Do toho se po Praze mluví o dalších možných důsledcích korupční kauzy STANu. Až se tohle všechno nahromadí při plném bouchnutí dopadů cen energií, celé se to sesype,“ popisuje situaci zdroj blízký vládě.

Kabinet se podle něho vymlouvá na válku na Ukrajině a na předchozí vlády. „Slyšíme spíš jen samé výmluvy, sliby, že všechno zvažují, analyzují. Postrádá to jakoukoli akčnost, což je v případě vládního kabinetu během krize katastrofa. Podívejte se na výstupy jednotlivých jednání vlády a porovnejte to s některými předchozími vládami. Proti tomu oni nedělají skutečně prakticky nic. Jediné, co vláda relativně zvládla, byla pomoc válečným uprchlíkům a zasažené Ukrajině. Jenže úkolem vlády a hlavní prioritou jsou vlastní občané. Nelze pomáhat jinde za cenu ožebračení vlastní populace. Anebo vlastně lze, ale nechci si představit důsledky,“ konstatuje důvěryhodný zdroj PL.

Fotogalerie: - Energetický zákon

Samotná jednání vlády prý připomínají spíše volnou diskusi bez řízení. „Pan premiér sám o sobě je super vzdělaný, reprezentativní, intelektuálně skvěle vybavený, ale není to manažer. Řízení vlády mu bohužel moc nejde. Postrádá to efektivitu. Působí to značně chaoticky, bez pravidel, každý si říká a dělá skoro co chce. Je to takový debatní klub, kde má každý vlastní zájmy a chybí tam přirozený lídr, který si umí pořádně bouchnout do stolu. Bez toho to nejde, zvlášť pokud je v koalici pět stran,“ popsal naší redakci člověk, který se z titulu vedoucí pozice důležitého státního orgánu jednání vlád občas účastní.

„Nefunguje to, vláda bývá nepřipravená a každý si tam dělá, co chce, často je to přehlídka promarněného času. Je to neřízený mechanismus, který je naprosto nesourodý. Nelze donekonečna všechno analyzovat. Kdyby chirurg hodiny analyzoval a zvažoval, jak přistoupí k operaci pacienta, kterého mu akutně přivezli na sál, víme, jak to dopadne. Jsme jako stát v podobné situaci. Není vidět žádná schopnost rychlého rozhodování a odvaha. Kdyby se takhle nerozhodně choval Churchill za války, Anglie byla za pár dnů součástí Hitlerovy říše,“ podotýká vysoký státní úředník.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.