Vlastizrádci, kolaboranti a Brno. Posselt nám aspoň připomněl, co jsou zač, kvituje Holec

Komentátor Petr Holec napsal pár řádek k blížícímu se sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Kritikou nešetřil ani na adresu současné opozice, ani na adresu části novinářské obce.
Ti všichni, kdo roky rozdávali cejchy kolaborantů a vlastizrádců se teď podle něj sami stali obojím.
Za naprostý výkvět v tomto směru považuje komentátora Seznam Zpráv Jana Lipolda, jehož dílo označil za „idiocii“.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Není podle něj náhoda, že se sudetoněmečtí na svůj sjezd vypravili právě do Brna, města, které je v poslední době nositelem toho nejhoršího. „Brno nám dalo v posledních letech všechno to nejhorší režimu expremiéra Petra Fialy, snad jen s výjimkou podvodníka Zbyňka Stanjury,“ povšiml si. K tomu snad jen doplňme, že i Ing. Stanjura je produktem brněnského vysokého školství.
Brněné sami vykládají, a považují to za kompliment, že Brno je alternativní město. Nikdo jiný by nálet alternativních faktů z úst Bernda Posselta a ostatních nebyl schopen unést.
Pobavil jej argument redaktora Lipolda, že koalice neměla co přijímat stanovisko k sudetoněmecké akci, protože toto téma nemá v programu ani to nikdo z ní před volbami nesliboval. K tomu Holec poznamenává, že důvod bude asi ten, že si nikdo nedovedl představit, co se bude dít, dokud nezačla za své dotace vykazovat činnost neziskovka Meeting Brno. A dokud se Bernd Posselt nezačal s českými médii dělit o svůj pohled na středoevropské dějiny.
„A tady vidíte celou ironii toho všeho a stejně tak médii i opozicí naruby otočenou realitu. Jakékoli smíření totiž skončilo přesně ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Posseltův cirkus poprvé zavítá na sjezd do Česka. V tu chvíli jako vždy ožila tragická historie rozbití prosperujícího a demokratického Československa Němci včetně těch sudetských,“ dodává Holec.
Doporučení vlády akci raději odpískat Holec považuje za správné. Už proto, že by z jeho pohledu pomohlo snížit napětí. A potomci sudetských Němců si mohou uspořádat svůj sjezd kdekoli v Německu.
Alespoň jsme si ale podle komentárora potvrdili, jak ‚kolaborantská‘ média máme. „To milé slovo jsem si vypůjčil od Fialovců, kteří ho po nacistech a komunistech hrdě vrátili do politického slovníku. Naše média „kolaborují“ s prezidentem, opozicí a teď i sudeťáky! Dělají, co je třeba, jak by řekl Fiala,“ uzavírá Holec.
