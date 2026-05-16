Fiala (SPD): Ceny domů za sedm let vzrostly o 131 %

Ceny domů za sedm let vzrostly o 131 %. Pracujeme na zlepšení dostupnosti bydlení. V celé České republice vzrostla nabídková cena domů z 21 838 Kč za m² v březnu 2019 na 50 436 Kč za m² v únoru 2026, tedy o 130,96 %. Vyplývá to z dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDnes. Mezi únorem 2025 a únorem 2026 vzrostla cena domů z 45 476 na 50 436 Kč za m², tedy o 10,91 %.
Rozdíly v cenách jsou výrazné mezi kraji. Nejvyšší cenu domů v únoru 2026 vykázala Praha se 113 580 Kč za m², následovaná Středočeským krajem s 69 285 Kč za m² a Jihomoravským krajem s 54 630 Kč za m².
Naopak nejvyšší meziroční růst zaznamenal Zlínský kraj s 33,52 %, následovaný Ústeckým krajem s 27,79 % a Olomouckým krajem s 17,66 %. V sedmiletém horizontu patřily k nejrychleji rostoucím krajům Liberecký, Zlínský a Jihočeský kraj.
Nová vláda s účastí SPD proto již předložila do Sněmovny novelu zákona o podpoře bydlení a zásadní novelu stavebního zákona. Jakmile začnou platit, dojde k významnému zjednodušení a zrychlení povolování bytových staveb, a tím i k rozšíření nabídky bytů. To může zastavit jejich zdražování.
Dalším krokem bude státní podpora rozsáhlé výstavby obecních a družstevních nájemních bytů za přiměřené ceny. Systémová podpora dostupného bydlení je i klíčem k zastavení hrozivého propadu porodnosti v naší zemi.
