Seďa (SOCDEM): Pamatováka má Trump stále dobrého

11.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možné cestě prezidenta Pavla na summit NATO

Seďa (SOCDEM): Pamatováka má Trump stále dobrého
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Náš současný prezident nemá současného amerického prezidenta v lásce. ještě před jeho zvolením se o něm vyjádřil, že je odpudivá bytost. „Trump pro snížení důvěryhodnosti aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let,“ řekl také český prezident.

Otázkou tedy je, zda by český prezident svojí účastí na summitu NATO neudělal pro Českou republiku medvědí službu. Být ním, tak bych se raději setkání s Donaldem Trumpem vyhnul a neriskoval možné ponížení z jeho strany.

Člověk nikdy neví, v jakém rozmaru se americký prezident bude nacházet a co jej rozčílí. Pamatovákat má stále dobrého.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

NATO , Pavel , Seďa , summit , SOCDEM

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