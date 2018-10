Zeman: Šéf BIS Koudelka není člověk na svém místě

Lidové noviny před týdnem v článku tvrdily, že prezident Miloš Zeman dokonce hned třikrát naléhal na vládu, aby se zbavila ředitele BIS. Deníku to sdělil „vysoce postavený vládní činitel“. Koudelka prý coby expert na ruské agenty není podle LN prezidentovi po chuti.

„Rád by dosáhl výměny na postu šéfa civilní kontrarozvědky – Bezpečnostní informační služby (BIS), tedy úřadu, který má ze tří českých tajných služeb největší pole působnosti. ‚Zeman třikrát naléhal, aby vláda odvolala ředitele BIS Michala Koudelku,‘ prozradil LN vysoce postavený vládní činitel. A další zdroj, rovněž z kabinetu, tlak Hradu potvrdil s tím, že v koalici ANO a ČSSD panuje shoda: Zemanovi neustupovat,“ psaly Lidové noviny.

Podle prezidenta republiky je to naprostá lež. Zeman to řekl ParlamentnímListům.cz. „Je to naprostá lež Lidových novin. Nenaléhal jsem ani na vládu, ani na ministerského předsedu, natož třikrát. Nenaléhal jsem ani jednou, i když samozřejmě pan Koudelka podle mého názoru není člověk na svém místě. Ale to si musí rozhodnout vláda,“ sdělil naší redakci prezident Zeman.

autor: Radim Panenka