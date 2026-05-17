Oni jsou Němci a my jsme Češi? Šílená vlna, rozjela se Decroix

17.05.2026 17:37 | Monitoring
autor: Milos Houfek

„Je tady pozůstatek od minulé vlády v podobě akceleračních zón. Ty byly od předchozí vlády vymyšleny velmi negativně!“ upozorňoval před kamerami ČT ministr Igor Červený (Motoristé). Došlo i na sjezd sudetských Němců v Brně. I k tomuto tématu padala tvrdá slova. Exministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák volal po vzniku Spojených států evropských. A Červený se důrazně ohradil. Ozval se i senátor Robert Šlachta a poslankyně Eva Decroix.

Foto: screen ČT24
Popisek: v Nedělní debatě ČT se sešli Martin Dvořák, Igor Červený, Robert Šlachta a Eva Decroix

V první hodině Nedělní debaty České televize se sešli ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), senátor Robert Šlachta (Přísaha), exministryně spravedlnosti z ODS Eva Decroix a bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN. Debatu, kde přišla řeč i na sjezd sudetských Němců v Brně, moderoval Lukáš Dolanský.

Moderátor diskusi odstartoval blížícím se setkáním sudetských Němců v Brně a ministr Igor Červený se rozpovídal.

„My si nesmíme splést vystupování nějakého ochotnického spolku v Brně s reálnou politikou, … kterou s Němci tvoříme velmi pozitivně. … Naše spolupráce vzkvétá ohledně parku České Švýcarsko, připravujeme spolupráci ohledně plavební komory Děčín. To je skutečná reálná politika vůči německé straně,“ zdůrazňoval člen vlády.

Ale jednoznačně prý odmítá otevírat staré rány, což podle něj dělá předseda landsmanšaftu Bernd Posselt.

„On jednou řekne, že Benešovy dekrety už nebude otevírat, ale v rozhovoru asi dva dny starém řekne, že Benešovy dekrety jsou chyba. Tak jak to teda je?“ ptal se ministr.

Senátor Šlachta označil konání sjezdu sudetských Němců v Brně za nevhodné.

„Já si myslím, že naše Česká republika na to není ještě připravena. … Vyvolává to velké emoce, na jižní Moravě to vůbec vyvolává velké emoce. Já to cítím,“ prozradil Šlachta.

Když dostala slovo Eva Decroix, konstatovala, že vládní koalice okolo sjezdu sudetských Němců v Brně předvedla frašku.

„Tady kolegové zapomínají, že jedna hodina Sněmovny stojí 400 tisíc korun. A oni si z toho dělají videokoutky,“ kroutil hlavou ministr Červený.

„To se dělo i v předchozích obdobích,“ upozornil Dolanský.

„Pro mě je to první volební období,“ vysvětloval Červený s tím, že on je pro věcnou diskusi.

„Ale tu schůzi jste svolali vy,“ připomínala ministrovi Decroix s tím, že to koalice dělat nemusela a nemuselo se řečnit na toto téma.

Lukáš Dolanský se na to ministra Červeného zeptal, zda by se poslanec Motoristů Filip Turek neměl vzdát svého mandátu, když na plénu Sněmovny od svého zvolení nepromluvil ani jednou a na několika schůzích Sněmovny byl kompletně omluven.

Červený čestného prezidenta Motoristů omlouval tím, že Turek řešil problematiku akceleračních zón, a právě kvůli tomu se z poslaneckých jednání omlouval.

„Moc dobře víte, že jsme dokončovali velkou věc. Je tady pozůstatek od minulé vlády v podobě akceleračních zón. Ty byly od předchozí vlády vymyšleny velmi negativně. Byla by to pro naši republiku pohroma kdekoliv, kdykoliv a jakýmkoliv způsobem. A v těchto dnech Filip dokončoval zákon, který do toho systému i nahrál. Vychází z Německa a z Polska. Není to, jak se zdá z těch mediálních zkratek, slovensko-ruská cesta,“ zdůraznil Červený. „Pro mě i pro tuto zemi bylo primárnější připravit ten zákon, aby ho akceptovala i Evropská unie,“ pokračoval Červený.

„Pro tuto zemi není nic lepšího, než když Filip Turek nehlasuje a nepracuje,“ smála se v tu chvíli Eva Decroix. „Já si myslím, že je to zástupné téma, jestli Filip Turek chodí, nebo nechodí do práce,“ pokračovala Decroix s tím, že když už poslanci koalice chodí do práce a navrhují taková ostudná usnesení, jako je to o konání sjezdu sudetských Němců, tak pak bude lepší, pokud poslanci koalice raději vůbec pracovat nebudou. Tak to vidí Eva Decroix.

To bylo na zvracení

Šlachta se k tématu sudetských Němců vrátil a zdůrazňoval, že nesmíme zapomínat na svou minulost, aby se společnost znovu neradikalizovala. Považuje za důležité, že emoce kolem tohoto tématu opadají, „ale pro mě nejsme na sjezd sudetských Němců připraveni. Proč není v Polsku?“ ptal se v tu chvíli Šlachta.

