„Suchý únor“ nestačí. Průzkum potvrdil důležitost soustavné prevence

Na dnešní tiskové konferenci „SUCHÝ ÚNOR“ NESTAČÍ! Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL ČR) spolu s odborníky z Drogového informačního centra SANANIM představily novinky ve snižování rizik spojených s konzumací alkoholu, aktuální statistiky spotřeby a výsledky prosincového průzkumu veřejného mínění.
„Nejsme proti Suchému únoru. Naopak. Vítáme každou iniciativu, která otevírá seriózní veřejnou debatu. Zároveň ale říkáme jasně, že pokud chceme reálně snižovat škody spojené s rizikovou konzumací alkoholu, musíme se opřít o dlouhodobé, systematické a měřitelné preventivní programy, které lidem pomáhají rozumět rizikům a formovat své chování. Průzkum STEM/MARK to potvrzuje naprosto jednoznačně: 94 % respondentů považuje za důležité kampaně zaměřené na děti a mládež, 63 % respondentů si myslí, že preventivní kampaně je třeba zaměřit na děti a mladistvé formou školních programů a besed, a 82 % respondentů souhlasí s tím, že osvětové kampaně by měl podporovat stát,“ uvedl Vladimír Darebník, výkonný ředitel UVDL ČR.
Vedoucí Drogového informačního centra SANANIM Josef Šedivý na tiskové konferenci zdůraznil, že z pohledu snižování rizik je klíčové otevřeně informovat a edukovat budoucí i současné uživatele alkoholu. „Měsíc bez alkoholu může pro někoho představovat osobní impuls. Odborně ale dává větší smysl mluvit o tom, kdo pije rizikově, proč, v jakých situacích a jaká forma podpory je dostupná. Prevence a Harm reduction, tedy snižování rizik, jsou nejlevnější a současně nejúčinnější částí systému,“ řekl Josef Šedivý.
Prevence je víc než zákazy a zkratky
UVDL ČR dlouhodobě podporuje odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu a prevenci rizikového pití. Východiskem je jednoduchý princip. Samotné restrikce bez edukace a vymahatelnosti pravidel bývají politicky líbivé, ale v praxi méně účinné než kombinace informovanosti, cílené pomoci a férově nastavené regulace.
„Pokud lidé rozumí rizikům a umí se zorientovat v tom, kolik alkoholu skutečně vypijí bez ohledu na druh alkoholického nápoje, častěji volí zodpovědnější chování. A průzkum dává i velmi konkrétní návod, kde a jak prevenci dělat: 63 % lidí považuje za nejvhodnější školní programy a besedy, 48 % sociální sítě včetně formátů typu shorts a influencerů a 38 % online kampaně. Přesně to je kombinace, kterou dlouhodobě děláme a kterou chceme dál posilovat,“ připomněl Vladimír Darebník.
„Pobavme se o alkoholu“ již absolvovalo 150 tisíc žáků
UVDL ČR dlouhodobě podporuje program Harm reduction „Pij s rozumem“ a navazující projekty zaměřené na edukaci veřejnosti i mladistvých. Součástí těchto aktivit je mimo jiné i program „Pobavme se o alkoholu“, realizovaný ve spolupráci s odborníky a vyškolenými lektory v terénu. Program od roku 2009 absolvovalo celkem 150 778 žáků, kteří procházejí prevencí ve věku kolem 13 let; výuku zajišťuje 9 až 12 vyškolených lektorů.
„U dětí a mladistvých je nejdůležitější, aby se téma alkoholu nezužovalo na moralizování. Koneckonců, postoj k alkoholu si děti do školy přinášejí zejména z domova a preventivní programy mají jen malou šanci postoj budovaný od dětství „přebít“. Proto jsme se vydali cestou Harm reduction, kdy se snažíme otevřeně popisovat rizika a doporučovat bezpečné cesty, jak s alkoholem zacházet. Samozřejmě s apelem na to, že pokud začít tak až v dospělém věku,“ uvedl Josef Šedivý.
Novinka: anonymní online poradna s využitím AI
Na tiskové konferenci UVDL ČR představila i zcela novou online poradnu na webu ZDE, která má rozšířit dostupnost preventivních informací a nasměrovat veřejnost k odpovědnému rozhodování i odborné pomoci.
Poradna je určena pro širokou veřejnost, která v ní najde všechny odpovědi na otázky, které se týkají alkoholu a jeho konzumace. „Výhodou poradny je, že je okamžitě k dispozici v kterémkoliv místě, kde je internetové připojení. Poradna nevyžaduje žádnou registraci a je dispozici zdarma. Dokonce má takovou funkci, že v případě, že je dotaz příliš složitý a individuální, tak jej předá odborníkovi na danou problematiku, který tazatele do 24 hodin kontaktuje a problém s ním rozebere,“ vyzdvihl hlavní přednosti novinky Vladimír Darebník.
Poradna vznikla na základě poradny, kterou provozuje SANANIM z.ú. a využívá k odpovídání dotazů speciálně vycvičený model umělé inteligence. „To umožňuje odpovědi poskytovat v reálném čase s tím, že tazatel má navíc možnost nechat odpověď jednoduše ověřit živým odborníkem,“ vysvětlil Josef Šedivý.
