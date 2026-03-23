12. týden na Energetické burze ČMKB

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 12. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 3 tisíc MWh elektřiny pro konečné odběratele v hodnotě 7,4 milionu korun.
Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2690 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2148 CZK/MWh.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.
