3. týden na Energetické burze ČMKB

19.01.2026 9:42 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve 3. týdnu roku 2026 byly uzavřeny kontrakty na dodávku 560 MWh zemního plynu v hodnotě 0,4 milionu.

Foto: cmkbk.cz
Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 3. týdnu roku 2026 uzavřeny kontrakty na dodávku 560 MWh zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 0,4 milionu korun.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 764 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