Online poradna na stránce „Pij s rozumem“ je určena všem věkovým kategoriím a je otevřena všem dotazům bez rozdílu. Všechny zodpovězené dotazy jsou kontrolovány odborníky, a i na jejich základě je laděna umělá inteligence. Poradna je plně anonymní, pouze v případě ověření dotazu odborníkem je třeba zadat e-mailovou adresu, kam přijde zpráva o ověření. Ale i tu si lze založit jen pro tento účel.
„Chceme lidem nabídnout praktickou službu, která je dostupná ve chvíli, kdy to potřebují, nejen v době mediální vlny. Poradenství má smysl, když je konkrétní, srozumitelné a motivuje k reálné změně chování,“ doplnil Josef Šedivý.
Veřejnost podporuje prevenci. Lidé chtějí, aby osvětu platil stát
Výsledky prosincového průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že veřejnost si přeje systematickou podporu osvěty ze strany státu. Respondenti za nejvhodnější formy osvěty považují školní programy a besedy, sociální sítě a online kampaně. Jako nejdůležitější obsahové ukotvení uvádějí zdravotní rizika a dlouhodobé následky.
„Dává to logiku. Kampaně, které lidem nabízejí možnost zapojit se a přenést téma do vlastního života, jsou viditelnější. To je mimo jiné důvod, proč je Suchý únor široce známý. Ale z hlediska dopadu je klíčové, aby existoval stabilní systém prevence. Bez něj se budeme každý rok dokola ptát na to samé,“ uvedl Vladimír Darebník.
UVDL ČR zároveň připomněla, že důraz na prevenci deklaruje i programové prohlášení vlády Andreje Babiše po volbách v roce 2025. V dokumentu vláda uvádí, že „prevence musí být přirozenou součástí každodenního života“ a současně avizuje, že se „rozvojem vzdělávacích a osvětových programů“ zaměří na prevenci užívání alkoholu, tabákových výrobků, drog, hazardu i digitálních závislostí.
„To je přesně rámec, který dává smysl. Do dneška se totiž stát věnoval pouze vymýšlení různých restrikcí, které do praxe nic nepřinesou, pouze zvýší byrokracii a zátěž na státní aparát. Pouhé zvyšování daní a restrikce bez vymahatelnosti pravidel jsou v konečném důsledku neúčinné nástroje. Pokud chceme chránit zdraví a zároveň bránit šedé ekonomice, musíme kombinovat prevenci, dostupnou pomoc a důslednou kontrolu nelegální distribuce,“ apeloval na stát Vladimír Darebník.
Klesající spotřeba alkoholu je dobrou zprávou. Ale data jsou nutné číst v kontextu
UVDL ČR na tiskové konferenci komentovala také nejnovější údaje Českého statistického úřadu za rok 2024. Podle ČSÚ klesla spotřeba alkoholických nápojů meziročně o 4,3 litru na 156 litrů na obyvatele. Zaznamenán byl pokles spotřeby piva na 130,5 litru, vína na 19,5 litru a lihovin na 6,1 litru na osobu.
„Pokles spotřeby vnímáme jako signál, že dlouhodobá práce s informovaností a prevencí má smysl. Zároveň ale platí, že u lihovin je nutné číst čísla poctivě. Část poptávky se přesouvá do přeshraničních nákupů a bohužel významná část také do černé zóny. Tam pak nevznikají jen fiskální ztráty, ale také významná zdravotní rizika pro spotřebitele,“ uvedl Vladimír Darebník.
UVDL ČR na závěr vyjádřila naději, že důraz na prevenci u současné vlády nezůstane pouze deklarací, ale promítne se do reálných kroků jako podpory vzdělávacích a osvětových programů, evaluace jejich dopadů, dostupnosti včasné pomoci i důsledného potírání nelegálního trhu.
REKAPITULACE HLAVNÍCH BODŮ TISKOVÉ KONFERENCE:
-
Suchý únor nestačí! Musíme se opřít o dlouhodobé, systematické a měřitelné preventivní programy, které lidem pomáhají rozumět rizikům a formovat své chování.
-
Průzkum STEM/MARK: 94 % respondentů považuje za důležité kampaně zaměřené na děti a mládež, 63 % respondentů si myslí, že preventivní kampaně je třeba zaměřit na děti a mladistvé formou školních programů a besed, a 82 % respondentů souhlasí s tím, že osvětové kampaně by měl podporovat stát. Přitom 63 % lidí považuje za nejvhodnější školní programy a besedy, 48 % sociální sítě včetně formátů typu shorts a influencerů a 38 % online kampaně.
-
Program „Pobavme se o alkoholu“, realizovaný ve spolupráci s odborníky a vyškolenými lektory v terénu, absolvovalo od roku 2009 celkem 150 778 žáků, kteří procházejí prevencí ve věku kolem 13 let.
-
Novinkou je anonymní online poradna ZDE, která využívá AI modul vyškolený odborníky, je k dispozici 24 hodin denně a je zcela zdarma.
-
Klesající spotřeba alkoholu je dobrou zprávou, že prevence funguje. Ale pozor na to! Část poptávky se přesouvá do přeshraničních nákupů a bohužel významná část také do černé zóny.
INFORMACE K PRŮZKUMU:
Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování se zúčastnilo 1010 osob ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů je reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Aktuální data byla sbírána od 5. prosince do 11. prosince 2025.
