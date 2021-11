Zeman se lepší. Už se těší. Přijal návštěvu, která Senát zamrzela

reklama

Plán na odstranění prezidenta republiky Miloše Zemana ze scény prostřednictvím zbavení ústavních pravomocí na základě čl. 66 Ústavy ČR dostává každým dalším dnem větší trhliny.

Lze říci, že sen nejzarputilejších prezidentových odpůrců, kteří senátní snaze od počátku tleskali, se postupně hroutí. Ukazuje se totiž, že postup některých senátorů, kteří začali prakticky pár hodin po hospitalizaci hlavy státu uvažovat o převedení pravomocí na další ústavní činitele, byl dosti uspěchaný.

Zatím totiž nebylo, a ještě více než týden ani nebude, prezidentovy aktivity v povolebním vývoji nezbytně potřeba. Nemocí oslabeného prezidenta hospitalizovaného na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) v pražské Ústřední vojenské nemocnici proto nic neblokuje.

Všechno nasvědčuje tomu, že ve chvíli, kdy bude ustavena nová Sněmovna, její vedení a nové orgány včetně výborů a pak teprve přijde řada na demisi současné vlády, již bude prezident republiky pro nezbytné ústavní kroky k dispozici z běžného nemocničního pokoje. Tam by měl být podle našich informací z jednotky intenzivní péče přesunut v řádu několika málo dnů. V tu chvíli bude moci bez problému přijímat pracovní návštěvy včetně současného premiéra Andreje Babiše a možného budoucího premiéra Petra Fialy. Obě schůzky se podle zjištění ParlamentníchListů.cz již předběžně připravují.

Jasné signály, že se prezidentův zdravotní stav zlepšuje, přicházejí stále častěji. Veškeré dosavadní snahy části senátorů, z nichž někteří se do pokusu zbavit Miloše Zemana prezidentských pravomocí pustili dosti urputně, tak budou zamáznuty.

Jak naznačují zdroje redakce, několik senátorů přepadla nervozita poté, co Hrad publikoval informaci, že Miloš Zeman v nemocnici přijal svého právního zástupce. Tím je známá právnická hvězda Marek Nespala. Konzultoval s ním prezident možnou právní bitvu, kdyby k jeho zbavení pravomocí skutečně došlo, přestože by byl ústavní povinnosti schopen vykonávat? To prý mnohé napadlo a začali ve svých snahách brzdit.

Popis současné situace potvrzují i zdroje redakce, které jsou s děním kolem prezidenta republiky poměrně podrobně obeznámeny. „Prezident se hodně zlepšil, je mu stále lépe a už ho to tam dost nudí. Těší se na normální pokoj, kde bude moci začít víc fungovat, přijímat návštěvy a tak. Jasné ale je, že mu ten pobyt výrazně prospívá, dostává se do formy. Že by nějak přestal fungovat nebo nebyl schopný vykonávat ústavní pravomoci, jmenovat vládu, soudce, podepisovat zákony, přijímat návštěvy apod., to je naprosto mimo realitu,“ sděluje náš zdroj.

„Bohužel si hodně lidí přálo, aby se prezident už neuzdravil. Malovali si plány, jak se ho zbaví, jak ovládnou Hrad a s pompou budou vyhazovat prezidentovy spolupracovníky a kydat špínu na těch více než osm let Zemanova mandátu. Chápete, že si tu dost lidí reálně přálo prezidentovu smrt?! A nebyli to jen ubozí komentátoři, ale i politici. Těm už tuhne úsměv, a dobře jim tak. Hlavně Vystrčil se definitivně odkopal. Karma je zdarma, tak uvidíme, co se bude dít. Nezapomeňte ale, že prezident den co den v nemocnici čte monitor tisku, v hlavně má každou větu špíny, co na něho kydali. Až začne fungovat a mluvit, to bude jízda,“ dodává v rozmluvě s naší redakcí zdroj, jehož identitu pochopitelně chráníme. Je však velmi dobře seznámen s děním kolem Hradu i hospitalizovaného prezidenta republiky.

Přidejme i další, veřejně dostupné zdroje. I tady se totiž potvrzuje výše popsané. O stálém zlepšování zdravotního stavu prezidenta nedávno informoval premiér Andrej Babiš, který čerpá z pravidelného kontaktu s šéfem ÚVN a ošetřujícím lékařem prezidenta Miroslavem Zavoralem.

Potvrdil to dokonce během pondělního večera s odkazem na své zdroje i liberální a progresivně laděný Deník N, který je programově naladěný protizemanovsky.

Nakolik je pravděpodobné, že Senát pod tíhou vývoje k samotnému hlasování o aktivaci článku 66 nakonec přistoupí, není úplně jisté. Senátoři si prý budou chtít znovu vyžádat další zprávu nemocnice. Zde je ale pravděpodobné, že úlohu s vypracováním takové zprávy od ÚVN převezme lékařské konzilium, jehož závěry mohou nějakou dobu trvat. Jeden z jeho členů, lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, se už nechal veřejně slyšet, že se lékařské špičky rozhodně nenechají ve formulaci svého odborného závěru zatlačit do kouta konkrétním datem, které by jim mohli chtít stanovit senátoři.

Ve svém zkoumání a závěru pro Senát jistě budou brát v potaz rozdíl mezi fyzickým výkonem pracovních činností a výkonem ústavních pravomocí definovaných pro prezidenta republiky. V uplynulých týdnech o tom mluvila řada ústavních právníků. Například Pavel Hasenkopf před několika dny pro XTV zdůraznil, že článek 66 není připravený pro případ, kdy by prezident nebyl schopen „fyzicky pracovat“. Lze to podle něho popsat tím, že by také nikdo nechtěl prezidenta republiky zbavit pravomocí poté, co by si zlomil ruku a nebyl schopen podepisovat listiny. Důležitá je podle jeho slov schopnost svobodně projevit vlastní vůli.