Tady exministr Dvořák citoval z 29 let staré česko-německé deklarace, na kterou dnešní koalice zapomíná a otevírá staré rány. V deklaraci se totiž píše, že obě strany uznávají bolavá témata z minulosti, ale obě strany jsou odhodlány hledět do budoucnosti. „A tady se někdo pokouší vrážet klín mezi Čechy a Němce,“ zlobil se Dvořák.

Šlachta oponoval, že klín mezi Čechy a Němce vráží právě konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně.

Decroix konstatovala, že stávající koalice vyvolává nálady, které usmiřování nepomáhají. Nacionalistické nálady. „Najednou jsme znovu naskočili na tu šílenou vlnu nacionalistických nálad. Na to, že oni jsou Němci a my jsme Češi,“ kroutila hlavou Decroix.

Ministr Červený oponoval, že si spolek sudetských Němců musel být vědom, co vyvolá tím, když bude chtít konat sjezd v Brně. Člen vlády tady zdůraznil, že koalice se sjezdu věnuje, neboť ji o to žádali občané z Pohořelic a dalších obcí. Přesto je podle Červeného třeba oddělit minulost od aktuálně dobrých česko-německých vztahů.

„To bylo na zvracení. Neračte se zlobit, ale tam byla tolikrát zmíněna německá vina 81 let po válce. Vy jste svolali tuhle diskusi. Vy surfujete na vlně těch emocí, protože vám to funguje. Šest hodin nebo kolik se v diskusi ozývalo, čím vším jsou Němci vinni,“ zlobil se exministr Dvořák.

Decroix vyzvala ministra Červeného, aby se obrátil i na AfD, nejsilnější opoziční stranu v Německu, a sdělil partnerům, že Benešovy dekrety se měnit nebudou, protože to je podle Decroix projev suverenity, ke kterému bude dobré sáhnout.

Právo veta v EU a fotbal

Igor Červený okamžitě oponoval, že vláda ANO, SPD a Motoristů hájí suverenitu českého státu a narozdíl na rozdíl Petra Pavla a od opozice nechtějí oslabovat právo veta jednotlivým členským státům v EU.

„Já si dovolím říct, že myšlenku sjednocení Evropy přinesl Jiří z Poděbrad, ale také T. G. Masaryk nebo Winston Churchill, který také mluvil o Spojených státech evropských. Je nabíledni, že racionální řešení situace Evropy v tuto chvíli, kdy se velmoci rozhodly úplně zrušit dosavadní světový řád a začít hrát znovu. A jestli Evropa nemá zmizet jako 27 malých dílků, jako kořist několika velkých států, tak má poslední šanci. Já nevím, jestli ji dokáže využít, ale má poslední šanci co nejvíce se integrovat a jednat jednotně, rychle a efektivně, protože 27 partnerů u stolu tato jednání bohužel moc neurychluje. Já se velmi obávám, že ten důraz na tzv. národní hodnoty je snahou co možná rozbít a neudržet evropskou jednotu, aby si každý stát mohl utrhnout něco sám pro sebe místo toho, abychom fungovali společně jako jeden celek. Spojené státy evropské jsou ta vize, ke které bychom měli směřovat. To, že se k tomu hned tak nedostaneme, je smutné,“ konstatoval Dvořák.

„Evropa určitě nebude silnější tím, že se zbaví národních států. Bude o to silnější, když nechá ty národní státy koexistovat,“ komentoval ministr Červený s tím, že blaho EU spočívá v diverzifikaci jejích národů. „Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Ale právě na základě rozhodnutí Bruselu. Takže jim dáme ještě větší pravomoci, aby nás posunuli ještě víc k socialismu,“ kroutil hlavou ministr Červený. „Když my ztratíme právo veta, tak co tam budeme dělat? My tam budeme do počtu a občas budeme moct něco říct. … Budeme mít stejná práva, když odevzdáme suverenitu do Bruselu? No to tedy nebudeme mít stejná práva,“ zlobil se dál Červený.

„My jsme stará dáma a my jsme outsideři. A je to jenom těma evropskýma těmi evropskými politiky. už EU začíná ztrácet smysl. Fakt že jo,“ rozohnil se v tu chvíli Šlachta.

Decroix doplnila, že stávající systém EU vlastně obsahuje řadu překážek a pokud je odbouráme, v konečném důsledku na něm vyděláme všichni.

Červený tady upozorňoval, že Němci si až po letech všimli, že vypnutí jaderných elektráren nebyl nejlepší nápad. Z tohoto úhlu pohledu ministr považuje za velmi obtížné táhnout za jeden provaz.

Senátor Šlachta v této souvislosti poukazoval i na slabost české politiky, protože kupříkladu polští politici dokázali svou zemi posunout kupředu. Šlachta má za to, že my bychom toho v rámci EU měli být také schopni.

Moderátor Lukáš Dolanský poté přehodil diskusní výhybku k nepokojům na fotbale. Šlachta, Decroix a ministr Červený se shodli, že již máme určitá pravidla, která je třeba na stadionech vymáhat.

Červený doplnil, že systém detekce k rozpoznání obličejů nepovažuje za a priori špatný, pokud se podaří udělat z fotbalových zápasů s jejich pomocí bezpečnější místo.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/

